堅持地中海飲食可降低心房顫動的風險

最近 研究 發表在《心血管醫學前沿》雜誌上的文章研究了有關飲食幹預、個體營養素和其他飲食成分對病情影響的當前證據。

最常見的心律不整是心房顫動，其特徵是心臟心房室快速且不規則的跳動。這種情況可能導致多種併發症，或多種併發症的先兆，從胸痛和昏厥到心臟衰竭和中風。

儘管醫療程序和藥物治療取得了進步，但心房顫動的發生率在世界各地一直在增加，特別是在所謂的已開發國家。

例如，一項大型隊列研究估計，從 2006 年到 2018 年，美國的死亡率每年增加 -%。

德州貝勒斯科特與懷特健康醫院心臟科的研究人員使用敘述綜合方法來探索飲食幹預對心房顫動的影響，並評估這些幹預措施的各個組成部分所起的作用。

研究發現，與降低發病率和改善結果最常相關的兩種飲食模式是 地中海和 DASH 飲食.

儘管後者與改善心血管結局和降低死亡率有關，但研究人員發現，一旦考慮其他生活方式因素，對心房顫動的特定發病率、復發或進展沒有明顯影響。

另一方面，地中海飲食 “針對心房顫動發展的強有力的預防策略。

在探索這種效應背後的潛在機制時，研究人員提出了幾個可能的因素。

首先是地中海飲食中水果、蔬菜和食物的比例很高。 特級初榨橄欖油。這三種食物都提供抗氧化劑和 多酚，已被證明具有抗發炎和心臟保護作用。

橄欖苦苷例如，已證明其具有顯著降低血壓的能力，這與橄欖葉治療高血壓的傳統用途一致。

論文中討論的研究也為抗血栓和抗心律不整特性提供了證據。 油橄欖素 羥基酪醇，幾乎只在特級初榨橄欖油中發現的化合物。

這些化合物已被證明可以改善內皮功能並減少血小板聚集，從而降低心房顫動患者中風等事件的風險。

2014 年的二次分析進一步支持了橄欖基化合物的重要性 預審，它揭示了補充特級初榨橄欖油的地中海飲食對心房顫動有顯著的保護作用。

研究人員引用了該分析，該分析表明，與其他飲食相比，心房顫動的相對風險降低了 38%。

雖然檢查的證據強烈支持抗氧化劑和多酚的作用，特別是與降低心房顫動發病率的直接聯繫，但研究人員強調，相關機制仍然相對未經探索。

因此，他們的結論是，雖然每個組成部分都需要進行廣泛的進一步研究，但應在疾病預防的背景下全面考慮地中海飲食等飲食幹預。

這項結論是基於越來越多的證據表明地中海飲食與顯著減少心血管事件和 糖尿病，改進了 血壓、胰島素抗性、血脂和三酸甘油酯，且顯著 降低肥胖率 率。