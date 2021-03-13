MedDiet 連續第八年被評為全球最佳

《美國新聞與世界報導》將 地中海飲食 第八年最好的。

該出版物要求由 69 名醫生、註冊營養師、營養流行病學家、廚師和減肥研究人員組成的小組分析 38 個類別的 21 種流行飲食計劃。

當考慮 “在「最佳整體飲食」類別中，小組成員比較了飲食的營養完整性、健康風險和益處、長期可持續性和基於證據的有效性。

地中海飲食的評分為 4.8 分（滿分 5 分），擊敗了 DASH、彈性素食和 心靈飲食 以獲得最佳的整體飲食。

小組成員也認為地中海飲食是治療關節炎、糖尿病、憩室炎、脂肪肝、腸道健康、健康飲食、高膽固醇、發炎、心理健康和糖尿病前期的最佳飲食方案。

此外，他們還發現了飲食模式，其中也規定了 定期進行體力活動、充分休息、社交和多喝水，是最容易遵守的。

“地中海飲食注重品質和生活方式，而不是單一的營養素或食物組，」高級健康編輯 Shanley Chan 和助理總編輯 Elaine Hinzey 寫道。

許多橄欖種植地區的傳統飲食鼓勵食用水果、蔬菜、全穀物和 特級初榨橄欖油 每餐都含有每日份量的堅果、橄欖籽和 低脂乳製品 以及每週一份豆類、魚類和海鮮。

（圖：地中海飲食基金會）

地中海飲食並非禁止食用某些食物，而是建議每週食用一到兩份紅肉、白肉和加工肉類，且甜食少於兩份。

“大量研究表明，這種飲食模式可以降低某些慢性健康狀況的風險，例如 心血管疾病 和第 2 型糖尿病，同時延長壽命並提高生活質量，」Chan 和 Hinzet 寫道。

事實上，遵循地中海飲食與良好的健康結果相關，包括較低的體重 罹患癡呆症的風險減少了 心血管疾病的風險 以及較低的癌症發生率。

許多這些改善的結果都與抗氧化特性有關 多酚 存在於許多特級初榨橄欖油和蔬菜中，以及橄欖油的 單元不飽和脂肪 以及魚類和海鮮中常見的 omega-3 脂肪酸。

最近的一系列研究也將堅持地中海飲食與較低的風險聯繫起來 心房震顫， 積極的 口腔健康 結果和緩解 創傷後壓力症候群症狀.

此外，低碳水化合物地中海飲食被發現可以幫助糖尿病患者 達到緩解，而地中海飲食和運動則與 更好的腸道健康 在老年人中。

《美國新聞與世界報道》也認為 MIND 飲食最有利於大腦健康，DASH 飲食最有利於心臟健康。這兩種飲食都以橄欖油為主要脂肪，並深受地中海飲食的影響，地中海飲食在這兩個類別中均排名第二。

地中海飲食在高血壓（落後於 DASH）、更年期（落後於更年期）、植物性飲食（落後於彈性素食）和減肥（落後於慧儷輕體）方面也名列第二。