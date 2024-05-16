研究發現，每日食用橄欖油與降低失智症死亡風險有關

新 研究 哈佛大學的研究發現，每天食用半湯匙橄欖油可以降低與失智症相關的死亡風險。

研究人員檢查了 92,383 年來從參加護理健康研究和健康專業人員追蹤研究的 28 名美國成年人收集的數據。

他們發現，與從不或很少食用橄欖油的人相比，每天食用至少 28 克橄欖油的人與失智症相關的死亡風險降低 -%。

橄欖油消費與消費之間的關係 阿爾茨海默氏病癡呆症是最常見的癡呆症，早已確定。然而，隨著癡呆症盛行率的持續上升，研究人員越來越感興趣。

世界衛生組織數據顯示，到 55 年，全球將有超過 2023 萬人患有失智症。 2050的三倍.

哥倫比亞大學阿茲海默症研究中心主任史考特·斯莫爾表示，癡呆症在最後階段會影響大腦最深的部分，這會抑制身體功能，包括心率和呼吸。

雖然呼吸道或泌尿道感染是晚期癡呆症患者死亡的常見原因，但那些接受最高品質護理的患者基本上是死於累積的腦細胞死亡。

該研究也研究了橄欖油總消耗量與飲食品質之間的關係，包括遵守飲食習慣 地中海飲食 和替代健康飲食指數。

研究人員發現，無論堅持哪種飲食，橄欖油攝取量最高的參與者罹患失智症相關死亡的風險較低。 “這凸顯了橄欖油的潛在特殊作用，」研究人員寫道。

“儘管如此，替代健康飲食指數得分高且橄欖油攝取量高的群體表現出最低的癡呆症死亡風險，這表明將更高的飲食品質與更高的橄欖油攝取量相結合可能會帶來更大的益處，」他們補充道。

該研究還調查了影響 替代其他膳食脂肪 用橄欖油。

研究人員發現，用等量的橄欖油代替 14 克蛋黃醬，與失智症相關的死亡風險降低 -%。同時，用橄欖油代替 - 克人造奶油可以將風險降低 -%。

當用橄欖油代替奶油或其他植物油時，沒有觀察到統計上的顯著差異。

“這些發現提供了證據支持飲食建議，並提倡使用橄欖油和其他植物油作為維持整體健康和預防失智症的潛在策略，」研究人員寫道。

然而，他們承認，在研究時，蛋黃醬和人造奶油含有高含量的氫化反式脂肪，這與心血管疾病、第2型糖尿病和失智症密切相關。 2020年，美國衛生當局禁止製造商在食品中添加部分氫化油。

研究的主要作者、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學助理研究員 Anne-Julie Tessier 表示 Olive Oil Times 研究人員認為，橄欖油中發現的抗氧化劑可能在食用橄欖油和降低失智症相關死亡風險之間發揮重要作用。

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“我們認為橄欖油中一些具有抗氧化活性的化合物可以穿過血腦屏障，可能會對大腦產生直接影響，」她說。 “橄欖油也有可能透過有益於心血管健康而對大腦健康產生間接影響，儘管我們在模型中考慮了這些因素，並且這種關聯仍然存在。

研究族群包括來自護理師健康研究的 60,582 名女性和來自健康專業人員追蹤研究的 31,801 名男性，平均年齡為 56 歲，基線時沒有心血管疾病和癌症。使用食物頻率問卷每四年評估一次橄欖油消耗量。

“這涉及向參與者詢問一系列關於他們食用橄欖油的頻率的問題，無論是用於沙拉醬、烹飪目的還是添加到其他食物中，」泰西爾說。

“然而，我們沒有數據可以讓我們區分所用油的類型，」她補充道。 “因此，我們觀察到一種關聯，無論使用何種類型的橄欖油，是否是初榨橄欖油，以及是否用於烹飪、沙拉醬或添加到其他食物中。

研究的主要優勢之一是對幾個亞組的分析，包括具有載脂蛋白 ε4 (APOE ε4) 基因型的個體。具有同質 APOE ε4 等位基因的個體死於失智症的可能性高出五到九倍。

“探索性亞組分析顯示，在大多數亞組中，較高的橄欖油攝取量與較低的失智症相關死亡率風險之間存在關聯，」研究人員寫道。 “在有失智症家族史、獨居、服用多種維生素的參與者和非 APOE ε4 攜帶者中，沒有發現統計學上顯著的關聯。

雖然研究的其他優點包括長期追蹤、大樣本量和大量癡呆症死亡病例，但研究人員承認其局限性。

“我們的研究無法確定橄欖油的因果效應，因為它不是一項幹預研究，」泰西爾說。

研究人員還寫道，研究人群並不能代表美國更廣泛的公眾，因為它主要由醫療保健專業人員組成，其中絕大多數是老年人和白人。

泰西爾說，未來的研究應該向參與者提供橄欖油，以評估其對認知功能的影響，並看看是否可以觀察到直接影響。

“然而，值得注意的是，對於大多數失智症類型來說，發病是漸進的，而且疾病進展緩慢，」她總結道。 “因此，我們必須等待很長時間才能看到案件的發生。除了觀察之外，幾乎無法透過其他設計來研究癡呆症和癡呆症死亡率。