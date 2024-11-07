屢獲殊榮的托斯卡納製片人開設了以橄欖油為中心的餐廳

特級初榨橄欖油長期以來一直是地中海美食的主食，但其在世界各地的餐廳和家庭廚房中的受歡迎程度穩步增長。

在餐廳中，特級初榨橄欖油不僅用作烹飪油，還用作最後的油，為各種菜餚增添風味和深度。

廚師們欣賞它的多功能性和增強簡單和複雜風味的能力。因此，特級初榨橄欖油已成為世界上一些最優質產品的首選成分。 著名的餐廳.

現在，後面的兄弟們 弗朗托約·普魯內蒂 在義大利托斯卡納中部地區基安蒂格雷夫的起伏的山丘和銀綠色的橄欖樹林中開設了一家新餐廳。

“我們一直在等待合適的時機與所有熱愛義大利美食的人分享我們的想法。

“這個概念是一個夢想，旨在讓客人獲得難忘的體驗，並發展正確的石油文化，同時成為良好健康生活方式的倡導者。

新款 Evo Cucina, 額外樓層餐廳， 致力於展示其品質和多功能性 屢獲殊榮的特級初榨橄欖油。

自 2016 年以來，Frantoio Pruneti 每年都會在 NYIOOC World Olive Oil Competition，包括一個 2024金獎 用於有機培養基 Frantoio monovarietal。

這家小餐館的根源在於 2019年開業 位於第一家 Pruneti Extra Gallery 的餐廳，提供私密而獨特的用餐體驗，每道菜都經過精心製作，突出了特級初榨橄欖油的濃郁芳香。

兄弟倆預計，特級初榨橄欖油的獨特風味和健康聲譽將吸引註重健康和敢於冒險的美食家。

無論是用於沙拉醬、醃料，還是作為麵食和醬汁的關鍵成分，特級初榨橄欖油都能為每道食譜增添令人愉悅的風味。

Pruneti Colline di Firenze 特級初榨橄欖油搭配芳香沙拉。 （圖：Extra Floor餐廳）

“每個配方都包含特級初榨橄欖油，以真正探索經典基安蒂風味，因為在整個過程中都進行了持續的護理，確保消費者獲得我們最好的產品，並透過特級初榨橄欖油文化獲得真正的體驗，」Gionni 說。

Pruneti 的特級初榨橄欖油在每道菜中佔據中心地位，並以各種方式提供和混合，將菜餚提升到新的高度。

“最有趣的是，大多數時候，特級初榨橄欖油甚至不以其自然稠度使用，而是轉化為奶油、慕斯甚至蛋黃醬或黃油，」吉奧尼說。

存在多種特級初榨橄欖油品種，每種品種都具有獨特的風味特徵。 Delicate 味道溫和，常用於清淡烹調、醃泡汁和沙拉醬。

Medium 稍微濃一點，非常適合炒、燒烤和烘烤，而烈性則濃烈、胡椒味十足，非常適合豐盛的菜餚或作為收尾。

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在整個品嚐菜單、開胃菜和主菜中，Frantoio Pruneti 不拘一格的橄欖油系列與每道菜相得益彰，從平衡牛肉韃靼和鱒魚魚子醬開胃菜的Fruttato Equilibrato，到突出當地羊肉切塊風味的Fruttato Intenso。

單品種 Moaiolo 和 Frantoio 油、Colline di Firenze 和 PDO Chianti Classico 也出現在各種菜餚中，為經典托斯卡納美食增添了風味和質感。

橄欖種植在距離家族祖傳的橄欖園僅幾英尺遠的地方，創造了真正的從田間到餐桌的體驗。

“我們不僅僅是餐館老闆，」保羅說。我們是我們田地的農民，我們的特級初榨橄欖油的生產商，以及我們的特級初榨橄欖油的裝瓶商、銷售商和推廣商。

每道菜都包含特級初榨橄欖油，這不僅停留在盤子上。它也被納入 招牌飲料 和甜點，進一步提升橄欖油的體驗和使用。

Pruneti Fruttato Equilibrato 特級初榨橄欖油突出了瓦爾達諾羊乳清乾酪慕斯。 （圖：Extra Floor餐廳）

例如，Pruneti Fruttato Intenso 與甜點菜單上的黑巧克力奶油相得益彰。同時，溫和的 Fruttato Equilibrado 凸顯了羊奶乳清乾酪慕斯，而單一品種的 Frantoio 則補充了 菲奧爾迪拉特 杏仁和橙子蛋糕上的冰淇淋。

與主廚 Chiara Valsecchi 和飯店專家 Roberto Selvi 合作，每道菜的搭配都經過精心挑選，搭配特別精選的葡萄酒或 Pruneti mixOILogy 飲料。

這款全新 Evo Cucina 的每個細節都一絲不苟，兄弟倆表示，這款產品在向遊客介紹特級初榨橄欖油的同時，也將帶來獨特而美味的體驗。

他們希望透過實施這些策略，像 The Extra Floor 這樣的餐廳能夠有效地推廣特級初榨橄欖油，同時教育顧客了解其多功能性和功效。 對健康的益處.