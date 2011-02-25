加維爾：國際奧委會對橄欖油標準的回應更加“花言巧語”

國際橄欖理事會（IOC）最近 回應擬議的澳大利亞和新西蘭橄欖油標準 -月發布的這一政策遭到了澳大利亞橄欖油重量級人物的明顯質疑。 國際奧委會建議重新考慮這些指南，並給它們貼上了潛在的標籤 “國際貿易壁壘”實際上可能 “使摻假變得更容易”。

它的回應基本上是一份非常詳細的清單，列出了草案所採用的所有方式。 澳大利亞和新西蘭標準 與IOC貿易標準的規定不同。 幾乎沒有解釋為什麼國際奧委會的限制更合適，也沒有證據支持其邏輯。

橄欖油專家 理查德·加維爾 稱新化學品標準將成為貿易壁壘的說法更多是說辭而非事實。 “該標準的前言指出，與標準的任何分歧 國際奧委會標準 是基於收集到的有關澳大利亞橄欖油天然化學範圍的可靠數據，”加維爾博士說。

“這意味著放寬了一些標準。 如果說有什麼不同的話，這應該會讓自由貿易變得更容易。 常識告訴我們，當標準收緊而不是放鬆時，自由貿易就會受到限制。” 加維爾表示，國際奧委會似乎更關心擬議的 DAG 和脫鎂葉綠素測試。

“後者尤其有可能阻止舊儲存的歐盟石油的流動，這無疑會定期為我們的海岸增光添彩，”加維爾博士說。 “但這就是標準的意義所在。 確保消費者得到他們認為他們所支付的東西。”

另一方面，新西蘭橄欖油進口商 Graham Aitken 威廉艾特肯公司......，猛烈抨擊了澳大利亞和新西蘭不相信現有國際奧委會規則充分保護該地區消費者和生產者的言論。 他說，作為一個非常涉足新西蘭橄欖油市場的人，他可以肯定這不是一個普遍的觀點。

去年，澳大利亞消費者組織 Choice 發布了一份 調查顯示超市出售的許多進口橄欖油不可靠，其中 50% 的測試未達到最低標籤標準。 其中之一是 Lupi Extra Virgin，新西蘭最暢銷的品牌，William Aitken & Co. 是該品牌的新西蘭進口商。

艾特肯當時表示，新西蘭的石油樣品經常被送到獨立的歐洲實驗室進行測試，“……它們回來後總是根據國際奧委會的標準被認證為特級初榨橄欖油”。

加維爾表示，該標準草案不僅針對進口石油，澳大利亞生產商和進口商也可能受到同樣的影響。 他說，在澳大利亞進行的消費者研究表明，購買特級初榨橄欖油的最強大動力是其對健康的好處，舊油不如新鮮油健康。 他表示，新標準可能會限制舊油的貿易。

“澳大利亞的工業規模足夠大，上一季的殘油可以存放在某個地方的儲罐中。 因此，歐洲人並不孤單。 標準只有在故意制定時才能限制貿易，以便一個群體能夠滿足而另一群體必然不能。 我不明白這裡怎麼會出現這種情況。”

該標準的起草負責人 Leandro Ravetti 表示，雖然標準草案正在徵求公眾意見期間他無法發表評論，但澳大利亞標準局和橄欖油標準委員會非常嚴肅地對待所有問題，特別是涉及技術性貿易壁壘的任何指控。



他還提到， 國際奧委會評論 這只是迄今為止收到的數百條評論之一。

加維爾還批評國際奧委會未能提供支持其理由的數據，例如它如何設定菜油甾醇限制。 國際奧委會對標準草案的回應提供了一個表格條目，標題為 “參考文件”，它提供了一個到其自己網站主頁的鏈接，該網站沒有列出任何關於如何設置其限制的參考文件。

“重要的是為什麼菜油甾醇設定為 4%，而不是 4.5%、4.8%，甚至 2%，”Gawel 博士說。 “沒有人認為種子油中菜油甾醇的含量高於橄欖油，因此橄欖油中菜油甾醇含量非常高可以被視為摻假的鐵證。

“然而，就其性質而言，此類證據是間接的。 不同的特級初榨橄欖油在這方面自然有所不同，而且差別很大。 因此，真正的問題是，在成為可處以絞刑的罪行之前，到底需要多少間接證據？” 他說，澳大利亞標準實際上已經公開提供了數據來支持其基本原理。

“[國際奧委會]聲稱 “監管橄欖油的首要世界組織並沒有以任何方式支持他們的觀點。 當然，如果他們對自己的案子充滿信心，他們就會將數據散播到各處，讓所有人都可以看到。”

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保羅·米勒，主席 澳大利亞橄欖協會”，他說，雖然他沒有看到國際奧委會的回應，因為他正在馬來西亞食品法典油脂委員會支持澳大利亞政府代表團處理一些橄欖油問題，但他確信制定這樣一個標準的過程澳大利亞是一個綜合性強、能力強的國家。

“據我所知，國際奧委會的評論似乎實際上是對這一過程的批評。”他說。