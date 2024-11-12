橄欖葉蛾威脅巴西農作物：研究人員尋求解決方案

巴西研究人員進行的兩項研究概述了處理橄欖葉蛾侵擾的新方法，這種蟲害在南里奧格蘭德州最南端的橄欖園中很常見。

橄欖葉蛾的幼蟲，也稱為橄欖葉蛾。 紅心須，以年輕的橄欖葉和樹枝為食，損害新種植的樹木的發育。

目前，種植者在發現幼蟲後會透過噴灑殺蟲劑來控制蟲害。然而，很少有合成殺蟲劑在巴西農業和畜牧部註冊。

因此，研究人員對植物殺蟲劑對族群控制和引入目標捕食者的有效性進行了單獨的研究。他們的研究結果在烏拉圭蒙得維的亞舉辦的第二屆拉丁美洲橄欖油會議上發表。

在第一項研究中，研究人員測試了一種以氧化苦參鹼為活性成分的植物殺蟲劑，與一種以乙基多殺菌素為活性成分的常見合成殺蟲劑進行了比較。

他們發現，基於氧化苦參鹼的植物殺蟲劑對橄欖葉蛾幼蟲的作用與合成殺蟲劑相似，但對成蟲的效果較差。

“結果表明，植物殺蟲劑可能是環保且適合的選擇 金錢樹 因為它會導致類似於合成殺蟲劑的死亡率，」他們寫道。 “建議在商業橄欖園進行田間試驗，以便更好地確定氧化苦參鹼對 金錢樹“

在第二項研究中，進行了 體外研究人員測試了達爾文黃蜂物種是否可以對橄欖毛毛蟲施加自然寄生作用。這為該國最大的橄欖油產區南里奧格蘭德州和鄰近的聖卡塔琳娜州的種植者提供了新的綜合害蟲管理工具。

根據研究人員的說法，兩種達爾文黃蜂物種 - Eiphosoma sp。十一月 特梅盧切 sp。十一月 – 最近才在巴西南部發現，之前沒有研究檢驗過它們是否會自然捕食橄欖毛毛蟲。

研究人員從聖卡塔琳娜州沙佩科和南里奧格蘭德州佩洛塔斯的橄欖樹林中收集了橄欖毛毛蟲幼蟲，然後引入兩種達爾文黃蜂的幼蟲並將受感染的樣本進行孵化。

經過 14 小時的孵化，達爾文黃蜂的兩種幼蟲都從橄欖毛毛蟲幼蟲中孵化出來，這表明它們可能在不受控制的環境中自然捕食毛毛蟲。

義大利的研究人員進行了 類似的研究 確定武士黃蜂是否可以成為棕色斑紋臭蟲的有效天敵，棕色斑紋臭蟲是致命的媒介 苛養木黴 細菌。

他們的結果表明，黃蜂有效地寄生了該國北部一個地區超過三分之一的臭蟲卵。

在西班牙南部進行的類似努力發現伊比利亞螞蟻 自然的獵物 作用於橄欖樹林中的橄欖蛾幼蟲，不會破壞生態系的其他部位。

“這些發現對於探索橄欖園中橄欖毛蟲的自然生物防治非常重要，」研究人員總結。