巴西南部歷史性洪水摧毀了工廠和橄欖園

前所未有的降雨摧毀了巴西最南端南里奧格蘭德州的數百個城鎮和社區，當局擔心還會有更多降雨。

過去一個月，巴西最重要的橄欖種植州降雨量達到 800 毫米，比倫敦每年的降雨量還要多。

這真是一場惡夢。沒有人知道下一步該做什麼。政府不知道會發生什麼事。在某些地區，人們有一種不想再住在那裡的感覺。 - Prosperato 首席執行官 Rafael Marchetti

降雨引發了歷史性的洪水，造成 157 人死亡，88 人失蹤。另有 650,000 萬人流離失所，超過該州人口的四分之一。

除了人員傷亡之外，洪水還造成了估計 2 億美元（1.85 億歐元）的損失，並擾亂了該州的橄欖油銷售和運輸。

不過，當地生產商證實 Olive Oil Times 洪水並未擾亂四月結束的收割工作，對樹林和磨坊造成的損害也有限。

“橄欖樹林種植在地勢較高的地方，」位於 Viamão 的營銷關係總監 Rafael Sittoni Goelzer 說。 埃斯坦西亞達斯奧利維拉斯位於阿雷格里港以東的受洪水影響的地區。

“巴西沿海或低窪地區沒有橄欖園，因此該州沒有果園受到洪水的直接影響，」他補充道。 “這些工廠靠近種植區，也沒有受到影響。

然而，本 獲獎製作人 補充說，物流已無限期癱瘓，無法將最新收穫的橄欖油運送到超市和特色食品店。

“除了大約 50 個高速公路點出現堵塞外，該州唯一的國際機場也被水淹沒，預計無法恢復營運。 “我們無法在州內運輸我們的產品，而且我們也很難將石油運送到其他州和國家。

戈爾澤表示，由於無法出售橄欖油，該公司將專注於支持救援工作。他和他的團隊正在努力為 76,000 名被迫離開家園的人中的一些人收集食物、水、衣服和床墊。

拉斐爾·馬爾凱蒂 (Rafael Marchetti) 首席執行官 繁榮, 巴西的 最大的橄欖油生產商，證實銷售已經放緩，因為該州準備迎接進一步的洪水，預計降雨量將增加。

“我們即將開始銷售最新收穫的橄欖油，」馬爾凱蒂說。 “我們已經做好了一切準備，就在我們計劃宣布發布的那天，洪水開始了。

“我們的房子被淹了，但我們只遭受了物質損失。我和我的家人都很好，」他補充道。 “阿雷格里港和附近城市陷入混亂。主要高速公路被封鎖，我們的橄欖油銷售實際上被凍結，因為運輸公司無法開闢路線。

在四月最後一周開始的強降雨開始時，馬爾凱蒂決定等待幾天，看看洪水是否會消退，然後再發布最新的收成。 特級初榨橄欖油.

然而，洪水持續上漲，氣象學家預測，洪水可能需要一個多月的時間才能消退。

“已經[三]週了，公司的銷售被凍結，即使是我們當地工廠的商店也是如此，」馬爾凱蒂說。雖然商店仍然營業，但人流卻大幅下降。

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Prosperato 在阿雷格里港和南里奧格蘭德州其他地區銷售大部分特級初榨橄欖油。該公司還在聖保羅和里約熱內盧銷售石油，但無法將石油運送到那裡。

“運輸公司無法告訴我們他們何時才能恢復運營，」馬爾凱蒂說。 “通往阿雷格里港的主要道路仍然被封鎖。

“所有的顧客都知道，要花更長的時間才能拿到東西，」他補充道。 “他們了解情況並正在等待命令到達。

由於該公司的工廠和果園位於較高海拔，因此沒有受到損壞，裝瓶、封蓋和貼標仍在繼續。

“我們正在努力為新的收穫和情況恢復正常做好準備，」馬爾凱蒂說。然而，有些橄欖油無法裝瓶，因為洪水損壞了供應商的倉庫，導致一批瓶蓋未能到達。

在該州更西邊，落後的生產商 拉加爾H 正在努力重建受損的基礎設施，以支持他們的橄欖園和當地社區。

該公司的橄欖園位於 Cachoeira do Sul 附近，位於 Jacui 河上阿雷格里港以西約 160 公里處。

“我們對這場悲劇影響很大。 “我們全家都來自南里奧格蘭德州，雖然就個人而言，每個人都很好，但很難看到這麼多人在一個對我們意義重大的地方遭受痛苦和損失。

“一些員工不得不離開家園，但我們正在幫助他們重建併購買必要的物品，」她補充道。

哈斯表示，雖然該公司的橄欖園沒有受到損害，但極端降雨損壞了一些排水系統和涵洞，這些排水系統和涵洞帶走了樹木中多餘的水分。

和她的許多同事一樣，哈斯在降雨開始之前完成了收穫，並在洪水開始之前將她最新生產的橄欖油運送到聖保羅的配送中心。

“除了直接向我們的員工提供所有必要的支持外，我們目前還透過捐贈金錢或橄欖油來幫助眾多機構和志願運動，」她說。

這場天災是在巴西南部因九月至十二月的降雨導致收成歉收之後發生的。

“九月橄欖開花時，我們下了很多雨，」馬爾凱蒂說。這導致一些花朵從樹上掉下來，沒有變成橄欖。

然而，整個 11 月和 12 月的持續降雨有助於將剩餘橄欖的油產量提高到明顯高於平均值。

整體而言，Prosperato 的收成比往年下降了約 30%。並非所有種植者都那麼幸運。

除了來自公司果園的橄欖外，Prosperato 還從大約 20 個其他地區農民那裡採購橄欖。 “其他一些生產商損失了 90% 甚至 100% 的收成，」馬爾凱蒂說。 “今年，我們只從兩個平時的合作夥伴那裡購買了橄欖。

馬爾凱蒂住在瓜伊博，瓜伊巴湖西岸阿雷格里港附近的城市。隨著湖水開始上漲，有些地方的水位達到創紀錄的 5.3 米，馬爾凱蒂離開去和住在該州北部的妹妹住在一起。

他計劃在洪水退去後立即返回並開始重建，但不知道他將返回哪裡以及如何開始重建，南里奧格蘭德州 2.2 萬居民中的許多人都有同樣的感覺。

“這真是一場惡夢。沒有人知道下一步該做什麼，」他總結道。 “政府不知道會發生什麼事。有些地區有一種感覺，人們不想再住在那裡了。