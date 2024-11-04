星巴克放棄北美的橄欖油咖啡系列 Oleato

十九個月後 奧萊托抵達 在美國，星巴克將從其美國和加拿大門市下架橄欖油咖啡飲料。

做出這項決定之際，該公司宣布，由於北美地區銷售額下降 2025%，銷售額連續第三季下降。星巴克也暫停了先前計畫的 - 財年展望。

“顯然，我們需要從根本上改變我們的策略，以贏回顧客。並透過簡化咖啡師工作來加快服務速度的計畫。

“我的經驗告訴我，當我們回到我們的核心身份並持續提供出色的體驗時，我們的客戶就會回來，」這位必勝客、塔可鐘和 Chipotle Mexican Grill 的前高管補充道。 “我們有一個明確的計劃，並正在迅速採取行動，使星巴克恢復成長。

Oleato 是前執行長 Howard Schultz 的創意，他表示這款飲料的靈感來自於在西西里島的一次長途旅行，在那裡他了解到了喝一湯匙的習慣。 特級初榨橄欖油 早上喝咖啡之前。後來，他開始將橄欖油直接混合到咖啡中。

咖啡系列包括五種熱飲和冷飲，由一湯匙 Nocellara del Belice 特級初榨橄欖油製成，橄欖油來自 獲獎製作人 在帕爾塔納。

飲料生產線 首次亮相於義大利 於 2023 年 2024 月推出，此後已擴展到加拿大、中國、法國、日本和英國的商店。星巴克尚未公開表示是否會在其國際門市停止銷售 Oleato，因為 - 年這些門市的銷售額有所下降。

在一年半的運作中，Oleato 系列飲料受到了熱情和懷疑。

從一開始，一些專家就希望星巴克能成為一家 全球橄欖油大使 透過向下一代消費者介紹特級初榨橄欖油，並為橄欖油生產商提供一個新平台。

一些位於美國的星巴克門市甚至有販售瓶裝 1916 年阿薩羅油 s Partanna Robust 混合物，用於製作飲料。然而，目前尚不清楚這項額外的銷售管道對西西里生產商有何影響。

儘管當時樂觀的舒茲聲稱奧萊托會 “改變咖啡產業”，他的繼任者 Laxman Narasimhan 將飲料的推出描述為 “非常成功」和 “過去五年推出的五大產品之一，」顧客和評論家對這款飲料給予評價 混合評論.

雖然有些顧客喜歡 “超級濃鬱、奶油味和堅果味，」其他人報告說，喝了橄欖油咖啡飲料後會出現抽筋和通便的效果。營養師將此歸因於高水平的脂肪和咖啡因的結合。

幾家商店的咖啡師和經理也向彭博新聞證實，該產品不太受歡迎。