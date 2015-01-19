瑞士風味的地中海飲食降低癌症和心髒病風險

最近在蘇黎世舉行的貿易展覽會的參觀者評估了 140 個樣品， 偏愛甜味的 EVOO 勝過那些苦澀的。 最近的一項研究表明，無論人們在黃油國家深處偏愛哪種橄欖油口味，即使是在文化上適應傳統地中海風格飲食的堅持也可以延長他們的壽命。



地中海飲食，富含水果、蔬菜、豆類、複合碳水化合物、橄欖油、魚和酒，但乳製品和肉類含量低，與長壽和癌症和心髒病發病率低有關。 這種保護作用在地中海國家更為明顯，促使瑞士的研究人員確定，在受德國、意大利和法國文化影響的瑞士人口中，堅持地中海飲食是否有效。

該研究包括 17,861 名參與者，他們是在瑞士進行的兩項主要研究的一部分：國家研究計劃 1A 和瑞士心血管疾病趨勢和決定因素監測。 研究人員從瑞士三個不同的語言地區選擇了一個文化多樣化的人群，通過國家健康和統計登記處可以對他們進行 30 多年的死亡率隨訪。

請參見：關於地中海飲食的文章

研究 堅持地中海飲食與死於癌症、心血管疾病和所有原因有關，但是飲食有一個明顯的區別。 與傳統的低乳地中海飲食不同，牛奶和奶製品是瑞士飲食不可分割的一部分，樣本人群幾乎每天都食用。

使用簡化的 24 小時回憶法分析飲食攝入量，參與者對 11 種不同食物組的攝入量做出肯定或否定的反應：沙拉、水果、蔬菜、乳製品、穀物、肉類、魚類、油類、酒精、雞蛋和巧克力。 研究人員使用 9 分對地中海飲食的依從性進行評分，最低依從性為 0 分，最高依從性為 9 分。

調查時平均年齡為 8,665 歲的 9,196 名男性和 45 名女性的食物組攝入頻率幾乎相似，但有兩個顯著差異。 女性比男性更頻繁地吃水果，而男性比女性更頻繁地飲酒。

統計分析顯示，食用水果降低了男女死於心髒病和癌症的風險，儘管僅在男性中觀察到較高的單不飽和攝入量和死於心髒病的風險。 另一方面，飲酒降低了死於心血管疾病的風險，但增加了死於癌症的風險。

然而，最有趣的結果是，乳製品消費與男性和女性因各種原因、癌症和心髒病而導致的死亡風險降低之間存在關聯。 這些結果與乳製品增加飽和脂肪攝入量從而增加心血管疾病風險的共識形成鮮明對比。

研究人員對本研究中觀察到的意想不到的有益關聯提供的一個可能解釋可能是瑞士乳製品來自 “純草飼高山奶牛”的 n-3 脂肪酸含量高，飽和脂肪含量低於其他國家的乳製品。 作者還引用了其他文獻，這些文獻發現食用乳製品對心髒病和癌症的發病率有保護作用。

儘管該研究有一個主要缺點——一種用於評估食物攝入量的粗略的一日方法——但該研究發現，堅持包含文化差異的地中海飲食對健康有益，並降低了癌症和心髒病的死亡風險。