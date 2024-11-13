EVOO 的早期介入有望減少唐氏症症狀

特級初榨橄欖油 可能在對抗唐氏症患者的認知退化方面發揮關鍵作用。

研究 使用唐氏症小鼠模型進行的研究表明，特級初榨橄欖油可以顯著提高記憶力和認知能力。

特級初榨橄欖油可能會改變大腦 “ 以積極的方式“改善發炎狀況”，不僅可以減緩阿茲海默症的神經退化過程，還可以減緩唐氏症等其他疾病的神經退化過程。 - 多梅尼科‧普拉蒂科 (Domenico Praticò)，阿茲海默症中心創辦人

“從歷史上看，橄欖油主要與心血管益處有關，」費城坦普大學神經科學教授、坦普爾阿茲海默症中心創始人多梅尼科·普拉蒂科 (Domenico Praticò) 說。 Olive Oil Times.

“長期以來，大腦並不被認為是受到食用特級初榨橄欖油影響的實體。事實上，越來越多的研究表明，特級初榨橄欖油的積極作用也延伸到大腦健康，」普拉蒂科解釋。

Praticò 的研究小組在《阿茲海默症雜誌》上發表的最新研究中解釋了唐氏症患者如何經常在40 歲時出現認知能力下降和類似阿茲海默症的症狀，這比一般人群要早得多。

“由於藥理學的進步和新的手術技術，唐氏症患者的預期壽命顯著延長，通常可以延長到 50 歲以上，」Praticò 說。

其中 60% 至 70% 的人比沒有唐氏症的人更早開始出現認知問題。 “不完全是 阿爾茨海默氏病，但它們的條件極其相似，」普拉蒂科說。

“鑑於越來越多的證據表明特級初榨橄欖油的作用，我們的研究旨在調查特級初榨橄欖油的早期幹預是否會對這一人群產生積極影響，」他解釋道。

為了驗證特級初榨橄欖油的功效，研究團隊使用唐氏症動物模型，以富含特級初榨橄欖油的飲食對小鼠進行為期五個月的治療。

研究人員選擇了義大利普利亞生產的 Coratina 單品種特級初榨橄欖油，因為它具有顯著的酚類成分。

治療結束時，進行認知測試以評估動物的學習和記憶能力。

“對動物進行的記憶測試，例如莫里斯水迷宮，使我們能夠測量小鼠學會尋找隱藏平台的速度。

“我們觀察到，與未經處理的小鼠相比，接受特級初榨橄欖油處理的小鼠的學習和記憶速度要快得多，」他補充道。

研究的另一個有趣的方面是特級初榨橄欖油對突觸的影響，突觸是負責在大腦中傳遞訊息的神經細胞之間的連接。

實驗表明，透過電生理學技術測量，用特級初榨橄欖油治療的小鼠表現出改善的突觸功能。

“突觸的功能更加有效，這表明特級初榨橄欖油對神經元連接具有保護作用，」普拉蒂科說。

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此外，特級初榨橄欖油可顯著降低神經發炎水平，此過程與認知能力下降和神經退化密切相關。

“我們發現特級初榨橄欖油可以調節小膠質細胞的活性，小膠質細胞的作用之一是大腦中的清道夫，」普拉蒂科說。

“這些細胞在慢性壓力條件下，最終可能會損害大腦而不是幫助大腦，」他補充道。 “由於特級初榨橄欖油，小膠質細胞保持在更平衡的狀態，並且可以繼續發揮其有益功能。

研究的一個重要方面是深入分析用特級初榨橄欖油治療的小鼠大腦中的發炎標記物。

特別是，特級初榨橄欖油已被證明可以顯著影響各種細胞激素和調節免疫系統發炎反應的蛋白質。

在分析的標記物中，白細胞介素對於調節大腦發炎至關重要，這種現象與認知能力下降和神經退化密切相關。

Praticò 的團隊觀察到白血球介素 12 和 CD40 等分子顯著減少，這兩種分子都已知可促進小膠質細胞活化。

“CD40 的抑制尤其重要，因為這種蛋白質通常參與激活小膠質細胞和白細胞介素 12 等其他促炎細胞因子的產生，」Praticò 說。 “減少這些分子的活性有助於減輕加速認知能力下降的一個因素。

同時，白細胞介素 1 受體拮抗劑 (IL-1ra) 和白細胞介素 5 也有所增加，兩者都與神經保護作用有關。

“IL-1ra 可以抑制白細胞介素 1 引起的炎症，白細胞介素 - 是促進炎症反應最有效的細胞因子之一，」Praticò 解釋道。

這些發現表明，特級初榨橄欖油可以減少大腦發炎並選擇性地發揮作用，促進保護神經細胞的分子的表達。

“我們的研究表明，特級初榨橄欖油可以改變大腦的 “Praticò 表示，“以積極的方式‘改善發炎狀況’，不僅可以減緩阿茲海默症的神經退化過程，還可以減緩唐氏症等其他疾病的神經退化過程。”

科學家表示，這項研究的結果為阿茲海默症和其他形式的癡呆症等疾病的新治療方法打開了大門。

特級初榨橄欖油，其生物活性成分包括 油橄欖素、油酸素和 橄欖苦苷，可能是對抗認知能力下降的天然武器。

在人口老化、失智症高發生率的背景下 變得越來越普遍，發現新的預防工具至關重要。 “我們才剛開始探索，」普拉蒂科說。

“但如果我們能夠證明像特級初榨橄欖油這樣簡單的東西也能發揮作用，那麼我們就找到了一種改善許多人生活品質的可行方法，」他總結道。