美國對華盛頓和薩克拉門託的歐盟橄欖油據點發起協同打擊



加利福尼亞州參議員 Lois Wolk 和眾議院籌款委員會主席 Dave Camp

在過去的幾周里，這可能不是許多人所期待的攻勢，儘管它是經過精心瞄準的。

首先，有 發布報告 根據美國國際貿易委員會長達一年的調查，一些專家表示，這將為貿易行動和世貿組織對進口到美國的歐盟橄欖油的正式投訴提供充足的理由

昨天，加利福尼亞 通過了一項法律 創建自己的橄欖油委員會，以進行研究，推薦標準，組織努力以獲取市場份額，並以其他方式對低質量的進口產品發動戰爭。

這兩起事件的臨近似乎是巧合，但它們是一群美國生產商和利益相關者（現稱為美國橄欖油生產商協會（AOOPA））及其澳洲盟友有組織攻擊的結果。

他們的根源可以追溯到 加利福尼亞州迪克森會議 種植者在哪裡 起草 並討論了一個 國內營銷訂單 最終目標是使進口達到更高的標準。

然後，來自加利福尼亞州和喬治亞州的代表成功遊說強大的眾議院籌款委員會，要求美國國際貿易委員會對 “新興的美國橄欖油行業所面臨的競爭條件”。

2012 年 - 月 聽力 在華盛頓的美國國際貿易委員會的會議是如此堆積如山，以至於喬治·W·布什任命的馬里蘭州民主黨專員莎拉·阿拉諾夫(Shara L. Aranoff)陰沉地說， “我有點害怕我的孩子們會發現這些年來我一直在餵他們吃什麼。”

在聽證會上，時任新 AOOPA 執行董事的亞歷山大·奧特（Alexander Ott）在他的五分鐘分配中的大部分時間——以及更多時間用於直接提問——強調 不存在 橄欖油的任何營銷訂單： “沒有營銷訂單，”奧特一整天反復強調，並補充說 “對潛在的聯邦營銷命令的歇斯底里有點幽默。” （奧特不再加入協會）

然而，神秘的營銷秩序找到了進入 美國農業法案。 加州生產商推動一項規定，要求進口油在建立橄欖油銷售訂單時受到口味測試等限制。 加州橄欖油委員會稱橄欖油供應是 “一項常識性計劃，要求進口與美國橄欖油保持相同的標準。”

大約在同一時間，加州戴維斯州參議員、迪克森出席者路易斯·沃爾克 (Lois Wolk) 舉行聽證會 她自己在薩克拉門託的一個擁擠的房間和數百名通過網絡直播觀看現場直播的觀眾。 沃爾克新成立的 “州參議院橄欖油和新興產品小組委員會聽取了一系列證人介紹該州橄欖油生產商所面臨的挑戰，他們說，這些生產商面臨來自不道德的歐洲生產商和不遵守規則的進口商的不公平競爭。

沃爾克繼續獲得兩黨對該法案的支持 簽署成為法律 昨天批准成立國家委員會，該委員會將使用從每年生產超過 5,000 加侖的生產商那裡收集的年度評估，以 “提高行業在州、國家和國際市場上的競爭力。”

但大手筆在華盛頓，預計立法者不會讓納稅人花費在 USITC 報告上的估計 2 萬美元被浪費掉。 此類報導 經常導致正式投訴 以及貿易行動，包括更高的關稅和進口限制。

“我認為沒有人可以否認對於美國進口商及其歐洲合作夥伴而言，這幾周非常糟糕，”一位不願透露姓名的橄欖油經紀人說。

毫不奇怪，國際橄欖理事會已經 沒什麼好說的 關於最近的攻勢，除了承認美國國際貿易委員會報告中令人印象深刻的努力，並辯稱其中包含的一些信息是值得商榷的，儘管它沒有說明是哪一個。

沒有人質疑調查人員的一項調查結果：美國沒有計劃加入總部位於馬德里的國際奧委會，並援引政府官員的說法，他們證實了一項日益孤立的政策 “美國是國際商品組織的成員。”

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就像聯合國安理會因俄羅斯的否決而癱瘓一樣，美國機構認為聯合國批准的國際橄欖理事會不太可能促進美國的利益，只有五個 “與歐洲的 684 相比，它應該擁有的參與份額。

然而，美國人這次不需要單獨行動。 澳大利亞生產商，以及他們無畏的領袖， 保羅·米勒，發起了一場持續的運動，成功地使用一套新的質量標準和傳統的公關來推動進口。 進口到澳大利亞 下跌百分之七 去年。 美國橄欖油進口量的這種下降將達到 22,000 噸——幾乎是美國產量的三倍——給橄欖油帶來全新的意義 “奧茲國。”