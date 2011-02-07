向烹飪遊客推廣（真正的）希臘美食

旅遊業一直是希臘的大生意。 人們因其美麗的海灘、歷史和熱情好客的當地人而蜂擁而至。 但食物呢？ 這就是 7th 國際會議及獎勵會議，重視美食體驗 雅典正在尋求答案。 這次會議由 Heliotopos 組織，旨在提高人們對美食體驗在旅遊業中日益增長的重要性的認識和理解。 此次會議召開之際，正值希臘和其他地方的美食旅遊業蓬勃發展之際。 來自世界各地的旅遊專家、記者和廚師齊聚一堂，展示和討論美食的重要性

和旅遊部門的美食。

會議首先由希臘國家旅遊組織主席 Nicolas Kanellopoulos 先生致辭。 卡內洛普洛斯在演講中強調了食物作為選擇目的地的一個因素的重要性，但他補充說，希臘美食並不是遊客訪問希臘時考慮的標準之一。 不過，他對推廣希臘飲食文化的未來持樂觀態度，並指出地中海飲食無可爭議的優勢為希臘人提供了展示其作為旅遊身份一部分的機會。

卡內洛普洛斯提到了幾項舉措，例如開發希臘各地的橄欖和葡萄酒旅遊路線、在酒店推廣當地產品以及對使用傳統食譜和傳統食材提供傳統希臘美食的餐廳進行官方分類。 最後，卡內洛普洛斯提出了希臘國家旅遊組織的兩個主要目標。 “我們的目標是使用評估標準和採用希臘早餐來提高希臘酒店和餐館的食品質量，”他說。

雅典大學醫學院衛生與流行病學系世界衛生組織營養合作中心教授兼主任 Antonia Trichopoulou 博士在演講中證實了希臘地中海飲食的價值，指出橄欖油是飲食的焦點，研究表明地中海飲食不僅有益於健康，而且有益於環境。 然而，她對希臘食品促銷的誠信表示擔憂。 她解釋說，許多食品被稱為傳統食品，但實際上並非如此。 “正因為如此，傳統的概念被破壞了，不再具有任何價值，”她說。 因此，她解釋說，在定義傳統產品方面應該有一定的標準和規定。

所有討論中的一個共同主題是遊客的飲食體驗與 “真正的”希臘美食。 雖然旅遊業中的希臘人意識到希臘地中海飲食的價值，但不知何故，這種知識和傳統並沒有轉移到訪問希臘的遊客身上。

希臘食物的身份受到質疑並體驗 “正如美食作家艾伯特·阿魯 (Albert Arouh) 在他的演講中所解釋的那樣，希臘美食的“希臘性”對於普通遊客來說是難以捉摸的。 遊客訪問希臘時對希臘食物有先入為主的想法，因為希臘以外的大多數希臘餐廳都提供希臘食物 “典型的希臘菜餚，實際上在希臘並不那麼典型。 不幸的是，在希臘，這些遊客吃的是同樣的陳詞濫調菜餚，因為酒店經營者和餐館老闆希望滿足外國顧客的期望。

來自克里特島、埃伊納島和聖托里尼島以及伊卡里亞島、薩摩斯島和凱亞島等鮮為人知的島嶼的代表還介紹了當地美食的重要性，討論了這些地區的美食對希臘旅遊業的潛力和推廣。

直到最近，食品和美食似乎還沒有成為希臘旅遊業的首要任務，但如今它已經成為每個人的關注點。 過去一周，希臘組織了多次以希臘食品為主題的會議和會議，包括希臘早餐的製定、希臘美食以及對地中海飲食認可的討論。 聯合國教科文組織.

該活動凸顯了希臘成為主要美食目的地的潛力，但這只有在旅遊業能夠抵制陳詞濫調並共同努力擁抱希臘傳奇的烹飪傳統和正宗的地方美食的情況下才能實現。

會議 由 Helioptopos 主辦，Helioptopos 是一家在希臘各地提供國際會議、目的地管理服務和特殊興趣旅遊的公司，並得到希臘文化和旅遊部、雅典市、希臘對外貿易委員會、塞薩洛尼基市政府的支持。酒店商會和希臘旅遊企業協會。