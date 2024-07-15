堅持醫療飲食與癌症倖存者較低的死亡率有關

新出版 研究 發現嚴格遵守 地中海飲食 可能會顯著降低癌症倖存者的全因死亡率和心血管死亡率。

研究發現，在癌症倖存者中，更堅持地中海飲食可以使全因死亡風險降低 30%，心血管死亡率降低近 60%。

“堅持地中海飲食的影響是巨大的。這是獨立於每位患者接受的腫瘤治療進行評估的，」義大利神經醫學地中海神經學研究所分子和營養流行病學實驗室的研究員、該研究的合著者 Marialaura Bonaccio 說。

我們看到越來越多的人被診斷出罹患癌症。這可能來自改進的診斷工具，但它也告訴我們，越來越多的人需要將健康飲食與治療聯繫起來。 - Marialaura Bonaccio，Neuromed 地中海神經學研究所

研究信件由一群義大利科學家撰寫，發表在 JACC CardiOncology 雜誌上，也探討了不同族群之間的共同風險因素。 心血管疾病 和癌症。

“許多患有腫瘤的人也會繼續罹患心血管疾病，」博納西奧告訴我們 Olive Oil Times. “有據可查的證據表明這兩種情況存在共同的風險因素。

這兩種情況都有共同的代謝危險因素，例如發炎和氧化壓力。地中海飲食富含抗發炎和抗氧化食物，可以解決這些共同的途徑。

該研究使用了廣泛的數據 莫利薩尼研究，追蹤了大約 25,000 名成年人 莫利塞地區 義大利已有十多年了。

這項新研究主要針對 802 名年齡約 60 歲的參與者，他們在研究開始時就有癌症病史。他們的飲食習慣和健康狀況受到長達 13 年的監測。

“我們納入的所有個體在加入 Moli-sani 研究時都患有腫瘤，無論腫瘤類型如何，」Bonaccio 說。 “雖然早期的研究重點是飲食對特定類型腫瘤的影響，但我們的研究的優勢是將結果擴展到所有癌症倖存者。

根據參與者對地中海飲食的堅持程度進行分類，使用半定量食物頻率問卷進行測量，並獲得 MedDiet 評分。

“與先前的文獻一致，我們發現嚴格遵守地中海飲食的人觀察到最顯著的益處，」博納西奧說。 “偶爾堅持並沒有產生可衡量的好處。

研究表明，堅持地中海飲食的患者往往具有較高的社會經濟地位，並且更有可能進行身體活動。他們的全因死亡率比研究人員檢查的其他患者低 32%。

在12.7年的追蹤期間，總共記錄了248例全因死亡，其中59例死於心血管疾病，140例死於癌症。

研究人員承認研究存在一些局限性，因為它是一項觀察性研究，這意味著不能直接推斷因果關係。他們也指出，自我報告的飲食攝取量可能會被誤報。

“這是一個特定年齡的小群體，這使我們無法獲得有關癌症類型或不同年齡的不同影響的具體數據，」博納西奧說。

博納西奧表示，這項研究的亮點之一是它與地中海人口特別相關。

“其他國家進行的許多研究評估了地中海飲食的影響，但在地中海背景下衡量它們是非常有趣的，」她說。

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“地中海人口有一種以某種方式組合食物的文化，」博納西奧補充道。 “在義大利，我們從不單獨談論麵食或豆類，因為它們總是結合在一起。食物的烹調方式可以增強食物的營養特性。

最重要的是，嚴格遵守地中海飲食也意味著避免大多數 超加工產品.

“花時間準備一頓飯，在家改造新鮮農產品，使用橄欖油等優質產品，如果人們尋找即食的現成產品，所有這一切都不會發生，」博納西奧解釋道。

這位義大利科學家指出地中海飲食如何在未來的營養中發揮更重要的作用。

“我們看到越來越多的人被診斷出患有癌症，」博納西奧說。 “這可能來自改進的診斷工具，但它也告訴我們，越來越多的人需要將健康飲食與治療聯繫起來。

儘管需要更多的研究，博納西奧也強調了目前正在進行的重要研究，強調了地中海飲食和橄欖油在癌症患者健康中可能發揮的作用。

“當我們看到地中海飲食可能會減少這些患者60% 的致命中風事件時（這只是我們研究中的一個例子），這告訴我們這對必須應對這些疾病的人來說可能是一個很好的起點，」博納喬總結道。