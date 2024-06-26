橄欖油進口增加導致西班牙與阿根廷貿易逆差

儘管橄欖油進口量增加了 2023%，但西班牙與阿根廷的農產品貿易逆差在 229 年略有下降。

西班牙農業、漁業和食品部的數據顯示，西班牙對阿根廷的貿易逆差從1.68年的2022億歐元減少到1.13年的2023億歐元。

在收成較低的市場以及橄欖油庫存減少的情況下，對阿根廷油的需求肯定很大，因為阿根廷油具有新鮮度和高品質。 - Guillermo Kemp，Solfrut 執行董事

略有改善主要是由於從阿根廷進口的甲殼類動物和豆粕的數量減少，這兩個國家是按價值計​​算最大的兩個農產品進口國。

然而，西班牙從阿根廷進口的第七大農產品——橄欖油卻大幅成長，從11.5年的2022萬歐元增加到37.6萬歐元。

歷史高點的價格和西班牙2022/23作物年度的糟糕表現推動了進口量的增加，該年度產量達到660,000萬噸，為十多年來的最低產量。

這更加複雜化了 歉收 橫跨地中海盆地和 禁止大量出口 土耳其是少數幾個產量超出預期的國家之一。

相反，阿根廷則享受了 豐收 到 35,000 年，產量將達到 2023 噸，使這個地中海盆地以外世界上最大的生產國的橄欖油出口能力得到增強。

據阿根廷中部農業協會 Rural Rosario 稱，維珍和 特級初榨橄欖油 137年前2023個月出口量較30,567年同期成長2022%，達到創紀錄的-噸。

“由於歐洲產量總體大幅下降，尤其是西班牙產量大幅下降，阿根廷儘管可出口供應量較小，但在 2023 年上半年將自己定位為世界第六大橄欖油出口國，」該協會寫道。

Rural Rosario表示，2023年西班牙將成為阿根廷橄欖油出口商的最大市場，占出口額的34%和出口量的33%。美國和巴西是其他主要出口目的地。

“在收成較低的市場上，隨著橄欖油庫存的減少，對阿根廷油的需求肯定很大，因為阿根廷油具有新鮮度和高品質。 Solfrut 執行董事阿根廷一家大型生產商和出口商告訴 Olive Oil Times 在 2023 年的一次採訪中。

大多數阿根廷向西班牙出口的橄欖油都是散裝的，通常是運往主要裝瓶商， 包括德奧萊奧。然後石油在國內銷售或再出口。

根據西班牙工業、貿易和旅遊部的數據，12.74年西班牙向阿根廷出口了2023噸橄欖油，價值77,390歐元。

儘管2024年整體農產品貿易逆差的走勢仍有待觀察，但西班牙從阿根廷的橄欖油進口不太可能再次上升。

官方數據要到今年稍晚才會公佈，但阿根廷各地的生產商預計 產量減少 在2024。

同時，西班牙食品資訊與控制局的數據顯示，851,014/2023作物年度橄欖油產量達24噸，大幅高於去年同期。 初步估計 約700,000萬噸。

因此，官員稱西班牙有492,290噸橄欖油庫存。加上進口，他們相信這將足以滿足當地需求和出口，直到 2024/25 收穫的第一批橄欖油準備在 - 月開始銷售。