敘利亞新政府官員 事實上的 自從敘利亞前總統巴沙·阿薩德戲劇性下台不到一周後，政府已指示各部會和商店重新開放，以推動該國陷入停滯的經濟。

阿薩德領導的反抗軍聯盟逃往俄羅斯 哈亞特·塔里爾·沙姆（Hayat Tahrir al-Sham） 推翻了他的政府並佔領了首都大馬士革，這可能會意外地結束長達 13 年的內戰，這場內戰導致超過 13 萬人被殺，- 萬人流離失所。

代理財政部長裡亞德·阿卜杜勒·拉烏德 告訴英國《金融時報》 新政府將採取 “重新審視當前所有貨幣和經濟政策。

這些政策之一是經濟和外貿部在10,000月決定批准-萬噸橄欖油的出口。 禁止出口 2023 年 - 月。

下一屆政府將如何改變這項安排，或是否會完全解除出口禁令，還有待觀察。然而，其領導人已承諾實施自由市場改革並打擊 無處不在的腐敗 跨越國家機器。

該決定是在農業部表示預計橄欖油將出現過剩，阿薩德政權控制地區的產量預計將達到 55,000 噸之後做出的。敘利亞每年的橄欖油消費量約為48,000萬噸。

該國約 40% 的橄欖園位於敘利亞西北部，近十年來，部分地區被土耳其占領或非國家行為者統治。

據農業部稱，敘利亞橄欖農預計橄欖產量將比 11/2023 年增加 24%。該部也估計食用橄欖產量將達86,000噸。

然而，該國北部的一些農民告訴當地媒體，由於秋雨不足和蟲害增加，他們預計收成會低於最初的預期。

人們也擔心品質問題。一位農學家告訴當地媒體，內戰引發的經濟危機導致工廠無法日常運營，導致農民將橄欖放在麻袋裡等待碾磨多日。

這位農藝師補充說，多年乾旱後缺水意味著許多橄欖沒有被清洗，留下了最近施用的農藥殘留。

該國的經濟危機也影響了當地消費，人均橄欖油消費量從每年六公斤下降至三公斤左右。

前政權的官員曾希望橄欖油出口能提振經濟。橄欖園佔地約 423,000 公頃，包括 61 萬棵果樹。該行業被視為戰略性行業，使 20% 的人口受益。

新政府目前正努力解除西方制裁，允許向包括義大利在內的歐洲國家出口。 令人失望的收穫 意味著裝瓶商將尋求海外採購產品。

丹尼爾道森為本報告做出了貢獻。