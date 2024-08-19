低脂純素飲食可能比富含橄欖油的飲食更能降低低密度脂蛋白膽固醇

新研究表明，遵循低脂純素飲食 特級初榨橄欖油 可能會降低高風險族群的低密度脂蛋白膽固醇水平 心血管疾病 不只是補充特級初榨橄欖油的純素飲食。

交叉 研究發表在《美國心臟協會雜誌》(JAHA) 上的研究發現，與富含橄欖油的飲食相比，採用低脂飲食的人體重減輕更多，並且 LDL 膽固醇水平更低。然而，一些著名的研究人員批評了該研究設計。

“在心血管疾病領域，圍繞著植物油（包括特級初榨橄欖油）對危險因素的影響存在一些爭議和爭論，」佛羅裡達大學研究員、該研究的合著者安德里亞·克雷內克（Andrea Krenek）說。

“地中海飲食 通常包含大量特級初榨橄欖油，而低脂、植物性飲食通常建議避免使用它，」她補充道。 “然而，眾所周知，這兩種飲食都能降低心臟病的風險。

“據我們所知，尚未在全食物、植物性純素飲食中對此進行研究，因此我們旨在設計一項研究來調查這一研究問題，」克雷內克解釋道。 “先前並沒有太多證據來評估特級初榨橄欖油與其他植物性模式相比是否能具體降低風險。

該試驗涉及 40 名有動脈粥狀硬化性心血管疾病風險的人。他們遵循兩種純素飲食，每種飲食持續四個星期，並有一周的沖洗期。

在一種飲食中，參與者使用了四湯匙 加州橄欖牧場 每天特級初榨橄欖油。他們被指示要生吃橄欖油；否則，沒有給出何時或如何食用它的指示。在另一種飲食中，參與者被告知盡可能少使用橄欖油，每天少於一湯匙。

兩種飲食都包括完整的水果、蔬菜、全穀物、豆類、堅果和種子，不包括動物性食品。

在兩個飲食階段之間，參與者有一個為期一周的沖洗期，在此期間他們可以恢復平時的飲食習慣。這種休息是一種常見的研究實踐，以確保第一種飲食不會影響第二種飲食的結果。

研究人員在每個節食期開始和結束時收集了參與者的新陳代謝、臨床健康、行為和飲食數據。當參與者遵循每種飲食習慣時，研究人員測量了每種飲食對他們個人的影響。

“先前的研究表明，橄欖油的加工過程，從精煉到初榨再到特級初榨，都會影響脂質和發炎標誌物，因此我們提供特級初榨橄欖油，地中海飲食中也消耗這種橄欖油， 」克雷內克說。

科學家發現這兩種飲食都對健康有益。 “與包含動物產品的典型飲食相比，高和低特級初榨橄欖油飲食都降低了心臟病風險因素，包括低密度脂蛋白膽固醇水平，」Krenek 說。

低密度脂蛋白膽固醇通常被稱為 “壞膽固醇”，因為它會在動脈中沉積斑塊，從而積聚並增加心臟病的風險。

然而，克雷內克表示，兩種飲食之間存在顯著差異，特別是在心臟病風險的關鍵指標方面。

“與高特級初榨橄欖油飲食相比，低特級初榨橄欖油飲食可產生更大的低密度脂蛋白膽固醇和降脂作用，」克熱內克說。 “當按飲食順序進行評估時，那些從高含量特級初榨橄欖油開始，然後過渡到低含量特級初榨橄欖油的人的低密度脂蛋白含量有所降低。

“相比之下，那些從低級特級初榨橄欖油開始，然後在接下來的四個星期內添加特級初榨橄欖油（從低到高）的人，低密度脂蛋白有所增加，」她補充道。 “這為未來的研究問題提供了一些有趣的見解。

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總體而言，兩種飲食都減少了與心臟健康和發炎相關的幾個重要健康標記。

研究參與者在兩個飲食階段都經歷了體重減輕，並且在低脂飲食期間觀察到體重減輕更多。

研究人員表示，體重減輕表明，即使在全食物、植物性純素飲食中，添加的脂肪量（包括特級初榨橄欖油）也會影響整體能量平衡和隨後的健康指標。

研究人員觀察到，在兩個飲食階段的飲食纖維攝取量都有所增加，他們認為這有助於降低低密度脂蛋白膽固醇。

他們補充說，從天然食品轉向不飽和脂肪和減少飽和脂肪可能有助於產生積極的健康結果。

克雷內克表示，這項研究最有趣的發現包括： “與標準雜食模式相比，全食物、植物性純素飲食中的低量和高量特級初榨橄欖油都有助於降低心臟病風險，儘管與相對較高的攝取量相比，較低的攝取量可能會產生更大的降脂作用。

“食用少量後添加特級初榨橄欖油可能會妨礙風險降低，」她補充道。

然而，布朗大學米里亞姆醫院橄欖油健康倡議的創始人瑪麗·弗林批評了該研究的目標和方法。

“特級初榨橄欖油通常不會降低低密度脂蛋白膽固醇，這一點早已眾所周知。特級初榨橄欖油會增加高密度脂蛋白並改善高密度脂蛋白功能，」她說。 “多元不飽和脂肪比單元不飽和脂肪更能降低低密度脂蛋白，但它們也會氧化低密度脂蛋白，而氧化的低密度脂蛋白會導致動脈粥狀硬化。

弗林補充說，特級初榨橄欖油的主要成分是 對健康的益處 關於心血管疾病的說法來自於它 酚類而不是脂肪.

她指出了一項研究的結果 2023回顧 她是該書的主要作者。研究發現 “與其他膳食脂肪或低脂飲食相比，特級初榨橄欖油可降低基線值大於 120 毫克/分升的 LDL-c，並隨著總酚含量的增加而線性增加 HDL-c」。

“包括每日特級初榨橄欖油的飲食對於減肥和長期體重管理有效，」研究人員寫道。 “此外，總酚含量至少為每公斤 150 毫克的特級初榨橄欖油已被證明可減少 LDL 氧化。

“雖然含有植物籽油的飲食可能比特級初榨橄欖油更能降低低密度脂蛋白，但包含每日特級初榨橄欖油的飲食會產生更健康的低密度脂蛋白，因為顆粒更大且不太可能被氧化，」他們補充道。

弗林表示，JAHA 發表的這項研究的一個限制是缺乏有關所用橄欖油的詳細資訊。研究人員沒有公佈苯酚含量，弗林表示，苯酚含量對於任何調查特級初榨橄欖油與健康結果之間關係的研究至關重要。

弗林也批評了研究人員對熱量和營養攝取量的評估。她說，飲食回憶並不是評估卡路里的最佳方法，因為眾所周知，人們對過去 24 小時內吃了什麼以及吃了多少的記憶是有缺陷的。

最後，她補充說，交叉研究中兩組試驗前後的體重都沒有記錄，這使得比較每組兩種飲食的結果變得更加困難。

“我認為這項研究沒有用，」她說。 “它不會在任何一個方向上增加文獻。

“人們對特級初榨橄欖油缺乏了解，這是由這個國家的衛生政策驅動的，」弗林補充道，並指出美國心臟協會長期以來一直倡導低脂飲食 無論脂肪的類型如何 消耗了。

“特級初榨橄欖油是一種不同的食物。這是橄欖汁，」她說。 “這是我們擁有的唯一具有如此一系列健康益處的食物。沒有任何藥物或食物可以與特級初榨橄欖油競爭。

克熱內克則警告不要過度簡化研究結果。

“在實踐中註意整體飲食背景、偏好和風險水平始終很重要，因為大多數人不會將特級初榨橄欖油與酪梨、堅果、種子和橄欖等全食物脂肪來源進行比較，」克雷內克說。

“對風險因素的影響完全取決於所比較的內容，」她補充道，指的是如何根據參與者的日常飲食習慣來衡量飲食。

研究人員表示，這項研究強調了關注膳食脂肪類型和食物選擇的重要性，而不僅僅是脂肪、碳水化合物和蛋白質的含量。

他們警告了這項研究的一些局限性，包括 “研究週期相對較短，樣本主要是受過良好教育的白人女性——未來的研究需要在更大、更多樣化的人群中進行——以及遺留效應，這意味著參與者在第二個飲食階段開始時的健康狀況並不理想。

研究人員認為，研究這一領域的下一步應該包括將研究範圍擴大到不同人群和不同程度的心臟病風險。