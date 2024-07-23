為什麼特級初榨橄欖油與降低失智症風險和改善大腦健康有關

自古以來，癡呆症一直伴隨著老年，但人們現在才開始意識到其發病機制。

以德國精神科醫生阿洛伊斯·阿茲海默的名字命名， 阿爾茨海默氏病 據估計，全球 60% 至 80% 的癡呆症病例都是由這種疾病引起的，並且不可避免地致命。

此疾病以認知能力下降和記憶喪失為特徵，影響 65 歲以上人口的 40% 和 80 歲以上人口的 -%。

雖然自 2001 年以來中風和心臟病等疾病造成的死亡人數一直在下降，但同期年齡標準化癡呆死亡率卻有所上升。

目前全球有超過 55 萬阿茲海默症病例，預計這一數字將 2050的三倍 隨著人口和預期壽命的增加。

儘管許多針對該疾病的實驗性治療方法正在開發中，但大多數研究都集中在預防上。

大量研究表明，食用 特級初榨橄欖油 被鏈接到 改善認知功能 並降低罹患癡呆症的風險。

最近發表的一項對92,383 名美國成年人進行了28 年觀察的隊列研究顯示，每天食用超過28 克的橄欖油與從不或很少食用橄欖油相比，與癡呆症相關的死亡風險降低- %。

與先前的許多研究不同，這些結果與一般飲食品質無關。

多酚破壞斑塊積聚並減輕炎症

茶多酚 是在植物（包括橄欖）中發現的一組天然化合物，以其抗氧化特性而聞名。

它們具有多種健康益處，包括對心血管和神經退化性疾病的潛在保護作用。

特級初榨橄欖油以其豐富的多酚含量而聞名，它提供了其大部分成分 對健康的益處 並為其做出貢獻 獨特的風味 和香氣。

特級初榨橄欖油含有 25 種多酚，包括 油橄欖素, 油酸苷, 橄欖苦苷 和 羥基酪醇.

其中，油橄欖苷和橄欖苦苷與預防和緩解阿茲海默症等神經退化性疾病的相關性最強。目前的 研究 顯示這種情況發生的方式有多種。

橄欖苦苷元（一種橄欖苦苷化合物）可以誘導自噬，這是一種消除蛋白質團塊和受損細胞器（細胞成分）並阻止它們累積的自然過程。有兩種蛋白質尤其與癡呆症（例如阿茲海默症）中的這種累積有關。

β-澱粉樣蛋白前驅蛋白涉及多種生物功能，從突觸的形成和修復到荷爾蒙調節。它還形成對神經元有毒的β澱粉樣蛋白。

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β 澱粉樣蛋白容易積聚，形成稱為寡聚體的小簇，最終積聚成大塊的澱粉樣蛋白斑。

由於多種原因，這些累積是危險的。它們可以透過免疫反應引發炎症，也可能誘導異常 tau 蛋白的產生。

Tau 蛋白對於維持神經元的正確結構至關重要。然而，當 tau 蛋白分子受損時，它們會分離並形成稱為神經纖維纏結的簇。當這種情況發生時，神經元就會死亡，從而擾亂大腦內的訊息傳遞。

在阿茲海默症患者中發現了自噬缺陷，澱粉樣蛋白寡聚體、斑塊和神經纖維纏結水平升高。

因此，橄欖苦苷誘導此過程的能力可能是特級初榨橄欖油預防神經退化性變的重要機制。

澱粉樣蛋白斑塊也存在於未患阿茲海默症的老年人的大腦中，這意味著有不只一種因素在起作用。

神經炎症，即小膠質細胞和星形膠質細胞等神經膠質細胞的激活，將神經元固定在適當的位置並幫助其正常功能，是一個強有力的候選者。

這些細胞的活化會導致細胞激素和趨化因子等發炎因子的產生，在阿茲海默症患者大腦中的斑塊和受損神經元周圍觀察到這些因子。

特級初榨橄欖油中發現的酚類化合物，如羥基酪醇和橄欖苦苷，已被證明能夠阻止核因子kappa B (NFkB) 轉入細胞核，導致促炎劑的產生減少，從而抑制由神經發炎引起的神經發炎。

此外，還觀察到這些化合物可以增強抗發炎細胞因子的分泌，同時抑制促發炎細胞因子的產生，從而提供了一種對抗神經發炎的多方面方法。

MUFA 與更好的大腦健康有關透過心血管系統

橄欖油除了多酚含量高外，還富含 單不飽和脂肪酸 （MUFA）。

著名 七國研究 發現不同的脂肪對健康有截然不同的影響。研究顯示，希臘和地中海其他地區的人們儘管飲食高脂肪，但心臟病發生率較低。

研究人員得出的結論是，這是因為他們飲食中的主要脂肪不是心臟病發病率較高國家常見的飽和動物脂肪，而是橄欖油中的單元不飽和脂肪。

有力的證據 存在連結 心血管疾病 和阿茲海默症，因此減少前者是被視為預防不可或缺的眾多策略之一。

取代飽和脂肪 單元不飽和脂肪酸（例如油酸）在這一領域擁有良好的記錄。油酸是橄欖油的主要成分，佔70%至80%。

除了幫助調節免疫功能外，研究表明，當以單元不飽和脂肪取代飲食飽和脂肪時，單元不飽和脂肪還可以透過降低膽固醇等血脂水平來降低心血管疾病的風險。

研究還表明，增加和減少人類血清中的後者可改善 HDL（高密度脂蛋白）與 LDL（低密度脂蛋白）的比率。

心血管疾病可能導致癡呆症發展的重要方式是血腦屏障的惡化。這種屏障是指中樞神經系統血管系統的特殊特性，它控制血液和大腦之間的離子、分子和細胞的交換。

當血腦屏障功能失調時，有毒分子會進入大腦，並損害β澱粉樣蛋白和異常tau蛋白等有毒物質的消除。

這可能導致神經發炎和氧化損傷增加，這也與阿茲海默症有關。

詳細介紹 研究發現，經常食用特級初榨橄欖油可以降低海馬體及其周圍區域血腦障壁的通透性，有助於恢復正常功能。

EVOO 和地中海飲食

多項研究得出的結論是，遵守 地中海飲食 相當於降低罹患癡呆症（包括阿茲海默症）的風險。

英國生物銀行 2023 年的一項隊列研究發現，個人的依從性越高， 降低他們的風險 發展為癡呆症。引人注目的是，無論遺傳傾向如何，這個結論都是正確的。

2023 年美國的另一項研究發現，死於阿茲海默症的人大腦中地中海飲食中常見的五種微量營養素的水平顯著低於未患阿茲海默症的人。

研究分析了31 名平均死亡年齡為75 歲的捐贈者的大腦，發現患有這種疾病的捐贈者大腦中的番茄紅素、視黃醇、葉黃素、玉米黃質和維生素E 的水平約為一半。

儘管身體只需要少量這些物質，但它們對於維持許多身體系統至關重要，例如免疫系統、眼睛和皮膚。

地中海國家歷史上屬於 最健康的國家 在世界範圍內，心血管疾病和癌症的發生率相對較低，預期壽命也較長。

在純粹的飲食方面，地中海飲食是基於每日攝取水果、蔬菜、豆類、堅果、全穀物和 一些乳製品，特級初榨橄欖油是脂肪的主要來源。

總部位於西班牙的地中海飲食基金會是致力於研究和推廣地中海飲食的最具影響力的組織之一，它將飲食定義為一種生活方式。 在基金會看來，生活方式和價值觀是不可分割的重要組成部分。

這反映在其地中海飲食金字塔中。與人們更熟悉的食物金字塔不同，該金字塔的基礎是身體方面的鍛煉、休息、社交和烹飪，以及價值方面對可持續、當地、季節性和生態友好的食物選擇的承諾。

雖然需要更多的研究來確定地中海飲食如何幫助身體避免和對抗如此多的疾病，但它對人類健康的益處已經得到證實。