大學越野冠軍使用橄欖油對抗寒冷

橄欖油可能在威斯康辛州維羅納舉行的 2024 年美國大學體育協會 (NCAA) I 級越野錦標賽中發揮了關鍵作用。

兩屆奧運選手和楊百翰大學(BYU) 教練愛德華·艾斯通(Edward Eyestone) 和他的同事們一起，在運動員脫掉賽前熱身服並準備比賽後，將橄欖油塗在運動員的手臂、背部和腿部。

薄薄的一層橄欖油可以起到一定的隔熱作用，防止熱量從溫暖的皮膚流失到冷空氣中。 - Edward Eyestone，楊百翰大學越野教練

Eyestone 相信，當比賽時溫度徘徊在冰點以上時，橄欖油可以發揮作用。他的信念得到了回報，楊百翰大學男子和女子越野隊 加冕冠軍.

雖然以這種方式使用橄欖油對教練來說並不新鮮，但他說這是為特殊場合保留的。 “我們只會在年底的大型比賽中使用橄欖油，」他告訴我們 Olive Oil Times.

“在美國，大型比賽通常發生在深秋，當時的情況變得更加極端。我的隊員通常在賽季後期跑得很好，」艾斯通說。

教練認為橄欖油可以提升運動員在各種條件下的表現。 “我只在越野比賽之前這樣做過，但沒有理由說它不適用於 5k [五公里] 或 10k [十公里] 比賽，」Eyeston 說。

“對於超過 30 分鐘的時間，我擔心橄欖油會逐漸冷卻到室外溫度，」他補充道。 “在這種情況下，我可能會選擇更傳統的選擇，例如緊身衣、袖子或更長的襯衫。當然，在極端條件下，要穿多層衣服。

橄欖樹與運動的連結有著悠久的傳統，可以追溯到 奧運會 在古希臘。

“在進行運動訓練之前，運動員會用橄欖油塗抹身體，讓皮膚做好準備。 Olive Oil Times 在 2024 年 - 月的訪談中。 “他們還會在出汗後用橄欖油和沙子的混合物擦拭皮膚，然後刮掉污垢來清潔自己。

在現代， 運動員參加 土耳其每年 Kirkpinar 橄欖油摔角比賽估計使用兩噸橄欖油。

摔角手按照儀式將橄欖油塗在自己和對手身上，這使得摔角手很難抓住對方，迫使他們去搶對手的口袋。摔角運動員還聲稱橄欖油可以減輕受傷引起的疼痛並幫助傷口更快癒合。

“橄欖油的使用是非常老派的，」艾斯通說。 “1970 世紀 - 年代末，當我還是一名高中跑步運動員時，我第一次使用它。

“我相信我可以追溯到我的父親，他在 1940 世紀 - 年代在愛達荷大學越野跑時使用了它，或者我的高中教練，他在我們的團隊中使用了它，」他補充道。 “由於他來自加拿大，所以他對寒冷的環境略知一二。

現代，各種潤滑脂肪已被用作皮膚的保護層。

“我認為穿越英吉利海峽的游泳者也嘗試過類似的方法，他們在身上塗上凡士林或豬油，」艾斯通說。

“眾所周知，在非常寒冷的條件下越野滑雪者也會在裸露的皮膚上使用凡士林。橄欖油只是凡士林技術的稀釋版，」他補充道。

“ 這張 1993 年冬季全國賽的照片顯示，我在左邊跑步，小鬍子結冰了，但腿和臉上的橄欖油泛著輕微的光澤。溫度為 7 華氏度 (-14 攝氏度)，」艾斯通說。

橄欖油含有多種成分，包括抗氧化劑和維生素， 非常適合皮膚護理。 多虧了它 多酚、橄欖油還可以幫助皮膚 從損壞中恢復.

不過，這位教練承認，橄欖油對楊百翰大學跑者有益的確切機制仍不清楚。

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“我的一位運動員是機械工程專業的，他的教授在聽到我們使用橄欖油後，表示由於傳熱原理，橄欖油可能沒什麼用處，」艾斯通說。

“薄薄的一層橄欖油可以起到一定的隔熱作用，防止熱量從溫暖的皮膚流失到冷空氣中，」他補充道。 “由於橄欖油的黏度，皮膚和油之間也可能滯留一層薄薄的空氣。

Eyestone解釋說，教練團使用加熱器稍微加熱橄欖油， “第一次使用時會產生一種舒適的、毯子般的感覺，」他說。

“最終，我覺得橄欖油有助於彌合脫掉外層熱身服和比賽期間身體產生的熱量之間的差距，」Eyestone 補充道。 “在比賽期間，您無需脫掉袖子或額外的襯衫，而是已經擺脫了這些層，可以專注於跑步。

作為一個在比賽中長期使用橄欖油的人，艾斯通反思了橄欖油如何在他遇到的一些最惡劣的條件下幫助他。 “我在從 30 多度到低至 5 華氏度 (-15 攝氏度) 的溫度範圍內使用過橄欖油，」他說。