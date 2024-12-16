歐洲與南美國家簽署有爭議的自由貿易協定

該協議為 具有里程碑意義的貿易協定 來自歐盟委員會和四個南方共同市場國家（巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭）的代表在烏拉圭​​蒙得維的亞簽署。

新協議 建立全球最大的自由貿易區，團結720億消費者。

該協議還將涵蓋所有重要經濟部門，包括農業。

大西洋兩岸的談判代表於 1999 年開始製定該協議。

根據歐盟委員會的說法，取消關稅將產生一系列 新的機會.

每年，歐盟國家向南方共同市場出口超過 80 億歐元的商品和服務。歐洲國家在南方共同市場經濟體的投資也超過 384 億歐元。

2023年，南方共同市場向歐盟出口了價值53.7億歐元的礦產品、食品、飲料、菸草和蔬菜產品

這些經濟聯繫使南方共同市場成為歐盟第十大貿易夥伴。

布魯塞爾稱該協定具有戰略意義，旨在挑戰中國作為南方共同市場主要貿易夥伴的地位。

橄欖油也包含在該協議涵蓋的各個經濟部門中。

歐盟向南方共同市場出口橄欖油目前面臨10%的關稅，而阿根廷則徵收31.5%的關稅。

該協議消除了這些關稅，有可能增強歐盟橄欖油在南方共同市場市場的競爭力。

這引起了南方共同市場生產商的擔憂，其中許多人擔心更便宜的歐洲橄欖油將蠶食國內生產商的市場份額。

“如果歐洲共同體和南方共同市場之間達成協議，這將是一個挑戰，而且對我們的類別來說不會非常有利，」阿根廷門多薩的橄欖油生產主管 Miguel Zuccardi 說 祖卡迪家族.

在大西洋的另一邊，代表橄欖油生產商和出口商的西班牙國家協會Asoliva副主任拉斐爾·皮科（Rafael Pico）對取消這些關稅的時間表發出了警告。

“南方共同市場的橄欖油協議對我們來說並不是很有利，」他告訴 Olive Oil Times. “從第一天起，歐盟就可以從南方共同市場國家免稅進口橄欖油。然而，從歐盟向這些國家的出口需繳納關稅，該關稅將在 15 年內逐步取消。

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2023年，歐盟向南方共同市場出口的橄欖油超過493億歐元。歐盟委員會表示，取消關稅可能使歐盟製造的產品對南方共同市場消費者更具吸引力。

如今，巴西是世界上最大的橄欖油進口國之一，根據國際橄欖理事會 (IOC) 的數據，過去三個季節平均每年進口約 90,000 萬噸橄欖油。

一些大型歐洲橄欖油生產商對阿根廷橄欖油出口的潛在競爭力表示擔憂。

過去三年，阿根廷橄欖油年均出口量約27,000噸。

該協議包括保護地理標誌（GI）的條款，確保歐盟認證的優質橄欖油在南方共同市場國家得到認可並防止仿冒。

從更廣泛的農業角度來看，歐洲農民對這項協議懷有極大的憂慮。

新協議涵蓋多個關鍵行業，包括牛肉、家禽、糖、大米、葡萄酒、烈酒、乳製品、水果和蔬菜。

在某些領域，該協議引入了出口量限制以保護歐盟農業。目的是平衡南方共同市場的預期進口與歐洲農民和糧食生產者的需求。

幾個歐洲國家的主要農業組織認為，限制牛肉或糖等領域向歐盟的出口配額仍不足以保護這些產業免受南方共同市場大規模進口廉價食品的影響。

此外，兩個集團之間關於化肥、農藥和添加劑使用的規則也存在顯著差異。

這造成了影響生產成本、生產力、食品安全和標籤實踐的差異。

多年來，環境方法和永續發展實踐的差異使談判變得複雜。

法國總統馬克宏批評了擬議的協議，稱該協議是由 “不遵守《巴黎協定》的國家 氣候變化“

如果歐洲共同體和南方共同市場之間達成協議，這將是一個挑戰，而且對我們類別來說並不是非常有利。 - Miguel Zuccardi，Familia Zuccardi 橄欖油生產主管

代表歐洲數百萬農民和農業食品合作社的 Copa-Cogeca 宣布了一項反對該協議的新動員行動。

儘管已經發生了多起抗議活動 布魯塞爾, 馬德里以及其他歐洲城市，這兩個組織呼籲所有農民在 16 月 - 日星期一發出自己的聲音th.

“證據是壓倒性的：南方共同市場國家不符合歐盟農業要求的生產標準，無論是在植物保護產品、動物福利還是可持續性實踐方面，」Copa-Cogeca 說。

“南方共同市場國家的勞工和安全標準也較低，使他們能夠以較低的成本進行生產，這使得歐盟生產商無法進行公平競爭，」該組織表示。

“該協議將加劇許多已經陷入困境的農場的經濟壓力 高投入價格 以及具有挑戰性的氣候條件，」美洲杯主席馬西米利亞諾·詹桑蒂警告。

Copa-Cogeca 的呼籲可能會引起農業界各部門越來越多的關注。

義大利國家農業協會 Coldiretti 將協議標記為 “不可接受的。

“該決定旨在嚴厲懲罰農業部門，其監管不一致和不公平競爭，加劇了生產成本的競逐，非互惠規則對義大利和歐洲農業企業不利。 科爾迪雷蒂說.

歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩對這些批評做出了回應。

“我們聽取了農民的擔憂，並採取了行動。我們的歐洲健康和食品標準仍然是不可動搖的，」馮德萊恩說。 “南方共同市場出口商必須嚴格遵守這些標準才能進入歐盟市場。

“這就是一項協議的現實，該協議每年將為歐盟公司節省價值 4 億歐元的出口關稅，」她補充道。

馮德萊恩敦促不要只看這筆交易 “作為一個經濟機會”，但作為 “這是政治上的必然”，尤其是在美國前總統唐納德·J·特朗普當選之後，他曾威脅要 徵收關稅 關於歐盟進口。

然而，多個歐洲國家的機構已經表示反對該協議。

他們的立場至關重要：該協議必須先得到由所有27個成員國的部長組成的歐盟部長理事會的批准才能生效。

如果獲得批准，該協議將提交給歐盟議會，許多代表已經表達了擔憂或公然反對。

理事會或議會投反對票將阻止該協議獲得批准。

歐洲最大的農產品出口國法國多年來一直帶頭反對該協議，現在重申了其立場。

波蘭和荷蘭似乎同意這一立場，而比利時、愛爾蘭和奧地利可能會反對該協議。

義大利的立場仍在討論中。作為農業強國和歐盟主要經濟體，其反對派可能在阻止批准過程中發揮決定性作用。

值得注意的是，德國、葡萄牙、瑞典和愛沙尼亞都公開表示支持該協議。

西班牙也是橄欖油主要生產國 支援協議儘管包括青年農民協會（Asaja）在內的著名農業組織已宣布反對並動員起來反對。

德國總理奧拉夫·肖爾茨稱該協議對於增強歐盟經濟彈性和加強歐盟地緣政治聯盟至關重要。他對該交易的支持扭轉了 其前任的立場，他對巴西是否會遵守有關森林砍伐的規定表示懷疑。

巴西副總統傑拉爾多·阿爾克明讚揚了這項歷史性協議。 “這是全世界區塊之間最大的協議，」他說。

阿爾克明指出，如果該協議獲得批准，巴西對歐盟的出口可能每年增加 6.7%。

據巴西貿易投資促進局 (ApexBrasil) 稱，巴西對歐盟的出口可能從 103.5 億歐元增加到超過 110 億歐元。

“該協議對南方共同市場國家有利，對歐盟有利，對世界和全球地緣政治也有利。

“在世界各地分裂、政治緊張的時期，兩大集團正在開放市場，簽署條約，建立良好的夥伴關係，」他總結道。