特級初榨橄欖油萃取物的抗發炎特性超過布洛芬

來自羅馬特拉莫大學和薩皮恩扎大學的一組研究人員開發了一種可持續提取的新方法 油橄欖素 和油酸素來自 特級初榨橄欖油，獲得高度濃縮的溶液。

這些萃取物可以提供比布洛芬等現有已知藥物更有效的抗發炎作用。

作為環氧合酶抑制劑，油橄欖醛、油酸素和新分子表現出比布洛芬更強的活性。 - Luciana Mosca，薩皮恩扎大學生物化學研究員

此外，雖然苯酚萃取通常很昂貴，但新萃取物的生產成本僅為其一小部分。

苯酚提取如此昂貴的原因之一是所需的化學品。新製程不再需要這些化學品，完全依賴水作為溶劑。

此外，這種水性製程不會產生化學廢棄物，也不影響加工後的橄欖油的食用性。

“我們開發了一種水基、環保且生物相容的方法，」該書的共同作者 Antonio Francioso 說。 研究 泰拉莫大學食品、農業與環境生物科學與技術系研究員。

“油橄欖素和油酸素是橄欖油生產過程中形成的天然可食用產品。它們源自於植物前體、藁本苷和 橄欖苦苷，“ 他加了。 “它們因其抗炎和抗氧化作用而特別引人注目。

研究人員開發了一種合成兩種油橄欖和油酸衍生物—硫棘醛和硫棘酚的方法。

他們也探索了油橄欖醛、油酸及其新衍生物如何抑制環氧合酶活性。環加氧酶抑制劑，如布洛芬，通常用於減輕發炎。

“我們透過使用布洛芬作為測試中的黃金標準來確認現有數據，」該研究的合著者、薩皮恩扎大學生物化學科學系的研究員 Luciana Mosca 說。

“作為環氧合酶抑制劑，油橄欖醛、油酸素和新分子的活性明顯強於布洛芬，」她補充道。

由於磺化過程，新分子與油橄欖和油酸素不同，這可能使它們在醫療應用中更有效。

“油橄欖素和油酸雖然經過充分研究，但已顯示出巨大的活性 體外 在蜂窩系統中，」莫斯卡說。 “然而，它們面臨著一個重大的藥物動力學問題：它們是不穩定的分子。

當攝取油橄欖醛和油酸素時，它們會迅速降解，因為身體識別出這些化合物具有潛在的有害性，並利用包括酶在內的各種生物系統來分解它們。

“這些分子的極端反應性歸因於它們的化學結構。透過使用這種磺化反應，我們可以大大降低它們的反應性，」莫斯卡說。 “這就是為什麼我們相信 体内，這些分子可以表現出更大的藥理活性。

“不過，這仍需要從科學角度來證實。 “我們有早期證據，並且正在繼續進行測試。下一章還會有更多內容。

儘管特級初榨橄欖油中含有數十種酚類，但並非所有特級初榨橄欖油都含有相同數量和比例的這些化合物。有趣的是，這些差異影響了新萃取物的生產過程。

“選擇生產富含這兩種成分的橄欖油的品種非常重要 多酚該研究的合著者、薩皮恩扎大學生物化學科學系的研究員羅伯托·馬蒂奧利(Roberto Mattioli) 說：「因為並非所有品種都能在油中產生大量的油橄欖素和油酸素。 」

廣告

為此，研究人員將最初的研究重點放在 科拉蒂娜，一種阿普利亞品種，以生產特級初榨橄欖油而聞名，其中 70% 至 80% 的酚類是油橄欖和油酸素。

“即使品種如此豐富，傳統的萃取方法也依賴於涉及有機溶劑的漫長過程，隨後必須將其去除，這對環境和工人都構成風險，」馬蒂奧利說。

Mattioli 和他的同事表示，他們開發了一種使用生物相容性分子取代有機溶劑來獲得高濃縮萃取物的方法，每毫升多酚含量達到約 50 毫克。

“這些分子可以安全攝入，有可能直接施用於動物，或使用 體外 培養物中的組織或細胞，因為它們完全具有生物相容性，」他說。 “如此高的濃度，這些物質可以在各種培養基中適當稀釋並直接施用，無需進一步的純化步驟或溶劑蒸發。

“目前，250 毫克的油橄欖售價為 - 歐元，這使得大規模生產不可持續。

研究人員表示，新工藝可能會扭轉局面。

“從特別豐富的油開始，我們使用一種極其經濟的方法…將生物和脂質溶劑中的多酚濃縮100 倍。 。

“我們第一次擁有了可以用作健康促進劑的原料。到目前為止，還沒有含有油棘醛和油酸素的補充劑存在，」他補充道， “只有他們的前身。

他相信這兩種分子的萃取物將具有深遠的益處，超出了其環氧合酶抑制行為所證實的抗發炎特性。

“在體內 來自患者臨床研究的證據表明，油橄欖和油酸素含量高的橄欖油可以抑制促炎細胞因子的合成，」他說。 “作用機轉可能更廣泛，有可能解決多種病症。這確實非常令人著迷。