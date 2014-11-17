研究員分享“激動人心的發現”的細節

21 月 - 日，費城莫奈爾化學感官中心主任兼總裁 Gary Beauchamp 將在西班牙討論他對油橄欖素分子的著名發現，該分子是導致某些預示著 特級初榨橄欖油的健康益處.



與被稱為布洛芬的非甾體抗炎藥 (NSAID) 類似，油橄欖素具有相同的抗炎特性，但沒有製藥行業廣泛使用的藥物的副作用。 Oleocanthal 將由十多年前偶然發現它的人來解釋。

加里·博尚博士

Beauchamp 發現後的幾項研究發現，油橄欖素可以幫助去除阿爾茨海默病患者澱粉樣斑塊的主要成分（稱為 β-澱粉樣蛋白）。

長期食用少量橄欖油中的油橄欖酚可能是導致心髒病和阿爾茨海默病發病率低的部分原因 地中海飲食.

事實上，Beauchamp 在一項改善布洛芬口味的實驗中發現了油橄欖素。

在與一組科學家、食品專家和廚師一起研究分子美食時，Beauchamp 正在進行橄欖油品嚐，當時他注意到某種橄欖油的味道和布洛芬之間存在一些相似之處。

應安達盧西亞油橄欖協會的邀請， QVExtra 國際 和西班牙橄欖油市政協會，Beauchamp 將發表題為 “Oleocanthal：一個激動人心的發現” 在科爾多瓦委員會解釋了他發現橄欖油中的分子的過程，這種分子可以幫助改善許多人的生活。