加利福尼亞的“我們橄欖”在布魯克林開幕

總部位於加利福尼亞的橄欖油零售商 We Olive 在紐約布魯克林區 Boerum Hill 開設了其第一家東海岸特許經營店。

新店主 Angelo 和 Patricia Incorvaia 在附近長大。 提供 - 種特級初榨橄欖油，產自加利福尼亞並獲得美國 加州橄欖油委員會 客人可以以瓶裝或散裝的形式取樣和購買。



工作人員隨時為客戶提供有關每種橄欖油的信息，分享有關橄欖如何種植、收穫和加工的事實，並提供建議。

We Olive 已經在加利福尼亞州、內華達州和得克薩斯州擁有橄欖油酒吧——所有這些都主要推廣和銷售加利福尼亞州的橄欖油。 布魯克林分店還設有一個葡萄酒吧，供應來自加利福尼亞的手工葡萄酒和當地啤酒，以及各種美食，如掛毯、芥末、香蒜醬和香醋。

We Olive 的所有者和管理合夥人 Frank Mercurio 將 We Olive & Wine Bar 的概念描述為 “一次有趣、健康和美味的烹飪體驗，家人、朋友和鄰居聚在一起享受美食和美酒。”

“我們所有的特級初榨橄欖油每天都可以補充品嚐，”Mercurio 解釋道。 “鼓勵客人享受 “橄欖油體驗”，因為他們被歡迎進入商店。 可以在我們的橄欖油品嚐酒吧進行正式的品嚐，或者，如果他們願意，客人可以在商店中漫步並自行品嚐。”

也有加入迷迭香、大蒜、羅勒和血橙的調味橄欖油。

我們橄欖布魯克林

We Olive 旨在教育客戶不僅了解橄欖油，還了解橄欖油的健康益處。 “我們提供有關如何將特級初榨橄欖油納入飲食的內部和顧問主導的培訓，”Mercurio 說。 “我們的公司員工中有三名經過正式培訓的廚師，我們的店主和員工都接受了特級初榨橄欖油對健康益處的培訓。”

Mercurio 說，We Olive & Wine Bar 的特許經營成本為 30,000 美元，並提供多種收入來源：零售部分、葡萄酒吧和小盤菜單。

橄欖油品嚐酒吧是美國和國外增長最快的零售趨勢之一，近年來開設了數百家商店。

許多橄欖油專賣店由加利福尼亞經銷商 Veronica Foods 供應，該經銷商在世界各地採購橄欖油，包括來自 NYIOOC 屢獲殊榮的製片人 Cobram Estate、Melgarejo、Oliperu 和 Oro Bailen。

上個月，一家擁有七個地點的中西部（美國）橄欖油商人， 推銷他的生意 在受歡迎的美國電視節目 Shark Tank 上，目的是擴大他的特許經營權。

去年夏天在英國， 禁止此類 “填充你自己的商店 宣布，當農村支付機構更新其 “該機構表示，根據歐洲法院 2 年的一項裁決，委員會條例第 29/2012 條第 2006 條規定“橄欖油法規和檢查”禁止銷售所有未經調味的現成橄欖油。