專利競標展示了油橄欖的多功能性

根據分離並命名它的美國研究中心的說法，油橄欖素——特級初榨橄欖油中刺痛喉嚨的部分——是一個尚未開發的營銷機會。

Monell Chemical Senses Center 技術轉讓總監 Mark Friedman 表示，該化合物的潛力不斷增長。

“炎症是許多疾病和病症的組成部分，單獨作為抗炎藥的潛力是巨大的。 關於油橄欖素對健康的影響正在進行許多令人興奮的研究，而不僅僅是在莫奈爾，”他說。

“我們相信 oleocanthal 是一個等待發生的具有商業價值的機會。 所需要的只是正確的承諾和投資。”

意外發現

橄欖油是古老的，但油橄欖是最近才發現的。

1999 年，總部位於費城的 Monell 公司的董事 Gary Beauchamp 在西西里島啜飲了新鮮的特級初榨橄欖油，並註意到他喉嚨裡的刺痛感就像是一種液體形式的非甾體抗炎藥 (NSAIDs)在感官研究期間吞下。

與附近的賓夕法尼亞大學合作，科學家們後來分離出了他們認為負責的天然物質——脫乙酰氧基二醛苷苷元，它是橄欖油中的許多多酚之一——並發現它的合成版本會產生相同的喉嚨刺激。 它被命名為oleocanthal：oleo=olive； 眥=刺； al=醛。

Monell 在 2005 年為 Oleocanthal 申請了美國聯邦商標註冊，但沒有繼續進行。

尋求國際專利

現在大學和莫奈爾正在尋求一項全球專利，他們的申請展示了該化合物的廣泛用途。

雖然標題 “用於治療疼痛的油橄欖酚”，世界知識產權組織於 - 月公佈的專利申請聲稱油橄欖酚還可用作治療或預防包括阿爾茨海默氏症在內的許多疾病的抗炎劑，以及抗癌的抗氧化劑並促進傷口癒合。

“本發明涉及橄欖油中的活性成分，稱為油橄欖素，以及在各種製劑中使用油橄欖素的方法，包括食品添加劑、藥物、化妝品、動物驅蟲劑，以及哺乳動物刺激受體基因、基因產物、等位基因、剪接變體的發現工具，替代成績單等，“它說。

油橄欖素可以使劣質油嘗起來像特級初榨橄欖油

首先在 “油橄欖的用途”應用程序的部分是 “作為一種食品添加劑”，以及容易被欺詐的橄欖油行業的一些人可能會感到不安的一個方面。

“本發明的油橄欖酚提供在優質橄欖油中發現的特徵性刺激感。 油橄欖素可以添加到較低等級的油中，以提供一種嘗起來像優質特級初榨橄欖油的油，”它說。

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弗里德曼告訴 Olive Oil Times 今年公佈的申請可以追溯到 2006 年的首次申請。從那時起，專利審查員將原始申請中的大量專利權利要求分成較小的組，涵蓋本發明的不同方面。

“將獲得專利的內容與最初的申請不同。”

“展望未來，Monell 沒有計劃也沒有興趣尋求針對使用油橄欖素作為風味化合物的專利要求。”

“我們是一個非營利組織，有責任為公共利益做出貢獻，並希望專注於油橄欖素的健康益處，”他說。

油橄欖素的多種用途

油橄欖素可以從橄欖或特級初榨橄欖油中提取，但弗里德曼說，後者的濃度最高。 專利申請中還描述了一種從廉價且容易獲得的單醣 D-核糖製造合成油橄欖素的方法，他說也可能為該方法尋求專利。

Monell 聲稱油橄欖的用途包括：

食品添加劑：油橄欖素用於增強食品風味和抑制甜味，並作為刺激物添加 “ 美食體驗”，類似於辣椒和四川辣椒。 它還可以添加到 “ 牙膏、漱口水和含片等產品的感官刺激體驗。

美食體驗”，類似於辣椒和四川辣椒。 它還可以添加到 牙膏、漱口水和含片等產品的感官刺激體驗。 防腐劑：油橄欖素的抗菌和抗真菌特性使其能夠充當防腐劑，例如在包裝前塗敷食品或應用於食品包裝以防止變質。

感冒和流感援助：油橄欖素可用於治療感冒或流感症狀，包括作為喉嚨痛的抗刺激劑和鼻減充血劑。

抗氧化劑：因為油橄欖素被認為具有抗氧化活性，它還可以用於治療或預防包括癌症在內的各種疾病，促進傷口癒合，並用於在化妝品中提供氧化穩定性。

疼痛緩解：可用於緩解與流感或其他病毒感染、普通感冒、腰背和頸部疼痛、痛經、頭痛、牙痛、扭傷和拉傷、燒傷和關節炎等疾病相關的疼痛。

抗炎：作為治療或預防以炎症為特徵的疾病的藥劑。

治療或預防阿爾茨海默病相關腦斑塊的發展：據信，與布洛芬一樣，油橄欖素可抑制 micro-G 蛋白和相關激酶。

用於癌症的口腔手術和口腔照射治療：作為口腔沖洗液抑製手術或口腔照射引起的炎症。

動物驅蟲劑：包括驅趕家貓、囓齒動物、浣熊、狗和土狼，以及阻止鳥類在機場跑道、停車場等使用廢水和獨立水等非飲用水。

繼續研究治療炎症、阿爾茨海默病和癌症

弗里德曼說，他不知道有任何此類基於油橄欖素的應用程序已經在銷售。

“Monell 不是一家商業企業，我們依靠企業和企業家將我們的發明推向市場，”他說。

同時，該中心正在繼續探索油橄欖素在抗炎、預防和治療阿爾茨海默病以及癌症治療方面的作用。

Monell 科學家 Paul Breslin 說，體外油橄欖素已被證明具有 “酶、細胞和組織的抗炎特性，干擾阿爾茨海默肽和寡聚體（即 Tau 和 Abeta）的形成，並殺死癌細胞係而不殺死健康細胞系。”

“我們將繼續我們在所有三個領域的興趣，並正在研究 Abeta 和癌細胞，”他說。

“那裡有探索血管健康的空間，以及飲食油橄欖在心髒病、中風和其他血管疾病方面可能發揮的作用，但我們還沒有做到這一點。”

“這是一個快速發展的轉化和醫學研究領域，鑑於我們所看到的結果，它目前的前景非常令人興奮，”布雷斯林說。