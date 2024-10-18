小型研究顯示多酚對皮膚具有抗衰老潛力

最近的研究證實，酚類物質存在於 特級初榨橄欖油 可能具有減輕皮膚老化影響的巨大潛力。

根據一個 紙 發表在科學期刊《Medicina》上，兩種生物活性 多酚、油酸素和 油橄欖素已被證明可以減少老年人一些最明顯的衰老跡象。

雖然特級初榨橄欖油含有數十種酚類物質，但研究人員將重點放在這兩種化合物上，因為它們對皮膚健康有良好的作用，特別是在治療非黑色素瘤皮膚癌和促進皮膚健康方面。 傷口癒合.

此外，這兩種酚因其 強效抗發炎 屬性，並得到越來越多研究的支持。

該研究在一個月內對 55 名女性和 15 名男性使用了護膚液中的兩種化合物。根據年齡和皮膚形態類型將參與者分為不同的亞組。

在隨機、單盲研究（一種常見的臨床試驗方法）中，只有研究人員知道參與者接受了哪種治療。

研究開始時，收集了參與者的詳細數據，包括年齡、體重、身高、皮膚光型、病史、藥物使用以及吸煙和飲酒習慣。

參與者被要求每天兩次使用含有油棘醛和油酸素的 30% 血清，持續 15 天。在研究開始時、- 天後和月底收集皮膚數據。

研究人員使用 VISIA 皮膚分析系統（一種廣泛使用的評估皮膚治療的平台）來評估皮膚老化的改善。此系統可擷取總皺紋面積和皺紋強度等資訊。

在研究開始、中期和結束時對深層和淺表皺紋進行了評估。

結果顯示，所有參與者的皺紋數量平均減少了 23%。

男性和女性都表現出血清的累積效應，研究人員觀察到，在整個研究過程中，治療效果不斷增強。

據研究作者稱，這兩種化合物的有效性 “與關於多酚對皮膚健康益處的更廣泛研究一致，包括它們穿透表皮屏障並與細胞受體相互作用的能力。

“據觀察，多酚可以改善真皮的結構組織，這對其屏障功能至關重要，並可以增加真皮厚度和水合作用水平，這對於保持健康、功能良好的皮膚至關重要，」研究人員補充道。

然而，男性和女性經歷了不同的結果。

具體來說，20 至 44 歲的年輕男性的皺紋減少了 52%，而老年男性的皺紋減少了 47%。

對於 45 歲至 79 歲的女性，皺紋數量減少了 34%，而年輕女性則減少了 26%。

“我們的研究表明，油棘醛和油酸素可以顯著減少男性和女性的皺紋數量，尤其是 45 歲至 79 歲的人群，」作者寫道。

他們進一步指出了一些局限性，包括試驗持續時間短、缺乏長期追蹤以及缺乏安慰劑對照組。

“在三個不同時間間隔收集的數據顯示出皺紋減少的一致趨勢。然而，總體研究結果支持在抗衰老護膚配方中使用特級初榨橄欖油衍生的多酚，」他們寫道，這表明需要進行更廣泛和詳細的研究。

橄欖油已 用於護膚 幾千年來。如今，越來越多的科學研究支持在護膚中使用優質橄欖油的重要性。

這項研究探討了特級初榨橄欖油在專用護膚品中的使用以及富含特級初榨橄欖油的飲食的長期抗衰老作用，例如 地中海飲食.