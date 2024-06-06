工廠廢水萃取物具有良好的健康益處

來自博洛尼亞大學、巴勒莫大學和巴里大學的研究人員一直在研究從橄欖廠廢水中提取的膳食補充劑對 心血管疾病.

此補充品以 Momast Plus 30 Bio (MP30B) 的商品名進行商業銷售，富含 羥基酪醇, 橄欖油的主要原料之一 多酚，使用專利技術從橄欖廠廢水中萃取該化合物。

生產 MP30B 的 Bioenutra 公司並未參與此事件 研究.

先前的研究發現，該補充劑具有抗發炎作用並消除活性氧，從而減輕心臟感染 体内 研究。

In 離體 研究發現，MP30B 還可以降低胸部動脈的僵硬度，這被認為是在血壓升高之前發生的。

研究還表明，MP30B 不會顯著改變心臟有效泵血的能力，也不會影響血管功能和健康（即心臟和血管參數）。 離體 研究。

“基於這些發現，我們認為 MP30B 是一種有前途的預防心血管疾病的提取物，其特定的抗菌特性表明它在預防心臟感染方面具有實用性，」研究人員寫道。

除了這項研究帶來的有希望的健康結果外，研究人員還表示 尋找新用途 橄欖油生產副產品有助於提高生產過程的可持續性，並用額外的收入來源取代磨坊主的成本。

據估計，地中海盆地每年產生 30 萬立方公尺的橄欖廠廢水。由於其酚類化合物含量較高，此廢水在排放前必須進行處理。

“橄欖廠廢水構成了一個重要的廢物管理問題，因為缺乏常規處理可以抵消其高毒性，」研究人員寫道。 “然而，廢水中的酚類化合物代表了一個機會 “對這些廢物進行升級改造以獲得高附加價值產品。

他們對豚鼠進行的研究發現，Momast Plus 30 Bio 抑制酶合成一氧化氮（一種自由基）的能力，一氧化氮的過度產生會促進發炎和氧化壓力。

“我們的研究結果表明，MP30B 還可以透過抵消不受控制的一氧化氮生物合成引起的有害影響來幹擾影響心血管系統的發炎過程，」研究人員寫道。

他們還發現了羥基酪醇 抗菌性能 MP30B，​​特別是針對感染性心內膜炎，這是一種細菌或真菌性心臟感染，院內死亡率相對較高。

“鏈球菌是感染性心內膜炎最常見的原因之一，」研究人員寫道。 “MP30B 對所測試的所有類型的鏈球菌都有作用。

“將 MP30B 的結果與使用參考抗生素左氧氟沙星所得的結果進行比較 化膿性鏈球菌 ATCC or FL，據觀察，MP30B 的殺菌和抑菌作用均更有效。 FL鏈球菌;與觀察到的左氧氟沙星相反，左氧氟沙星在 ATCC 細菌中的作用更顯著，」他們補充道。

研究人員得出的結論是，富含羥基酪醇的膳食補充劑具有作為預防心血管疾病的食品補充劑的潛力，並建議進一步研究其對乳癌的影響。

“抗腫瘤治療的心臟毒性作用研究表明 羥基酪醇的保護作用 在乳癌心臟毒性方面，增加了 MP30B 的潛在應用，」他們寫道。