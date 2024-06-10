美國的有機橄欖油銷售量正在上升。相比之下，總共 特級初榨橄欖油 根據與第三方共享的行業數據，銷售額略有下降 Olive Oil Times 由北美橄欖油協會 (NAOOA) 制定。

截至 98 年 7.2 月 52 日的 24 週內，有機橄欖油銷量（其中 2024% 為特級初榨橄欖油）增長了 -%。 世界第二大 橄欖油消費國。

我認為很多人都意識到有機飲食對健康有許多好處。 - Stefanie Wickensheimer，Rio Bravo 牧場計畫總監

進一步回顧過去 52 週，有機橄欖油銷量成長了 2.7%，而特級初榨橄欖油總銷量保持穩定。

在美國以外，有機橄欖油的銷售量預計也會增加。根據市場調查，全球有機橄欖油市場 預計會上升 從933年的2021億美元增加到2.2年的2031億美元，年增率接近-%。

有機橄欖油銷量的成長是更廣泛趨勢的一部分。在其 2024 年有機 產業調查有機貿易協會表示，69.7年美國認證有機產品銷售額將成長至創紀錄的2023億美元，比前一年成長3.4%。

雖然NAOOA 執行董事約瑟夫·R·普羅法奇(Joseph R. Profaci) 警告說，如果不根據通貨膨脹率（3.4 年美國的年化增長率為2023%）對這些數據進行調整，以美元衡量的數據可能會產生誤導，但他同意有機橄欖油消費成長是更廣泛趨勢的一部分。

“特級初榨橄欖油並不是目前有機銷售額在成長指標上超過傳統銷售額的唯一食品類別，」他說。 “這很大程度上歸因於人們認為有機食品對你更健康，對環境也更好，我們知道這兩項運動在美國持續受到歡迎。

“這可能特別適用於橄欖油，因為我們的購物者通常比傳統購物者受過良好教育且更富裕，因此，他們可能更傾向於了解這些趨勢並能夠負擔有機橄欖油的溢價， 」普羅法奇補充道。

Deoleo 北美公司執行長 Thierry Moyroud 將有機橄欖油銷量的成長歸功於全球最大的零售商沃爾瑪。

“除了橄欖油之外，定價方面發生的所有事情的大贏家都是沃爾瑪，」他說。 “沃爾瑪的橄欖油銷售份額高於其他有機零售商。當沃爾瑪的銷售額成長時，有機銷售額也會成長。

莫伊魯卡認為，這一趨勢背後的另一個因素是美國橄欖油市場的分化。

“這裡發生的事情是由於定價而出現的兩極分化，」他說。 “在最底層，由於原產地價格上漲以及通貨膨脹對其他家庭主食的影響，一些家庭不再購買橄欖油」。

“有機橄欖油往往更貴，是由購買力較強的人購買的。即使價格上漲，他們也不太可能停止購買。 “購買有機產品的家庭對價格不太敏感。

雖然進口約占美國橄欖油消費量的 97%，但有機橄欖油生產在加州越來越受歡迎。然而，並非所有金州有機種植者和磨坊主都看到了更廣泛的全國銷售趨勢。

儘管如此，Stefanie Wickensheimer，執行助理兼專案總監 里奧布拉沃牧場，注意到對有機橄欖油的需求增加。

“我們遇到一些顧客專門詢問它是否是有機的。我認為很多人都意識到有機飲食對健康有很多好處，」她說。 “種植過程中不使用農藥，因此產品更加安全。

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然而，菲爾·阿斯奎斯（Phil Asquith）， 歐海橄欖油，出現了相反的趨勢。

“如果有什麼不同的話，那就是人們對有機食品的興趣似乎已經趨於平緩甚至下降，」他說。 “人們根據自己更喜歡哪種橄欖油來選擇，而不是根據哪些橄欖油經過認證。

阿斯奎斯說，他的許多客戶和他認識的其他橄欖油消費者更關心品質和來源，而不是有機認證。

“他們更關心石油是本地的、高品質的、來自他們信任的公司，」他說。 “我們所有的油都是有機的，但並非所有的油都經過有機認證和標籤。認證標準和成本已經成為相當大的負擔，因此我們只對某些產品進行認證，儘管它們都符合資格。