小羅伯特·F·甘迺迪是美國最著名的政治家族之一的後裔，當選總統唐納德·J·川普任命他領導衛生與公眾服務部。

如果得到共和黨領導的參議院的確認，甘迺迪將對美國食品藥物管理局 (FDA) 擁有廣泛的權力，該機構負責監管全國約 80% 的食品供應。

雖然甘迺迪因其反疫苗觀點而聞名，但他也是一位著名的、直言不諱的種子油批評者，將一場醞釀已久的關於種子油對健康影響的爭論帶入了主流。

在一個八月 面試 甘迺迪在福克斯新聞中稱種子油為種子油 “食物中發現的最不健康的成分之一，並表示它們是 “你能吃的最糟糕的東西之一”，因為它們與 “全身發炎。

相反，甘迺迪建議用牛脂代替種子油，牛脂是由牛器官的脂肪組織製成的。搜尋甘迺迪的歷史公開聲明和社交媒體帳戶，沒有發現提及橄欖油。

包括美國心臟協會的科學成員在內的研究人員長期以來一直認為，植物油（主要來自種子，尤其是菜籽油、向日葵和大豆）由於其不飽和脂肪含量，是動物脂肪的更健康替代品。

“非常一致的是，所有數據都表明黃油和豬油對我們的心臟有害，」史丹佛大學醫學教授克里斯托弗·加德納說。 “研究表明，用不飽和脂肪代替飽和脂肪可以降低心臟病的風險。

雖然甘迺迪是最著名的種子油批評者之一，但社群媒體上反種子油的影響者運動日益增多。

種子油批評者闡述了兩個主要論點。首先，種子油經常被己烷污染，己烷是大多數商業種子油生產中使用的化學溶劑。

已知氣態己烷對人體有毒，但在種子油生產中以液態形式使用。己烷在種子油精煉時所經歷的熱處理過程中蒸發。

然而，FDA 並未監管或監測種子油中的己烷殘留量，因此尚不清楚市售種子油中是否殘留微量己烷。

反對種子油的更常見的論點是，與橄欖油和動物性脂肪相比，種子油的 omega-6 多元不飽和脂肪酸含量較高，尤其是亞麻油酸。

大豆油中亞麻油酸含量約55%，葵花籽油中亞麻油酸含量接近70%（高油酸葵花籽油中亞麻油酸含量不足20%），菜籽油中亞麻油酸含量超過2.5 %。相比之下，橄欖油含有 21% 至 -% 的亞麻油酸，而牛肉含有約 -% 的亞麻油酸。

種子油批評者認為，omega-6 脂肪酸會在體內轉化為促進發炎的花生四烯酸。事實上，花生四烯酸被廣泛認為是引起發炎的化合物的組成部分，但它也被證明可以抑制促發炎化合物。

根據一個 2017 年薈萃分析 在已發表的 30 項涉及 1,377 名受試者的隨機對照研究中，亞麻油酸對血液中發炎標記濃度的影響最小。研究人員將此歸因於只有 0.2% 的亞麻油酸轉化為花生四烯酸。

雖然一般認為人類需要飲食來源的 omega-3 和 omega-6 脂肪酸才能生存，但種子油批評者認為，現代西方飲食中含有過多的 omega-6 脂肪酸和過少的 omega-3 脂肪酸。

事實上，建議的 omega-6 與 omega-3 比例是四比一。然而，一些研究人員估計，在美國，這一比例從十比一到三十比一不等。

籽油評論家也經常強調美國籽油消費與肥胖率上升之間的相關性， 心血管疾病 和糖尿病作為其對健康有負面影響的證據。

然而，相關性並不等同於因果關係。相反，一些專家認為，種子油消費量的增加與種子油的急劇增加有直接關係。 超加工食品，其中含有種子油作為成分，並被廣泛認為是導致上述慢性疾病的原因。

加德納進一步認為，超加工食品不健康，主要是因為其他成分，包括高果糖玉米糖漿、添加糖和鈉。 “當這些食物含有如此多的其他物質時，很難將責任歸咎於種子油，」他說。

甘迺迪也強烈反對超加工食品，並表示他將禁止在學校午餐中使用此類食品。然而，美國食品藥物管理局對超加工食品沒有正式的定義，這將使任何禁令難以實施。