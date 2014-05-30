國際橄欖理事會

停止使用描述性術語 “純'和 “light' - 長期以來一直誤導橄欖油消費者 - 是行業成員尋求的改變之一，即 國際橄欖理事會 現在正在尋求反饋。

重新定義術語 “橄欖油”——目前用於含有精煉橄欖油和初榨橄欖油混合物的產品，是另一個讓消費者感到困惑的來源——作為土耳其提案的一部分，它也被提上了議事日程。

在對測試和參數提出的各種更改中 “快速簡單”的測量方法 酚類化合物 這將有助於在標籤上使用健康聲明。

在旨在提高透明度的新系統下，國際奧委會已開始傳播有關新的或修訂的分析方法、參數或限制的此類提案。 今天，它發布了 12 項此類提案，並在 8 月 22 日之前邀請相關利益相關者提供反饋。 這些提案來自世界各地，並非來自國際奧委會的執行秘書處，而是由國際奧委會化學專家在上次會議上進行了審查，並在國際奧委會諮詢委員會於 23 月 - 日至 - 日在克羅地亞舉行的會議上進行了討論。

它們包括：

- 將精煉橄欖油的 K270（紫外線吸收）限值從 1.1 放寬至 1.25，將橄欖油的 K270 限值從 0.9 放寬至 1.15。 由國際奧委會土耳其代表團提出，這與在向其他國家出口橄欖油時難以維持當前價值有關，旨在促進貿易。

- 一種測定銅焦脫鎂葉綠素含量的新方法 橄欖果渣油. 台灣食藥監局提出打擊欺詐，即使用焦脫鎂銅 “綠起來”橄欖果渣油。

- 日常使用 “簡單、快速”的比色法（Folin-Ciocalteu，以羥基酪醇表示）用於定量橄欖油中的酚類化合物含量。 由國際奧委會專家提出，可用於標籤上的營養聲明。

- 三種分析方法合二為一，即甲酯的製備、脂肪酸的測定和反式脂肪酸的測定。 由 IOC 方法工作組提出，作為 IOC 標準中方法的簡化。

- 一個新的或改變的定義 “橄欖油”。; 刪除 “普通橄欖油”類別； 酸度 >2.0% 的油分類為 “燈籠 橄欖油”; 刪除單詞 “純”和 “光”; 和替換術語 “很好的平衡” “高強度苦而辛辣”。 土耳其代表團建議通過更好地定義和描述橄欖油來避免誤導消費者。 “簡化類別和使用更具描述性的術語將提高國際貿易和消費者對產品的理解。”

完整的提案清單已發佈在國際奧委會網站上。 國際奧委會表示，當作者向其執行秘書處提交技術提案草案時，它們將被放大。