將橄欖油添加到您的皮膚上

在飲食中加入橄欖油有很多眾所周知的原因。 從心臟健康到癌症預防，這份名單還在不斷增加 橄欖油的健康益處 被發現。

就像橄欖油是您飲食中健康的一部分一樣，它也可以成為您日常護膚程序的重要補充。

您的皮膚在身體排毒過程中發揮著重要作用，因此盡可能保持皮膚清潔和健康非常重要。

請參見：橄欖油的健康益處

在皮膚上塗抹橄欖油似乎違反直覺，但它可以用作天然屏障，防止污垢和碎屑進入。 通過洗臉並保持太乾，實際上可能會鼓勵痘痘和不健康的皮膚。 洗完臉後，在臉上塗上一層薄薄的特級初榨橄欖油可以形成極好的保護層。 一定要把油按摩到臉上，直到它幾乎完全被吸收。 請記住，一點點大有裨益，因此您無需大量使用您最喜歡的 EVOO 即可獲得好處。

橄欖油還含有抗氧化劑和角鯊烯，角鯊烯是人體皮膚細胞產生的最常見的脂質之一（牧馬人甚至 把它放在他們的牛仔褲裡）。 橄欖油中的維生素 A 和 E 使其成為主要的抗衰老化合物。 每日養生可以幫助減少細紋和皺紋的出現，同時滋養和保濕你的皮膚（當然 為索菲亞羅蘭工作).

使用爽膚水後，將橄欖油塗抹在乾淨的皮膚上。 爽膚水可讓您的皮膚恢復到適當的 pH 值。 塗抹 EVOO 時，您的臉部應略微濕潤，以使皮膚更好地吸收保濕效果。 請記住將橄欖油作為保濕劑與防曬霜結合使用，以保護您的皮膚免受紫外線傷害。