「手工」橄欖油生產商齊聚羅馬討論策略

意大利橄欖油磨坊協會 AIFO 於 23 月 - 日舉行了全天研討會rd 在羅馬的 聖塞巴斯蒂亞諾阿爾帕拉蒂諾。 迷人的帕拉蒂尼山教堂建築群給人的感覺就像是在偏遠的鄉村，但事實上，它靠近連接羅馬競技場和威尼斯廣場的高速公路般的街道。 該團體由中小型企業的橄欖油生產商組成，齊聚一堂，討論如何在最重視低成本的世界中定位高品質特級初榨橄欖油。

普利亞大區的橄欖被剝光，為光伏農場騰出空間。 這讓我不寒而栗 - 皮耶羅·岡內利

該小組聽取了成員、學術界發言人、政府機構代表和顧問的意見。 每個人似乎都同意，與大眾市場品牌的差異化是關鍵，優質橄欖油需要很長時間和大量的努力才能獲得應有的價格。 還就如何處理橄欖油提取的副產品進行了熱烈的討論。

皮耶羅·岡內利AIFO 的總裁和創始成員，為了強調低價格對該行業的影響，他說， “今天，普利亞大區的橄欖被挖出，為光伏農場騰出空間。 這讓我不寒而栗。 在托斯卡納，有 50% 到 60% 的橄欖園已被遺棄。” 岡內利是誰 由 Olive Oil Times，在托斯卡納種植橄欖並生產和裝瓶油。 最後一個數字尤其令人關注，因為托斯卡納橄欖油比其他地區的橄欖油高。

意大利購物者平均每十到十五天購買一升橄欖油。 消費者正在購買足夠的石油，但據 AIFO 成員稱，它缺乏質量。 營銷專家和前連鎖超市高管 Mauro Loy 報告說，大約 85% 的特級初榨橄欖油是在連鎖超市購買的。 選擇很大程度上取決於出售的商品。 AIFO 成員希望消費者能夠在他們的高品質油和大品牌包裝商的標準特級初榨橄欖油之間做出選擇。 （意大利消費者已經可以選擇兩種類型的牛奶，標準牛奶和優質牛奶。）AIFO 成員不僅關注意大利消費者，而且正在研究進入美國、遠東和俄羅斯等不斷擴大的市場的方法。

AIFO副總裁詹保羅·索達諾， 其個人資料出現在 Olive Oil Times 主持這次活動的人解釋說，研討會將在 - 月舉行的年會上舉行，屆時將收集文件，以便在布魯塞爾遊說歐洲議會。 AIFO 對獲得專業認可特別感興趣 馬斯特羅奧萊里奧 或主石油生產商。 同樣，一些成員，例如 Gonnelli，相信這個詞和概念 手工的 最好地描述了他們在做什麼，應該用來與消費者建立聯繫。 Gonnelli 指出，消費者已經熟悉手工啤酒和手工意大利面。

佩魯賈大學的 Maurizio Servili 教授指出，差異化和意大利高品質的概念至關重要，因為過於寬鬆的國際標準正在被個別國家引入的更加淡化的標準所削弱。 瑟維利教授說， “阿根廷現在是 COI（國際橄欖理事會）的成員，同樣，阿根廷為自己制定了一個很好的小標準，允許特級初榨橄欖油的亞麻酸含量為 1.5%，而不是國際限制的 1%。 他們為自己設定了標準，允許菜油甾醇含量為 4.5%，而不是國際標準的 4%。” Servili 隨後表示，新標準為摻入紅花油打開了大門，澳大利亞制定了與阿根廷類似的標準。 據他說，這將演變成一個免費的。

不同的發言者討論了什麼定義 “高品質的意大利人”。 一些（但不是全部）DOP 和 IGP 將被考慮用於該類別。 一些發言者表示，有地理標誌的油對於該類別來說不夠好。 客觀的化學分析對於審查油類至關重要。 Sodano 說，應該向消費者展示清楚的標籤 “應該給出精確的（最小允許的）多酚數量。” 這被認為對健康很重要，因為高品質的油比標準的特級初榨橄欖油具有更豐富的健康改善特性。

Massimo Pizzichini 教授就他的項目和專利進行了有趣的介紹，這些項目和專利涉及從橄欖油提取過程中產生的廢物中捕獲多酚。 他談到了多酚及其在橄欖樹生命中的作用，包括作為防腐劑，還可以保護樹木和果實免受橄欖蠅和有害細菌的侵害。 在教授的創業公司 現象農場橄欖油、果渣和植物水含有 98% 的多酚，可從橄欖油中提取，並透過薄膜分離。 他預計食品、製藥和化妝品公司對多酚的需求強勁，並指責橄欖油生產商不購買他的項目。 他的憤怒伴隨著一陣安靜、喘息和緊張的笑聲，讓每個人都保持著警戒直到下午。