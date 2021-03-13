橄欖油為嬰兒創造奇蹟

它們看起來或味道都不一樣，但橄欖油和母乳卻驚人地相似。

特級初榨橄欖油含有與母乳脂肪相似比例的歐米茄3和歐米茄6以及相同比例的亞油酸，使其成為神經纖維髓鞘形成和大腦發育不可或缺的食物。 它易於消化，有助於胃功能，防止便秘和絞痛。

橄欖油有助於吸收維生素 D，這對成長中的嬰兒和兒童很重要，因為它可以調節鈣和磷並促進骨化過程所必需的礦物質的攝入。 這可以保護兒童在年幼時免受骨折和老年骨質疏鬆症的風險。

在最近的調查結果中，兒童的膽固醇水平有所上升，這是導致肥胖症的重要因素，肥胖症影響了 6 至 9 歲兒童中的三分之一。 由於橄欖油可降低血液總膽固醇水平、低密度脂蛋白膽固醇和甘油三酯，因此醫生建議用橄欖油替代動物脂肪，以幫助對抗兒童日益嚴重的肥胖症。

請參見：橄欖油的健康益處

據報導，在整個懷孕期間堅持食用大量橄欖油的母親患哮喘的風險也較低。 研究發現，他們的嬰兒擁有更發達的免疫系統，並且患鼻炎和過敏症的風險更低。

據說橄欖油甚至可以有效治愈搖籃帽。 在正常清潔之前塗抹在受搖籃帽影響的頭部部位，橄欖油的保濕特性可以作為一種自然療法。

在意大利，醫生強烈建議為斷奶的嬰兒使用固體橄欖油。 他們甚至建議將其添加到嬰兒奶瓶中的擠出奶或配方奶中，以獲得該物質的益處，尤其是對於患有絞痛的嬰兒。 這是因為橄欖油可以促進自然的胃過程並含有橄欖苦苷。 這種天然的抗炎物質再現了布洛芬的自然作用，布洛芬是一種廣泛用於生產止痛藥的活性成分。

義大利植物遺傳研究所的Saverio Pandolfi對此進行了深入討論。研究人員表示，橄欖油是嬰兒最接近母乳的食物，他建議在為嬰兒準備的每餐中加入一茶匙優質特級初榨橄欖油。

“橄欖油不僅讓每個孩子都喜歡，因為它讓他想起母乳，甚至對那些從未在​​飲食中吃過油的人來說也是如此，”潘多爾菲說，比如愛斯基摩人或非洲人。

雖然橄欖油可能具有營養價值，但重要的是要了解它應該 決不 替代母乳或嬰兒配方奶粉。母乳和配方奶粉是經過特殊配製的，可以提供嬰兒健康成長發育所需的所有必需營養素。橄欖油雖然含有一些有益成分，但並不能提供嬰兒所需的完整均衡的營養。在為寶寶添加新食物之前，請諮詢兒科醫生或註冊營養師。

Plasmon 是意大利最受歡迎的嬰兒食品公司之一，專門為斷奶嬰兒生產橄欖油。 它由僅在意大利生產和壓榨的橄欖製成，並使用該公司表示的技術確保油保持更多的健康益處。

地中海飲食始於意大利。