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克羅埃西亞縣認可屢獲殊榮的生產商在促進旅遊業方面的作用

扎達爾舉行的儀式將當地旅遊業的發展與高品質橄欖油、葡萄酒和起司聯繫起來。
克羅地亞扎達爾
內傑利科·尤蘇普
23 年 2024 月 15 日 45:- UTC

在專門的招待會上，包括省長博日達爾·隆金在內的紮達爾縣官員對獲獎者表示祝賀 特級初榨橄欖油、起司和葡萄酒生產商。

扎達爾縣位於克羅埃西亞南部海岸 引領國家的努力 將自己重塑為領先的美食和美酒旅遊目的地。

將扎達爾縣打造成美食目的地是我們的目標之一，如果沒有高品質特級初榨橄欖油、葡萄酒和起司的生產商，這一目標就無法實現。- 博日達爾·朗金 (Božidar Longin)，扎達爾縣縣長

我們有質量，”Longin 說。 我們還擁有數量可觀的優質橄欖油、葡萄酒和乳酪，現在我們應該加強對旅遊產品的介紹。

在同名縣首府扎達爾古城的大廳裡，當地橄欖種植者在 12 年榮獲 2024 項獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.

請參見：克羅埃西亞農業部長讚揚全國獲獎最多的製片人

克羅埃西亞農民和磨坊主 獲得80個獎項 全球規模最大的橄欖油品質競賽共有 97 個參賽作品，在所有國家中排名第四。

頒獎典禮還表彰了在倫敦著名的 Decanter 世界葡萄酒獎中獲獎的 13 家葡萄酒生產商，以及在 Greate Taste Awards 和 World Cheese Awards 中獲獎的幾家起司生產商。

歐洲克羅埃西亞縣最佳橄欖油競賽認識到獲獎生產商在促進橄欖油時代旅遊業中的作用

省長博日達爾·朗金 (Božidar Longin) 向扎達爾屢獲殊榮的橄欖油、葡萄酒和起司生產商致敬。

根據伊維卡·弗拉特科維奇 (Ivica Vlatković) 的說法， 屢獲殊榮 橄欖油生產商和 總統 根據扎達爾縣橄欖種植者協會統計，橄欖種植面積為 2,580 公頃，從事橄欖種植的農場多達 3,501 個。

該地區有超過 40 家橄欖油廠加工約 800,000 萬公升橄欖油，兩個小組擁有 43 名授權橄欖油評估員。

尤其令人高興的是，年復一年，年輕而雄心勃勃的橄欖種植者到來，他們的首要目標是生產高品質的橄欖油，」弗拉特科維奇說。 人們對這項國際比賽的興趣逐年增長。

弗拉特科維奇 (Vlatković) 曾是 通力 透過增加當地橄欖種植者和磨坊主的知識，促進克羅埃西亞南部達爾馬提亞地區的高品質特級初榨橄欖油生產。

他將克羅埃西亞生產商在國際舞台上不斷取得的成功歸功於 NYIOOC 改進橄欖種植、收穫和碾磨技術。

先前，弗拉特科維奇表示，大多數生產者等到季節晚些時候才收穫，以利用更高的橄欖油產量，並認為犧牲品質換取數量是最經濟的橄欖種植方式。

這種趨勢已經逆轉，農民繼續儘早收穫。弗拉特科維奇將這一轉變歸因於新發現的信念，即關注質量比數量更重要，以及氣候變遷的影響，他認為氣候變遷導致橄欖提前成熟。

雖然扎達爾的品質不斷提高，但弗拉特科維奇警告說，橄欖油生產商也面臨類似的挑戰。

即使有些種植者從手工收割轉向半機械收割，僱用足夠的工人來完成收割也越來越具有挑戰性。

Vlatković 補充說，十月的降雨量越來越多，為規劃早期收穫帶來了後勤挑戰，並為收穫創造了條件。 橄欖果蠅 蟲害。

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由於這些不斷變化的挑戰，弗拉特科維奇認為教育橄欖種植者是前進的唯一出路。他認為 NYIOOC 獎項是在挑戰中保持品質水準的最佳指標。

我們的目標是以適當的價格生產、品牌化和銷售高品質的特級初榨橄欖油，以便不僅讓橄欖種植者而且讓消費者受益，」他說。

弗拉特科維奇則贏得了 金獎一對 2024 年他的 Fortica 品牌 NYIOOC。自15年以來，他還在該比賽中獲得了2017個獎項。

與弗拉特科維奇一起出席招待會的還有該縣的其他官員 NYIOOC 獲獎者包括 安特武林, OPG 尼維斯莫洛維奇, 米奧德拉格·德薩, 托米斯拉夫·庫迪納 馬裡奧·巴雷西奇，全部獲得金獎。

銀牌得主 OPG拉林，誰賺了兩個， 奈達 馬斯利納酒廠，也出席了此次活動。

您在比賽中獲得的獎項是您認真負責地對待種植和生產、將傳統與新知識相結合的最佳證明。在這樣的組合中，成功是不可能缺席的。

他補充說，只有積極採取行動，透過引入鄉村旅遊等新活動，將傳統活動和文化聯繫起來，創造新價值，才能發展農村地區。

每年有超過 200 萬外國遊客造訪扎達爾縣。歐洲人、澳洲人、加拿大人和美國人是最常造訪的人。

在此背景下，扎達爾縣支持生產優質葡萄酒、橄欖油和奶酪，以及開設越來越多的農業旅遊農場，向客人提供國內本土產品，我們將繼續這樣做到時候了。

將扎達爾縣打造成美食目的地是我們的目標之一，如果沒有高品質特級初榨橄欖油、葡萄酒和奶酪的生產商，這一目標就無法實現。

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