了解特級初榨橄欖油對心血管疾病的正面作用

心血管疾病是全球死亡的主要原因。

CVD 包括一系列影響心臟和血管的疾病。其中最常見的是冠狀動脈心臟病、風濕性心臟病和腦血管疾病。

紐約州衛生部最近報告稱，每年約有 695,000 名美國人死於心臟病，佔全國死亡人數的五分之一。根據世界衛生組織估計，在全球範圍內，心血管疾病佔所有死亡人數的 32%。

雖然心血管疾病是由多種因素引發的，包括遺傳、污染和生活方式，但越來越多的研究將日常消費與心血管疾病聯繫起來。 特級初榨橄欖油最高品質的橄欖油類別，可顯著降低心血管疾病的風險。

橄欖油決定性影響背後的證據

2010 年代在西班牙對數千人進行的一項大規模試驗表明，遵守 地中海飲食 與一般低脂飲食相比，每日食用橄欖油可顯著減少高風險患者的心血管事件。

PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea) 研究發表在 新英格蘭醫學雜誌，為世界範圍內的進一步研究奠定了基礎。

七國研究自 1950 年代以來在美國、芬蘭、荷蘭、義大利、希臘、南斯拉夫和日本進行的調查也證實了 關鍵作用 橄欖油和地中海飲食在減少心血管疾病方面的作用。

這項廣泛的流行病學研究涉及 12,000 名中年男性，結果表明，每天攝取橄欖油等不飽和脂肪以及堅持地中海飲食可顯著降低心臟病的風險。

這些研究證實了飲食行為對膽固醇水平和與心血管疾病發展相關的其他狀況的顯著影響。

這些研究的結果是，近幾十年來，數百份科學出版物探討了橄欖油在人類健康中的獨特作用。

橄欖油的有益作用主要歸因於其高含量 單元不飽和脂肪。 “ 多酚 在最高等級的橄欖油中發現了特級初榨橄欖油，進一步增強了這些 對健康的益處.

單元不飽和脂肪酸 (MUFA) 的作用

油酸是一種單元不飽和脂肪酸 (MUFA)，是橄欖油的重要成分，食用橄欖油可帶來許多顯著的健康益處。

“值得注意的是，特級初榨橄欖油含有 60% 至 83% 的 MUFA，」巴勒莫大學內科正教授、巴勒莫 Policlinico 醫院中風護理科內科主任 Bruno Tuttolomondo 說。

“其餘成分包括少量的飽和脂肪酸，例如棕櫚酸和硬脂酸，」他補充道。 “除了多元不飽和脂肪外，單元不飽和脂肪也被考慮 “好脂肪。

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Tuttolomondo 表示，研究表明，高比例的 MUFA 在預防心血管疾病方面發揮著至關重要的作用。

“這是因為單元不飽和脂肪酸會影響膽固醇和低密度脂蛋白水平，減少低密度脂蛋白氧化並影響動脈粥狀硬化斑塊的成分，從而發揮心臟保護作用。

LDL 代表脂肪和蛋白質的低密度組合。它是一種膽固醇，可以在血液中積聚並在動脈中形成斑塊，從而導致 動脈粥樣硬化.

“MUFA 並不是特級初榨橄欖油的唯一重要成分，但它們的含量卻是最豐富的，」Tuttolomondo 說。 “僅此一點就足以使特級初榨橄欖油成為其中之一 “好脂肪。

多酚對於降低 CVD 風險至關重要

多酚是許多食物中發現的數百種不同物質。

特級初榨橄欖油含有數十種此類多酚，這些多酚非常罕見，由於其高生物利用度而特別有價值。

這意味著，一旦食用，它們就會到達身體可以發揮作用的區域，包括有效的抗氧化和抗發炎特性。

“多酚無疑在心血管健康中發揮著重要作用，並且由於其心臟保護作用而成為重要研究的主題，」Tuttolomondo 說。

對於膽固醇和心血管疾病研究最多的多酚之一是 橄欖苦苷.

“許多研究人員，包括羅馬 La Sapienza 大學的 [Francesco] Violi 團隊， 研究橄欖苦苷，」圖托洛蒙多說。 “他們發現橄欖苦苷有助於穩定脂質斑塊並減少低密度脂蛋白氧化。

“他們還發現它可以調節糖尿病對血管和心血管健康的影響，」他補充道。

EVOO 可能增強糖尿病預防

據世界衛生組織稱，422 億人 糖尿病 全球。研究表明，特級初榨橄欖油和堅持地中海飲食可以顯著降低這種疾病的風險。

糖尿病與心血管疾病有關，因為它會導致血液中糖分過多，從而損害供應心臟的血管。這種損害會減少心臟的氧氣和營養供應，顯著增加心臟病的風險。

“一段時間以來，特級初榨橄欖油對糖尿病的影響是間接評估的，」Tuttolomondo 說。 “在許多研究中，包括我的研究小組進行的研究，我們分析了地中海飲食的堅持情況，地中海飲食認為特級初榨橄欖油是主要脂肪。眾所周知，堅持地中海飲食可以降低糖尿病的發生率。

進一步 研究 建立在這些發現的基礎上。 “我們現在知道，特級初榨橄欖油和酚類（例如橄欖苦苷）具有與糖尿病治療中使用的某些化合物類似的作用，因為它們 增加胰島素敏感性，」圖托洛蒙多說。

“我們現在有強有力的證據表明，每天定期食用特級初榨橄欖油，尤其是連續多年食用，具有預防作用和調節血糖水平，」他補充道。

“雖然你不能指望透過簡單地吃一份含有特級初榨橄欖油的沙拉來降低血糖，但每天、家庭和傳統消費特級初榨橄欖油已被證明可以有效降低糖尿病的患病率，」他指出。

橄欖油是更健康、更美味的脂肪選擇

“特級初榨橄欖油的獨特品質之一是其風味。除了廣泛的健康益處外，它還提供精緻的口味，」Tuttolomondo 說。 “沒有其他烹飪脂肪像特級初榨橄欖油那樣將有利的感官特性與有益的營養成分結合在一起。這是一個小奇蹟，將健康與品味結合在一起。

不過，他強調，其他脂肪也有益於人類健康。

“考慮一下 Omega-3 和 Omega-6 等多元不飽和脂肪，它們已被證明在預防心血管疾病方面發揮作用。儘管如此，它們都無法與日常使用的特級初榨橄欖油相比，」Tuttolomondo 說。 “對於那些遵循地中海飲食的人來說，特級初榨橄欖油是每頓午餐和晚餐的核心。

“當我們談論 Omega-3 和 Omega-6 時，我們會想到來自藍魚或杏仁萃取物的脂肪。雖然有些人午餐吃五顆杏仁，但以杏仁為基礎的飲食是不切實際的，」他補充道。

南瓜籽油或亞麻仁油等健康脂肪具有有益的特性，但無法提供與特級初榨橄欖油相同的感官特性。

“它們是有益的脂肪，但考慮一下亞麻籽油；它沒有味道，因此無法透過味道激勵人們，」Tuttolomondo 說。 “在我看來，我們需要透過吸引人們的味覺來吸引他們進行預防。

同時，酪梨油已成為多項研究的主題。 “從適口性的角度來看，它幾乎沒有味道，」圖托洛蒙多說。 “它含有大量的多元不飽和脂肪，但我認為對其多酚含量的研究還不夠。

應該消耗多少 EVOO？

應每天食用特級初榨橄欖油以獲得健康益處。

然而，並非所有特級初榨橄欖油都是一樣的。雖然橄欖苦苷和其他多酚可以顯著有益於人類健康，但特級初榨橄欖油中酚的含量和類型各不相同。

“多酚含量取決於品種、種植面積、加工方法和外部溫度等因素，」Tuttolomondo 說。 “優質特級初榨橄欖油的特徵是多酚含量有一個閾值。

“多酚是評估特級初榨橄欖油的標準之一，」他補充道。要達到顯著效果，每公斤的含量應不少於250至350毫克。

“據推測，較高水平的多酚對應於更強的心臟保護作用，」Tuttolomondo 繼續說道。 “然而，我們應該永遠記住單元不飽和脂肪酸所發揮的關鍵作用，它是所有特級初榨橄欖油的基礎。

雖然過量食用橄欖油會導致熱量攝取過多，但研究人員一直在努力確定特級初榨橄欖油的每日建議劑量。

“許多研究表明，20 克特級初榨橄欖油可以優化地中海飲食的益處，」Tuttolomondo 說。 “這相當於大約一到一湯匙半。

“然而，幹預研究評估了每天最多四湯匙對心血管的影響，」他補充道。 “考慮到體重調節和整體熱量攝入，我認為我們攝入的 EVOO 越多越好。