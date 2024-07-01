今年夏天值得嘗試的三道深受喜愛的希臘菜餚

希臘的夏天是品嚐該國一些經典菜餚的最佳時機。隨著時間的流逝，這個傳統已經消失，該國的美食強調著名的主食 地中海飲食 以最好的形式，與 特級初榨橄欖油 走在最前面。

“雅典的內分泌學家和糖尿病學家瑪麗亞·普羅科皮烏 (Maria Prokopiou) 告訴我們，希臘的夏天不僅與大海和陽光有關，還與風味有關。 Olive Oil Times. “充滿色彩的味道反映了這個國家豐富的歷史和肥沃的土地。

希臘美食具有獨特的色彩和風味。除了美妙的味道外，它還為我們提供了豐富的微量元素、抗氧化劑和維生素，對健康有許多好處。 - Maria Prokopiou，內分泌學家和糖尿病學家

“在夏季訪問希臘，幾乎不可能不嚐嚐全國各地各種食譜中的西紅柿、茄子、豆類、秋葵和西葫蘆，以及歐芹、蒔蘿、牛至和薄荷等香草。

雖然色彩繽紛 希臘式沙拉 為了吸引味蕾，普羅科皮烏也列舉了一些在希臘炎熱的夏季值得嘗試的菜餚。

茄

特級初榨橄欖油在希臘傳統美食之王穆薩卡中發揮核心作用。 （照片：Spyros Papailias，來自 Facebook）

全國各地的每家餐廳和小酒館都有提供，moussaka 是一種肉和茄子砂鍋菜，上面塗有一層白醬，烘烤後會變成金黃色。

“傳統希臘美食之王是穆薩卡，」普羅科皮烏說。 “最初的食譜包括用番茄和香草烹製的多層炒茄子和碎牛肉，上面覆蓋著由牛奶、麵粉和橄欖油製成的奶油白醬。

雖然基本的調味醬是用黃油與麵粉混合形成麵糊製成的，但在希臘經常發現的一種做法是用等量的橄欖油代替黃油，以獲得更健康的結果。

人們普遍認為穆薩卡是幾個世紀前出現在中東的。然而，它的確切起源卻很神秘。隨著時間的推移，這道菜融合了包括奧斯曼帝國在內的不同美食的元素，成為享譽全球的標誌性希臘菜餚。

相傳這道菜的法國風味——調味醬——是由著名希臘廚師和法國美食倡導者 Nikolaos Tselementes 在 1920 年代添加的。

除了卓越的風味外，穆薩卡還為人體提供多種營養成分。

“茄子的皮和肉中含有許多抗氧化劑，如纖維、鉀和納蘇寧，這是一種與降低血液膽固醇相關的物質，被認為可以保護腦細胞，」普羅科皮烏說。

“人體還可以從碎肉中獲取優質動物性蛋白質和鐵，從醬汁中使用的牛奶中獲取鈣，從麵粉中獲取能量，」她補充道。

Nasunin 是一種在茄子皮中大量存在的化學成分，因其對人類健康的有益作用（例如減少腦部發炎）及其在食品工業中的潛在應用而備受科學家的關注。

“然而，對於那些節食或註意每日熱量攝取的人來說，穆薩卡應該適量食用，因為它的熱量可能很高，具體取決於茄子是油炸還是烘烤以及肉的瘦肉程度，”普羅科皮烏說。

對於有抱負的家庭廚師來說，穆薩卡是一道準備起來很複雜的菜。然而，如果做得正確，它會慷慨地回報挑剔的味蕾。現代的做法是使用茄子和切成薄片的馬鈴薯作為這道菜的底料，使其更加濃鬱。

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一些廚師建議使用簡單的優格醬代替調味醬來製作口味較淡的慕薩卡。這種醬汁很容易用希臘優格、雞蛋和一點肉荳蔻製成。

Moussaka 也可以是一道純素菜餚，用炒蘑菇或番茄扁豆醬代替碎肉，用馬鈴薯泥代替白醬。

綠豆拉瑟拉

特級初榨橄欖油有助於與綠豆泡沫的成分結合。 （圖：Pixabay）

綠豆 （法索拉基亞 希臘語）用橄欖油烹調的希臘主食，屬於希臘美食中一個特殊的菜餚系列，稱為 拉瑟拉， 意義 “在橄欖油中。

Lathera 包含數十種用橄欖油烹調的植物性飲食食譜，非常適合素食者或遵循無肉飲食的人。

“新鮮青豆是最著名的代表 拉瑟拉 菜餚，」普羅科皮奧說。 “用洋蔥、番茄和特級初榨橄欖油燉煮，它們是纖維、維生素和微量元素的良好來源，包括鈣、磷、鎂、鉀以及維生素 A 和 K。

普羅科皮烏補充說，這些物質將綠豆歸類為富含抗氧化劑的食物，可以防止自由基的侵害。 “另外，它們的熱量很低，」她說。

拉瑟拉 菜餚均採用新鮮的時令食材烹製而成，是一種可以讓全家人吃飽的食物，價格實惠，但味道鮮美。青豆和黑眼豆、櫛瓜和櫛瓜花、秋葵、豌豆、茄子和朝鮮薊都可以用來製作 拉瑟拉 菜餚。

希臘廚師兼烹飪書作者 Dina Nikolaou 表示，將橄欖油與蔬菜結合是凸顯菜餚風味的關鍵。

“基本成分是橄欖油和蔬菜 “「結婚」以提供終極美味，」尼古拉說。 “而如果我們陪伴 拉瑟拉 配上一塊菲達奶酪，我們就可以談論味道的精髓了。

此外，用於製備的特級初榨橄欖油 拉瑟拉 食譜放大了菜餚的營養價值。

科學研究發現，特級初榨橄欖油中的酚類物質會轉移到用其烹調的蔬菜中。此外，在橄欖油的存在下，某些蔬菜中的某些營養成分變得更容易被人體生物利用。

吉米斯塔

Gemista 是希臘隨處可見的一道用特級初榨橄欖油浸泡的夏季菜餚，讓人想起美好的童年記憶。 （照片：迪米特拉·克里斯蒂來自 Facebook）

沒有什麼食物比希臘人更能喚起童年回憶了 吉米斯塔.

傳統上，夏季全家人都會在周日聚餐，gemista（意思是 “stuffed'）是一種用番茄和辣椒製成的烤盤，裡面塞滿了米飯。

“Gemista 是用番茄和青椒製成的，裡面已經空了。 “然後用橄欖油、歐芹、磨碎的蘋果、磨碎的米茲特拉起司和米飯炒它們的肉，以製成餡料並塞入空蔬菜中。然後，蔬菜撒上特級初榨橄欖油後進行烘烤。

Mizithra 是一種低熱量、低脂肪的傳統希臘綿羊或山羊乳酪。它以磨碎的形式廣泛用作麵食食譜中的調味品。

西紅柿在植物學上被歸類為水果，但由於它們大多被煮熟或用於沙拉，因此被廣泛認為是蔬菜。 富含番茄紅素，一種抗氧化劑。

普羅科皮烏說，番茄煮熟後，番茄紅素會變得更容易取得，這增加了這道菜的營養價值。

Gemista 菜餚的所有部分都是可食用的，包括西紅柿和辣椒的皮，它們會通過烹飪而變軟和變甜。

其他蔬菜，如茄子和圓西葫蘆，也可以用來製作 Gemista。一些馬鈴薯泥通常會搭配菜餚中的蔬菜。

“Gemista 提供一系列健康物質，包括橄欖油酚、番茄紅素、礦物質和微量元素，可增強我們的免疫系統，」Prokopiou 說。 “總之，Gemista 是一頓完整的膳食，含有來自起司、碳水化合物和蔬菜的蛋白質。

“希臘美食具有獨特的色彩和風味，」她總結道。除了美妙的味道之外，它還為我們提供了豐富的微量元素、抗氧化劑和維生素，無論我們選擇什麼菜餚，它們都對人體有許多健康益處。