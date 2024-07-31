從橄欖到可可豆，世界各地的極端天氣事件導致廚房主食和奢侈品的價格上漲。

可可價格達到 創歷史新高 $9,865 9,244 年 2024 月每噸價格為 8,380 歐元，此後略有下降至 7,935 美元（2023 歐元）。 3,600 年 3,300 月之前，30 多年來可可價格從未超過每噸 - 美元（- 歐元）。

我們不必提高零售巧克力棒的價格。這主要是因為我們在許多巧克力棒中使用橄欖油而不是大部分可可脂。 - Hallot Parson，K+M 巧克力總經理

全球可可價格因多種因素上漲，包括惡劣天氣造成的歉收、豆類疾病、走私、市場投機和非法金礦開採，這些因素導致世界第二大生產國加納的豆類產量和供應量減少。

同時，2023年和2024年地中海盆地的乾旱和春季高溫導致橄欖連續多年歉收，橄欖油總產量創十年新低。多種因素綜合導致國際貨幣基金組織橄欖油基準價格暴跌 1月創歷史新高 價格為每噸 10,281 美元（9,446 歐元），仍處於歷史高點。

可可和橄欖油價格上漲衝擊了橄欖油巧克力商的利基市場，包括 K + M 巧克力.

該公司由法國洗衣店廚師托馬斯·凱勒(Thomas Keller) 和托斯卡納橄欖油生產商阿曼多·曼尼(Armando Manni) 於2017 年在加利福尼亞州納帕創立，採用精心平衡的配方生產巧克力，其中包括 特級初榨橄欖油 和可可粉。

他們的方法保留了可可豆的豐富性並提供 對健康的益處 使用特級初榨橄欖油代替可可脂。事實上，比薩大學的研究人員在 2017 年發表了一項研究，證明特級初榨 富含橄欖油的黑巧克力 改善了健康參與者的心血管風險狀況。

“可可價格給世界各地的巧克力生產商帶來了巨大壓力，」K+M 巧克力總經理 Hallot Parson 說。 Olive Oil Times. “我們很幸運擁有充足的可可豆庫存，但可可脂變得特別昂貴。

“為了給您一些背景信息，從 2019 年到 2023 年，我們通常為每公斤有機可可脂支付 8 美元到 9 美元（7.40 歐元和 8.30 歐元）之間，」他補充道。 “目前的價格約為每公斤 36 美元（33 歐元）。如果我們購買一個 12.5 噸的貨櫃，這遠遠超出了我們的需求或負擔能力，那麼價格只會下降到每公斤 26 美元（23.8 歐元），再加上從南美的運費。

對於 K+M 巧克力來說幸運的是，該公司在各種產品中使用特級初榨橄欖油代替可可脂，這給了他們競爭優勢，儘管歷史上 橄欖油價格高.

“到目前為止，我們還沒有提高零售巧克力棒的價格，」帕森說。 “這主要是因為我們在許多巧克力棒中使用橄欖油而不是大部分可可脂。然而，我們也專注於為糕點師和餐廳製作優質巧克力。對於這些應用，巧克力良好的流動性至關重要，而這種流動性很大程度上來自於較高含量的可可脂。

帕森表示，雖然該公司尚未提高價格，但食品服務價格正在上漲，影響了歷來主導市場的歐洲大型巧克力生產商。

“諷刺的是，我們現在可能能夠提供與這些大量生產的品牌相比極具競爭力的價格，」帕森說。 “由於規模經濟以及我們對採購和生產的額外關注，這對於大多數精釀巧克力公司來說都是不可能的。

帕森表示，隨著原物料價格上漲，該公司在向亞洲擴張時面臨運輸物流和成本的挑戰。

“我們曾多次向韓國出口，但最終事實證明，在那裡建立業務的成本太高，」帕森說。

儘管價格上漲，消費者仍然渴望巧克力和橄欖油。據市場研究公司 Fortune Business Insights 稱，預計到 18.4 年，亞太地區橄欖油市場將成長至 16.8 億美元（2030 億歐元），比 30 年成長 2022%。

另一項研究估計，到 197 年，全球巧克力市場將穩定成長至 181 億美元（2032 億歐元），比 50 年的價值高出 2023%。