與希臘的大多數假期一樣， 聖誕節 圍繞宗教和食物。

梅洛馬卡羅來納 庫拉比德斯 是希臘最受歡迎的聖誕糖果，節日期間全國各地的每個家庭、麵包店和糕點店都可以找到它。

這些頹廢的小餅乾由簡單的原料製成，具有不同但喜氣洋洋的風味。 庫拉比德斯 也更脆，同時 梅洛馬卡羅來納 口感更柔軟。

事實上，我對（吃 melomakarona）感覺很好，因為它們真正代表了希臘地中海飲食的全部：用對身體有益的成分製成的美味食物。 - Elena Paravantes，營養師和營養師

任何一種 梅洛馬卡羅來納 庫拉比德斯 分類為 航行之門 或旅行蛋糕，這意味著它們不需要冷藏，也可以承受旅行的顛簸。

梅洛馬卡羅來納 （發音為 meh-loh-mah-KAH-roh-nah，單數 梅洛馬卡羅諾）可能是最經典的希臘聖誕美食，也是該國節日期間最受歡迎的美食。

梅洛馬卡羅來納 是由麵粉、橄欖油、糖和柳橙汁製成的餅乾，浸入蜂蜜糖漿中，並在上面撒上碎核桃。肉桂和橙皮也可以為混合物增添額外的風味。

變化如 梅洛馬卡羅來納 也有包滿巧克力或塞滿核桃甚至李子的.

一些食譜還建議用粗麵粉代替大約三分之一的麵粉，這有助於吸收糖漿並使 梅洛馬卡羅來納 裡面多汁。

製作時 梅洛馬卡羅來納，優質橄欖油是不可或缺的成分。

“只有當季的新鮮 特級初榨橄欖油 進入我們的 梅洛馬卡羅來納”，第四代麵包師康斯坦丁諾斯·達雷馬斯 (Konstantinos Daremas) 說道，他是雅典附近馬科普洛一家糕點店的老闆。 Olive Oil Times. “透過這種方式，我們可以獲得美味的風味以及橄欖油的無數健康特性。

一堆 melomakarona（照片：Konstantinos Daremas）

“橄欖油來自我們私人擁有的有機樹林，」他說。 “如果需要，我們會從經過認證的有機生產商那裡購買更多的特級初榨橄欖油。這 特級初榨橄欖油的價格 在過去的幾年裡，我們的業務飛速發展，但我們不會做出任何妥協。

達雷馬斯也不贊成用少量植物油代替橄欖油來製備 梅洛馬卡羅來納.

“據說一些廚師和麵包師傅使用植物油來製作 梅洛馬卡羅來納 更輕，但他們只是用它來削減成本，」他說。 “植物油不添加任何東西 梅洛馬卡羅來納 就味道或稠度而言。

美食部落客 Eva Monochari 建議只使用特級初榨橄欖油來製作 梅洛馬卡羅來納尤其是來自 Manaki 或 Koutsorelia 橄欖品種，它們提供溫和的果味油，非常適合製作蛋糕和糖果。

另一個製作美味的秘訣 梅洛馬卡羅來納 不是過度揉捏麵團，而是揉捏直到所有成分混合。

在他們的基本食譜中， 梅洛馬卡羅來納 是素食主義者，適合禁食的人，因為它們不含雞蛋或黃油，特別是如果用於製備糖漿的蜂蜜被楓樹或龍舌蘭糖漿代替。

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採用日常食材製成， 梅洛馬卡羅來納 也比大多數聖誕糖果和甜點更健康。

“我愛吃 梅洛馬卡羅來納”，營養師兼註冊營養師 Elena Paravantes 說。 “我實際上對此感覺很好，因為它們真正代表了希臘人的思想 地中海飲食 宗旨就是：用有益健康的食材烹調美味佳餚。

“一方面，是的，這些糖果含有大量的糖，但另一方面，橄欖油、蜂蜜、橙皮和核桃都是抗氧化劑的來源，」她補充道。 “最重要的是，脂肪來自 梅洛馬卡羅來納 完全來自橄欖油。

主廚 Petros Syrigos 建議使用 梅洛馬卡羅來納 全年都可以像普通餅乾一樣不加蜂蜜糖漿，因為它們可以完美搭配一杯咖啡。

庫拉比德斯 （發音為 koo-rah-BYED-es，單數 kourabie）是另一種希臘聖誕美食，與 梅洛馬卡羅來納 獲得全國最受歡迎的聖誕甜點的稱號。

Kourabiedes 覆蓋著糖粉（照片：Stratos Petrou via Facebook）

這些雪白的圓形或新月形餅乾覆蓋著一層糖粉，是節日期間的完美喜悅。

不像 梅洛馬卡羅來納，這些都只與假期有關， 庫拉比德斯 希臘家庭和糕點店全年都會製作。它們也是婚禮和其他慶祝活動中很受歡迎的款待。

最常見的食譜 庫拉比德斯 包括奶油作為主要脂肪成分。然而，在希臘的一些地區，例如盛產橄欖油的伯羅奔尼撒半島和克里特島，傳統的 庫拉比德斯 食譜偏愛特級初榨橄欖油來製作頹廢的糖果。

美食部落客瑪麗亞·帕西亞 (Maria Patsia) 是 庫拉比德斯 用黃油做的。然而，當她發現一份食譜時，她感到非常興奮。 庫拉比德斯 含特級初榨橄欖油、茴香酒和核桃。

「[食譜]對我提出了挑戰，因為它說即使是最狂熱的黃油愛好者也能信服 庫拉比德斯……好奇心促使我嘗試一下，」她說。 “而且我確信你以前從來沒有吃過這樣的東西。

製作橄欖油時 庫拉比德斯，用橄欖油代替黃油不需要數量轉換，因為 庫拉比德斯 使用橄欖油的食譜是自我維持的。

melomakarono 和 kourabie 一起享用是希臘家庭常見的聖誕美食。 （照片：OOT 檔案）

除了橄欖油之外，還使用麵粉、糖、蛋黃、杏仁和烘烤後撒上的糖粉來製作 庫拉比德斯.

有些食譜在製作橄欖油時省略了蛋黃 庫拉比德斯 美味的素食選擇。

將杏仁粗略切碎並添加到混合物中。或者，將整個杏仁添加到每個杏仁的中心 庫拉比 烘烤前。

製作時至關重要的一步 庫拉比德斯 是將橄欖油和糖攪拌均勻，直到混合物變得蒼白蓬鬆。然後將其餘成分逐漸加入混合物中。麵團中的淡淡茴香酒為美味的餅乾增添了辛辣的味道。

有些人還建議在使用橄欖油之前將其冷凍，以便麵團 庫拉比德斯 變得更加蓬鬆。

“過去，人們常常將一瓶橄欖油放入井中，直到冰冷，然後用它作為芳香、蓬鬆和堅韌的禁食的基礎 庫拉比德斯，”家庭廚師 Roula Voulga 說。

作為聖誕節期間每個人都充滿節日氣氛的一部分，希臘的一個熱門話題是是否選擇 梅洛馬卡羅來納 or 庫拉比德斯.

然而，在節日期間，在希臘人的家裡，訪客可能會受到一雙 梅洛馬卡羅諾 和 庫拉比 一起嵌套在盤子上。

於是，永恆的 “梅洛馬卡羅來納 or 庫拉比德斯' 困境已經得到解答。