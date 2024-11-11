特級初榨橄欖油是這些經典義大利冬季菜餚的靈魂

儘管氣溫超過季節平均水平，義大利人已經開始轉向更適合冬季的飲食，因為新榨的 特級初榨橄欖油 到達餐廳和廚房。

傳統上，十月和十一月是大多數義大利橄欖收穫和轉化為橄欖油的時間。

“新型特級初榨橄欖油的到來最有趣的影響之一是它激發了優質生產商和消費者的熱情。 Emanuele Natalizio 說道，告訴 Olive Oil Times.

“大多數新早收的橄欖油都有特定的特徵，」他解釋道。 “他們不提供廣泛的搭配，因為該地區收穫的第一批橄欖通常非常精緻，帶有苦味、辛辣味和平衡但適度的多酚成分。

“新油的獨特之處在於，它是新鮮的、早期壓榨的，並且始終含有獨特的葉綠素，」他補充道。 “當你看到這種橄欖油時，它的翠綠色很引人注目，你可以感受到它的所有味道，就像比通托橄欖油特有的杏仁香味。

新季節帶來新鮮特級初榨橄欖油搭配的可能性

考慮到季節的變化及其豐富的資源，納塔利齊奧分享了一些展示特級初榨橄欖油最佳狀態的技巧。

“每年這個時候，當它們處於高峰期時，一個很好的組合就是南瓜，」他說。 “你可以選擇南瓜燴飯或搭配栗子，這些也是時令的。

橄欖油盛會創辦人 Emanuele Natalizio

“或者你也可以嘗試義大利麵配南瓜，上面撒上一些鹹栗子，」Natalizio 補充道。 “但它們也適用於甜點。同樣的甜點可以用南瓜粉、焦糖栗子，當然還有橄欖油來製作。或者你可以將橄欖油與栗子奶油搭配。

秋入冬，橄欖油與蘑菇完美搭配

“典型的阿普利亞卡東塞羅蘑菇在肉類菜餚中效果很好，例如羊排，」納塔利齊奧說。 “用cardoncello烘烤，大蒜、歐芹和羅勒的簡單調味料創造了一種清淡的醃料，突出了蘑菇的甜味和微苦的味道，質地很好。

與之搭配的特級初榨橄欖油增強了蘑菇的品質。 “趁熱食用時，橄欖油可以起到增香劑的作用，」納塔利齊奧說。

是時候使用 EVOO 來烹飪了

“隨著新季節的到來，我的病人越來越多地向我詢問使用特級初榨橄欖油的食譜 烹飪用橄欖油，以利於食用溫暖的食物，」西北部城市都靈專門研究治療營養的生物學家莫妮卡·比內洛(Monica Binello)說。

“看看非常重要的分子，例如番茄紅素，一種在西紅柿中發現的分子，據信具有抗腫瘤特性，」比內洛指出。 “在這種情況下，高溫和特級初榨橄欖油的結合會影響分子並使其生物利用度顯著提高。

她補充說，除了番茄紅素外，其他分子與特級初榨橄欖油結合時也表現出類似的行為。

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“除了這些好處之外，使用特級初榨橄欖油烹飪菊苣、西蘭花、花椰菜甚至朝鮮薊等時令食品也可能會刺激消化，」她說。

“發生這種情況是因為當用特級初榨橄欖油在鍋中烹飪蔬菜時，會形成脂質層並刺激胃液的產生，」比內洛補充道。

她建議消化困難的人先在鍋中煮生蔬菜，然後再用橄欖油烹調。

“這樣，由於有這種脂質層，它們會稍微乾燥並變得更容易消化，」她說。

比內洛推薦特級初榨橄欖油 平齊莫尼奧是一種以橄欖油、鹽、胡椒和醋為基礎的傳統調味品，是一道經典的冬季菜餚。

“當我們談論冬季食物時，可能會建議將特級初榨橄欖油與平齊莫尼奧的時令蔬菜一起生用，例如芹菜、胡蘿蔔和茴香，生用特級初榨橄欖油可以增強其所有特性以及生食的特性，例如維生素 A 和 E，以及酚類，」Binello 解釋道。

南瓜湯

Vellutata 是一種意大利天鵝絨般的奶油，通常由混合蔬菜製成。這個名字來自於 維魯托，義大利語單字 “天鵝絨”，直接暗示了食物的光滑質感。

雖然偶爾會使用其他烹飪脂肪，但特級初榨橄欖油被認為是此類菜餚的最佳脂肪。

AI 生成的南瓜 Vellutata 影像

“在南瓜 Vellutata 中，用特級初榨油炒大蒜，然後添加南瓜，煮熟，透過食品加工機，最後用玉米澱粉調整以獲得您想要的奶油味，」Binello 說。

“一旦你到達那裡，你仍然可以添加一些乳清乾酪或帕爾馬乾酪，然後淋上一點生特級初榨橄欖油，」她補充道。

這種成分的選擇與特級初榨橄欖油的結合不僅僅是口味的問題。

“我推薦它是因為，例如，與乳清乾酪和帕爾馬乾酪一起，它富含鈣，」比內洛說。 “橄欖油本身也有利於鈣的生物利用度和骨骼再礦化過程。

“這就是為什麼我建議在更年期、骨質減少、懷孕、兒童期等情況下服用這種藥物，」她補充道。

經典蔬菜：Trifoliato 朝鮮薊

秋天的清新空氣和冬季的來臨往往會刺激許多義大利人的食慾。

“我總是對我的病人說，我們需要優先考慮品質而不是數量，因為大量健康的食物可以滿足味蕾而不離開食物的邊界 地中海飲食，」比內洛說。

朝鮮薊和菊苣菜（AI 產生的圖像）

用優質特級初榨橄欖油炒時令蔬菜就是這樣。

“看到一個人身體健康，沒有特殊疾病，我會推薦三葉朝鮮薊等時令蔬菜，」比內洛說。

Trifolato 是一種在炒鍋中添加大蒜和歐芹的烹飪方法，作為主要蔬菜的理想搭配。這種技術在義大利被廣泛用於準備各種菜餚，其中蘑菇是最受歡迎的選擇。

“朝鮮薊不僅味道鮮美，對需要刺激肝臟的人也有好處。當然，對於那些患有肝病或腸道發炎的人來說，它們不是一個選擇。

類似的考慮因素也適用於義大利其他受歡迎的蔬菜，例如菊苣，傳統上用橄欖油炒，有或沒有大蒜，通常搭配洋薊，有時還搭配馬鈴薯等其他蔬菜。

完美的冬季沙拉：橙茴香

橙子和茴香沙拉是義大利烹飪傳統的經典之作，展示了時令食材的自然搭配，尤其是在享用用特級初榨橄欖油調味的生食時。

“柳橙和茴香沙拉是這個季節的完美菜餚，」比內洛說。 “當然，對於患有糖尿病或胃病的人來說，這不是一個好的選擇。

AI 生成的橙子茴香沙拉圖像

她補充說，她經常在沙拉中加入橄欖和特級初榨橄欖油，以增加風味並作為維生素 E 的另一個來源。

“柳橙含有維生素 C，茴香具有利尿和防潮作用，非常適合這個季節。

“然後，為了完美的上午或下午零食，為什麼要選擇與上面塗有特級初榨橄欖油的烤麵包不同的東西呢？

納塔利齊奧也有同樣的想法。 “使用新鮮壓榨的特級初榨橄欖油可以做的最好的事情之一就是與所有菜餚之王一起品嚐其精緻的味道和獨特性：麵包上的橄欖油，」他總結道。