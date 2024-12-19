Panettone 健康升級

將義大利最著名的季節性蛋糕之一 Panettone 添加到不斷增長的新產品目錄中 以橄欖油為基礎的烘焙 創新。

義大利的糕點師和橄欖油生產商正在及時展示他們的新節日糕點創作 假期 當這個特產在全國範圍內享有盛譽時。

黃油在蛋糕中占主導地位並增強了其他成分……另一方面，橄欖油為發酵蛋糕和麵粉的味道提供了更多的空間。 - Lorenza Vitali，Olea Dulcis 競賽組織者

在義大利南部以橄欖油聞名的普利亞地區，一場名為“Olea Dulcis”（拉丁語“甜橄欖”）的全國競賽首次慶祝了特級初榨橄欖油節日糕點。

“Panettone 傳統上是按照嚴格的紀律標準製作的，要求黃油作為主要脂肪，」負責 Olea Dulcis 活動的食品和葡萄酒評論家 Luigi Cremona 說道。 Olive Oil Times.

“在 90% 的情況下，義大利糕點師使用的優質奶油不是義大利的，」他補充道。 “橄欖油義大利節日糕點背後的想法是創造一種能更好地代表我們民族身份的蛋糕。

新節慶糕點之路

用特級初榨橄欖油代替黃油意味著創新植根於數百年歷史的傳統 “大麵包」首次出現於16th世紀義大利北部。

“我們於 2022 年開始研究新節日糕點的配方。 “我們花了一年多的時間才找到特級初榨橄欖油的完美平衡，現在我們對結果非常滿意。

“這項決定背後的主要動機是我們的客戶。 “他們中的許多人一直在尋求適合乳糖不耐症患者的經典義大利節日糕點和傳統黃油發酵糕點的替代品。

屢獲殊榮的特級初榨橄欖油生產商 弗朗托約·博納米尼 威尼託的 Pasticceria Zerbato 與當地糕點廠 Pasticceria Zerbato 合作，為本季推出了首款 PanettOlio。

“我們的目標是提升特級初榨橄欖油的價值，展示它不僅是一種健康食品，而且是一種多功能成分，可以增強從開胃菜到甜點的每道菜，」店主 Sabrina Sartorari 說。

新款 EVOO Panettone 的製作

Zerbato 的糕點師正在以一比一的比例用特級初榨橄欖油代替奶油。

“不過，你必須考慮到橄欖油全部都是脂肪，而奶油中的脂肪部分約為 72%，」Sartorari 說。 “由於使用了這種特級初榨橄欖油，意大利節日糕點變得異常柔軟、輕盈和蓬鬆。

“製作特級初榨橄欖油節日糕點和傳統糕點的最顯著區別在於揉捏過程，」她補充道。 “對於特級初榨橄欖油版本，揉捏需要更多時間，因為麵團需要充分吸收油。

奧利維耶里同意了。 “我們確實面臨著將脂肪納入麵筋網絡的挑戰，特別是因為我們使用大量橄欖油來代替黃油，」他解釋道。

選擇最合適的特級初榨橄欖油對於獲得完美效果至關重要。

“考慮到蛋糕本身的微妙細微差別，在糕點製作中使用濃烈的特級初榨橄欖油可能會讓人感覺太濃烈或難以承受，」薩托拉里說。 “由於我們主要生產溫和的特級初榨橄欖油，因此我們選擇了我們自己的 San Felice。

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“使用它可以讓我們完全取代黃油並從動物脂肪過渡到植物脂肪，並具有所有相關的積極和 對健康的益處，”她補充說。

Lorenza Vitali，Olea Dulcis 組織者，稱為黃油 “對於烘焙來說“非凡”，但他表示橄欖油可以實現更多樣化的風味方案。

“黃油占主導地位並增強了蛋糕中的其他成分，」她說。 “當你品嚐傳統的意大利節日糕點時，你會充分體驗到它令人陶醉的奇妙黃油香氣。

“另一方面，橄欖油為發酵蛋糕和麵粉的味道提供了更多的空間，」維塔利補充道。 “使用溫和的特級初榨橄欖油可以讓其他成分佔據中心舞台。

EVOO 節慶糕點的製作

在家製作義大利節慶糕點需要在管理原料以及掌握發酵和烘焙過程方面擁有豐富的專業知識。

最具挑戰性的步驟之一是使用酵母發酵劑，與麵包酵母等易於使用的替代品相比，它增加了更廣泛的口味複雜性。

用特級初榨橄欖油代替奶油通常需要更長的準備時間。

橄欖油的正確用量可能會有所不同，具體取決於所選的特級初榨橄欖油、其風味特徵以及麵團在揉捏過程中吸收橄欖油的難易程度。

要獲得完美的自製特級初榨橄欖油節日糕點，需要進行一些實驗。

由義大利橄欖油生產商Olio Carli 推出的特級初榨橄欖油Panettone 包含特級初榨橄欖油（8%）、天然酵母發酵劑（6%）（小麥粉、水）、蜜餞橙皮（橙皮、葡萄糖漿、糖）、小麥粉、放養母雞的新鮮蛋黃、葡萄乾、蜂蜜、紅糖、水、鹽和天然香料。

可以添加或部分替代許多其他成分，例如香草豆或萃取物、柑橘皮（例如橙子或檸檬）、蜜餞柚子或其他乾果，如櫻桃、杏子或無花果、巧克力片或可可粒，杏仁粉或磨碎的堅果、浸泡水果的利口酒（如蘭姆酒、苦杏酒或瑪莎拉酒）、牛奶或奶油、肉桂或肉荳蔻等香料以及釉面杏仁或珍珠糖等配料。