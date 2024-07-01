新蛋糕粉挑戰傳統烘焙智慧

用來烘焙的蛋糕粉 特級初榨橄欖油 榮獲特色食品協會金獎 蘇菲獎 用於烘焙混合物。

“我認為 Sofi 的勝利是橄欖油行業的勝利，而不僅僅是我公司的勝利，因為這些蛋糕是由烹飪專業人士與其他甜點進行盲測的。

這是一個協作產品。我從來不希望蛋糕粉單獨存在，因為整個目標是展示橄欖油的多樣性。 - Estelle Sohne，Flour & Olive 創辦人

Flour & Olive 銷售四種類型的蛋糕粉。該公司還提供 70 多種蛋糕的成分清單，以及家庭麵包師製作每種蛋糕時需要遵循的詳細說明。

特級初榨橄欖油曾經被認為是烘焙中不太理想的奶油替代品。由於橄欖油主要含有 單元不飽和脂肪 雖然黃油幾乎完全是飽和脂肪，但橄欖油被認為無法達到與黃油相同的質地。

然而，隨著廚師和家庭廚師探索新方法，在烘焙食品中利用特級初榨橄欖油的健康益處和風味特徵，這種情況已經改變了。

多斯奧利沃斯市場 (Dos Olivos Market) 的烹飪總監 Regina Woods 烘焙特級初榨橄欖油蛋糕已有一年左右的時間。 “迎合橄欖油，」她說。 “你會得到與黃油蛋糕不同的風味。

“橄欖油的質地較輕，因為黃油非常緻密，而且是一種更豐富的脂肪，」伍茲補充道。 “但橄欖油可以提供這種輕盈感，如果你攪拌得很好的話，還能在蛋糕中添加大量空氣。

索恩表示，蘇菲獎證明橄欖油是奶油的健康替代品，還可以實現卓越的質地和風味。

Estelle Sohne 的旗艦蛋糕食譜

“當你談論用橄欖油烘焙及其帶來的挑戰時，這是一個視角問題，」她說。 “如果你認為這是不可能的，你就不會非常努力，或者你會採取黃油蛋糕食譜並嘗試用橄欖油代替黃油。那是行不通的。

雖然 Sohne 認為對於初學者來說可能最好用 精緻的特級初榨橄欖油 為了避免蛋糕中出現明顯的苦味和辛辣味，她相信橄欖油蛋糕可以贏得懷疑者的支持。

“橄欖油的優點是它是一種更健康的脂肪，並且可以帶有其他風味，」她說。 “我認為橄欖油存在一個盲點，它是美味的地中海油，但實際上，它是一種多用途的油，可以與其他美食的現有口味搭配。

伍茲採取了不同的方法來選擇蛋糕用橄欖油。她喜歡帶有柑橘味的濃鬱特級初榨橄欖油，以增加柑橘味蛋糕的複雜性。 “您想要濃烈的橄欖油；這樣，它就能在烘焙過程中閃閃發光，」她說。

Sohne 在參觀超市並集思廣益創辦自己的食品公司時萌生了 Flour & Olive 的靈感。

“我想開創自己的事業，於是我走上了烘焙之路，」她說。 “我看到一邊是傳統的美國蛋糕粉，另一邊是這些國際橄欖油。我決定嘗試用這些橄欖油製作國際蛋糕。

索恩花了三年時間完善通用蛋糕食譜（儘管有純素蛋糕的替代食譜）。她採用了一種近乎科學的方法，一次去除一種成分，看看每種成分如何影響蛋糕烘焙過程。

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“雖然進展非常緩慢，但它讓我能夠逐漸提高蛋糕的品質，」她說。 “我一定已經烤了一千多個蛋糕了。

準備工作先用電動攪拌機高速攪拌雞蛋三到五分鐘。

“然後淋上特級初榨橄欖油，加入濕配料和蛋糕粉，」她說。 “有些食譜需要攪拌，有些需要澆頭，但這是一套系統的指導，在整個蛋糕混合物中都是統一的。它們非常容易製作。

Sohne 表示，要獲得理想的質地，需要對蛋糕混合物中使用的發酵劑進行細緻的調整，並徹底確定每種成分的精確含量。

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相反，伍茲在從頭開始烘烤橄欖油蛋糕時，將乾成分和濕成分分開混合，並在最後添加特級初榨橄欖油。

“從本質上講，我的食譜中有三分之一是橄欖油，」她說。 “我混合熱情、酪乳和雞蛋。之後，我加入橄欖油使這些味道融合，然後慢慢篩入麵粉。

接下來，她建議在最後一刻折疊——輕輕地混合較輕和較重的混合物以保留空氣，以使橄欖油完全分散到蛋糕中。

最後，伍茲在較低的溫度下烘烤蛋糕更長時間 “保持橄欖油的神聖性並防止其達到非常高的溫度，從而改變蛋糕的味道和質地。

伍茲沒有像製作黃油蛋糕那樣在 350 華氏度（177 攝氏度）的溫度下烘烤，而是將溫度調低至 300 華氏度（149 攝氏度）。

回到她家的廚房後，索恩說，一旦她確信自己的食譜可以提供一致的結果，她就會向她的朋友和家人發送蛋糕粉、配料清單和烘焙說明。

在收到大量正面回饋並確認食譜有效後，她推出了該產品，在網路上、專賣店銷售，並與一些生產商和進口商合作，包括McEvoy Ranch、Oil & Vinegar 和一家阿根廷特級初榨橄欖油進口商。

Sohne 不推薦任何單一品種的特級初榨橄欖油生產商。相反，她認為 Flour & Olive 的蛋糕粉應該讓消費者嘗試不同的橄欖油，找到最適合他們口味的橄欖油。

“這是一個合作產品，」她說。 “我從來不希望蛋糕粉單獨存在，因為我們的目標是展示橄欖油的多樣性。

“這些蛋糕混合物依賴與銷售橄欖油的橄欖油生產商和零售商的合作關係，以一種非常開放的方式將我們的混合物與橄欖油搭配，」Sohne 總結道。