國際促進地中海飲食基金會

一個致力於促進地中海飲食的國際基金會已經成立。 國際地中海飲食基金會 (IFMeD) 在英國倫敦註冊，旨在匯集來自不同國家的機構、大學和研究中心，以及私營部門的參與者和有興趣推廣的消費者 地中海飲食.

IFMeD 主席 Lluis Serra-Majem 基金會網站上的聲明，這 “儘管 聯合國教科文組織承認地中海飲食 作為一種非物質文化遺產，由於歐洲自 2008 年以來面臨的經濟限制，一些地中海國家對這種飲食模式的堅持已經下降。因此，加強地中海飲食作為一種健康和可持續的生活方式至關重要[原文如此]模型，使其適應當前的社會經濟和文化變化，並保護和重申它是人類的非物質文化遺產。”

IFMeD 旨在匯集多學科知識和專業知識，並充當智囊團來分析、驗證和傳播有關地中海飲食的相關科學研究。 基金會的 使命宣言 指出需要一個 “超越地方和國家利益的跨國科學擔保人”，以促進地中海飲食成為一種健康和可持續的生活方式。

IFMeD 秘書長 Sandro Dernini 宣布， “為了振興地中海飲食，需要進行新的跨學科和跨文化重新思考。 因此，IFMeD 可以成為推動這一變化的理想國際場所，通過採取行動為 Med Diet 重建可持續的飲食文化背景，使其更適合當前時代和所有人。”