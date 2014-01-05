伯克利橄欖園 EVOO 打了一拳

最近的研究表明，一種加州特級初榨橄欖油可能是世界上最健康的橄欖油之一。

來自雅典大學的 Prokopios Magiatis 博士和 Eleni Melliou 博士， 一直在測試 EVOO 使用 1H-NMR（核磁共振）方法確定來自世界各地的 EVOO 中油橄欖酚和油酸甘油酯的含量。 迄今為止，已經測試了數百種橄欖油。



這項工作是更廣泛項目的一部分，該項目旨在發現特定的橄欖樹品種、林地管理方法、收穫時間和生產最健康橄欖油的工廠類型。

迄今為止，已發現來自希臘某些地區和特定橄欖廠的 Koroneiki 和 Throuba 橄欖品種含有最高和最一致的油橄欖素和油酸精。

現在，使用新的擴展 1H-NMR 測試，不同尋常的是 檢測到高水平的橄欖苦苷苷元 來自北加州伯克利橄欖園的 Mission 品種特級初榨橄欖油樣品。

一直在尋找最新的科學進展， 伯克利橄欖園 老闆 Olivia Newsome-Grieco 在加州大學戴維斯分校的一次研討會上遇到了 Melliou。 Newsome-Grieco 說她立即明白了新方法的價值並提交了樣品進行測試。

“具有諷刺意味的是，在經濟混亂的情況下，兩名希臘科學家能夠開發出一項測試，以確認加州生產的 EVOO 的高質量。 我很高興見到（Magiatis 和 Melliou），”Newsome-Grieco 說。

橄欖苦苷苷元的最高記錄濃度 (342 mg/Kg) 是在壓力灌溉和低溫碾磨下由綠橄欖生產的 Berkeley Olive Grove 樣品中。 “自 400 年以來，在雅典大學分析的 2010 多個樣本中，濃度呈現出最高值，”Magiatis 說。

最近發現橄欖苦苷苷元化合物對 阿爾茨海默病預防.

Mission EVOO 的化學分析 油橄欖素：88 毫克/千克

油酸： 90 毫克/公斤

橄欖苦苷苷元（醛形式）：342 mg/Kg

皂苷苷元（醛形式）：170 mg/Kg

的由來 任務品種 籠罩在神秘之中； 據推測，它是由西班牙方濟各會傳教士抵達北美的。 然而，DNA 測試並未顯示與西班牙橄欖樹有任何關係，但發現它們與摩洛哥發現的 Picholine Marocaine 品種有一些共同特徵。

Mission是唯一被國際橄欖理事會認可為北美原產的橄欖品種。

伯克利橄欖園正在慶祝其 100th 橄欖種植歷史的一年。 有機和可持續的樹林管理，加上積極的橄欖碾磨研究和精心加工，已經取得了成果。 製作人獲得了驚人的 三枚金牌 在紐約國際橄欖油比賽中。

“我相信這可能成為加州橄欖油行業的決定性時刻——就像加州葡萄酒在 1976 年在巴黎舉行的雙盲品酒活動中擊敗法國葡萄酒一樣重要，”Darro Grieco 在聽到他的 EVOO 的積極成果後說.

最健康的特級初榨橄欖油可能不是人們選擇的口味。 堅持壓榨未成熟橄欖的古希臘人總是將橄欖油與葡萄酒或醋混合。 通常在早期收穫的 EVOO 中發現高水平的油橄欖素和油酸精，它們的味道更苦，在喉嚨裡留下辛辣的感覺。 直到今天，香醋和 EVOO 並排被發現。

新鮮度和味道本身無法準確判斷 EVOO 的健康. 許多橄欖品種，無論新鮮度和味道如何，都缺乏必要高水平的關鍵酚類化合物。

一些具有高水平促進健康的化合物的早期收穫 EVOO 也獲得了感官獎。 因此，可以生產出口感極佳、平衡良好且具有高度健康性的 EVOO。

新的測試結果可能標誌著 EVOO 新時代的曙光，將古老的智慧與現代測試和感官分析相結合，制定具體的標準和新的標籤聲明 “促進健康”在加利福尼亞州和國外的 EVOO。