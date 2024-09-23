克羅埃西亞縣認可屢獲殊榮的生產商在促進旅遊業方面的作用

在專門的招待會上，包括省長博日達爾·隆金在內的紮達爾縣官員對獲獎者表示祝賀 特級初榨橄欖油、起司和葡萄酒生產商。

扎達爾縣位於克羅埃西亞南部海岸 引領國家的努力 將自己重塑為領先的美食和美酒旅遊目的地。

將扎達爾縣打造成美食目的地是我們的目標之一，如果沒有高品質特級初榨橄欖油、葡萄酒和起司的生產商，這一目標就無法實現。 - 博日達爾·朗金 (Božidar Longin)，扎達爾縣縣長

“我們有質量，”Longin 說。 “我們還擁有數量可觀的優質橄欖油、葡萄酒和乳酪，現在我們應該加強對旅遊產品的介紹。

在同名縣首府扎達爾古城的大廳裡，當地橄欖種植者在 12 年榮獲 2024 項獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.

克羅埃西亞農民和磨坊主 獲得80個獎項 全球規模最大的橄欖油品質競賽共有 97 個參賽作品，在所有國家中排名第四。

頒獎典禮還表彰了在倫敦著名的 Decanter 世界葡萄酒獎中獲獎的 13 家葡萄酒生產商，以及在 Greate Taste Awards 和 World Cheese Awards 中獲獎的幾家起司生產商。

省長博日達爾·朗金 (Božidar Longin) 向扎達爾屢獲殊榮的橄欖油、葡萄酒和起司生產商致敬。

根據伊維卡·弗拉特科維奇 (Ivica Vlatković) 的說法， 屢獲殊榮 橄欖油生產商和 總統 根據扎達爾縣橄欖種植者協會統計，橄欖種植面積為 2,580 公頃，從事橄欖種植的農場多達 3,501 個。

該地區有超過 40 家橄欖油廠加工約 800,000 萬公升橄欖油，兩個小組擁有 43 名授權橄欖油評估員。

“尤其令人高興的是，年復一年，年輕而雄心勃勃的橄欖種植者到來，他們的首要目標是生產高品質的橄欖油，」弗拉特科維奇說。 “人們對這項國際比賽的興趣逐年增長。

弗拉特科維奇 (Vlatković) 曾是 通力 透過增加當地橄欖種植者和磨坊主的知識，促進克羅埃西亞南部達爾馬提亞地區的高品質特級初榨橄欖油生產。

他將克羅埃西亞生產商在國際舞台上不斷取得的成功歸功於 NYIOOC 改進橄欖種植、收穫和碾磨技術。

先前，弗拉特科維奇表示，大多數生產者等到季節晚些時候才收穫，以利用更高的橄欖油產量，並認為犧牲品質換取數量是最經濟的橄欖種植方式。

這種趨勢已經逆轉，農民繼續儘早收穫。弗拉特科維奇將這一轉變歸因於新發現的信念，即關注質量比數量更重要，以及氣候變遷的影響，他認為氣候變遷導致橄欖提前成熟。

雖然扎達爾的品質不斷提高，但弗拉特科維奇警告說，橄欖油生產商也面臨類似的挑戰。

即使有些種植者從手工收割轉向半機械收割，僱用足夠的工人來完成收割也越來越具有挑戰性。

Vlatković 補充說，十月的降雨量越來越多，為規劃早期收穫帶來了後勤挑戰，並為收穫創造了條件。 橄欖果蠅 蟲害。

廣告

由於這些不斷變化的挑戰，弗拉特科維奇認為教育橄欖種植者是前進的唯一出路。他認為 NYIOOC 獎項是在挑戰中保持品質水準的最佳指標。

“我們的目標是以適當的價格生產、品牌化和銷售高品質的特級初榨橄欖油，以便不僅讓橄欖種植者而且讓消費者受益，」他說。

弗拉特科維奇則贏得了 金獎一對 2024 年他的 Fortica 品牌 NYIOOC。自15年以來，他還在該比賽中獲得了2017個獎項。

與弗拉特科維奇一起出席招待會的還有該縣的其他官員 NYIOOC 獲獎者包括 安特武林, OPG 尼維斯莫洛維奇, 米奧德拉格·德薩, 托米斯拉夫·庫迪納 馬裡奧·巴雷西奇，全部獲得金獎。

銀牌得主 OPG拉林，誰賺了兩個， 組 奈達 馬斯利納酒廠，也出席了此次活動。

“您在比賽中獲得的獎項是您認真負責地對待種植和生產、將傳統與新知識相結合的最佳證明。在這樣的組合中，成功是不可能缺席的。

他補充說，只有積極採取行動，透過引入鄉村旅遊等新活動，將傳統活動和文化聯繫起來，創造新價值，才能發展農村地區。

每年有超過 200 萬外國遊客造訪扎達爾縣。歐洲人、澳洲人、加拿大人和美國人是最常造訪的人。

“在此背景下，扎達爾縣支持生產優質葡萄酒、橄欖油和奶酪，以及開設越來越多的農業旅遊農場，向客人提供國內本土產品，我們將繼續這樣做到時候了。

“將扎達爾縣打造成美食目的地是我們的目標之一，如果沒有高品質特級初榨橄欖油、葡萄酒和奶酪的生產商，這一目標就無法實現。