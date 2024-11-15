美國消費者青睞擠壓瓶裝橄欖油

過去四年來，擠壓瓶橄欖油格式在美國已成為一種成長趨勢，該國一些最大、最知名的品牌已經注意到了這一趨勢。

雖然廚師們幾十年來一直在用塑膠擠壓瓶裝橄欖油來烹飪和調味，但 格拉薩的創始人 為零售消費者調整了這種形式，並取得了驚人的成功。

很多人喜歡塑料，喜歡擠壓瓶，因為它有趣且用途廣泛，但也有一群人非常直言不諱地討厭它。 - 加州橄欖牧場首席執行官 Michael Fox

根據彭博社報道，到 60 年底，該公司的銷售額預計將達到 56.8 萬美元（2024 萬歐元），比 Graza 年初的預計增加 10 萬美元（9.5 萬歐元）。

格拉薩還成功地將其兩個旗艦品牌推上了包括全食超市和好市多在內的大型零售商的貨架，據報道，格拉薩還計劃進入該國最大的橄欖油零售商塔吉特和沃爾瑪。

（照片： Olive Oil Times)

加州橄欖牧場 該國最大的橄欖油生產商 (COR) 是見證格拉薩成功並決定採用這種模式的公司之一。

“Graza 出現了，擠壓瓶形式已被證明是成功的，所以我們很快就投入了，” 執行長邁克爾福克斯 告訴 Olive Oil Times.

加州橄欖牧場推出了擠壓瓶品牌，稱為 “今年早些時候，多個零售點推出了“Chef's Bottles”，向該格式的起源致敬，其中包括 100% 加州產品。

“我們與一個合作夥伴一起推出了它，並且在加州表現良好，」福克斯說。 “這種格式在整個商店中隨處可見，消費者喜歡它的功能。他們使用擠壓形式來製備食品，消費者希望獲得更多控制權。

Fox 估計 COR 的擠壓瓶品牌的銷售量與 Graza 相當。 “我們對這種形式持樂觀態度，」他說。

總體而言，福克斯預計，隨著消費者越來越接受擠壓瓶，它們將繼續流行。

他補充說，這種形式還有可能吸引更年輕的人群，並可能有助於 消除持續存在的神話 橄欖油不能用於烹飪。

“我認為這款產品偏向年輕人，這很好，因為我認為它正在引入新的人群，」他說。 “格拉薩在針對年輕人的網路行銷方面也做得非常出色。

“它們正在吸引新的消費者，這對該類別有利，」福克斯補充道。 “問題是，這些消費者在家購物和做飯的比例與外出就餐的比例有多少。

雖然格拉薩的銷售業績顯示出人們對擠壓瓶的興趣，但一些生產商對品質和可持續性感到擔憂。

卡特琳娜·蒙塔諾斯, 科斯特里納創始人， 告訴 現代零售 由於品質問題，她不會將希臘產的特級初榨橄欖油放入塑膠中。

“我們永遠不會做擠壓瓶，」她說。 “橄欖油絕對不應該用塑膠包裝。

蒙塔諾斯補充說，這種形式適用於商業廚房，因為廚師每天將橄欖油倒入塑膠擠壓瓶中，這意味著這種形式的橄欖油不會隨著時間的推移而氧化。

“他們每天都會用一個大罐子給瓶子重新裝滿，」她說。 “它不能在 [塑膠擠壓] 瓶中保存 12 到 - 個月。

除了品質之外，蒙塔諾斯表示，擠壓瓶中使用的塑膠對環境有害，而且在某些地方無法回收。

儘管 Graza 堅稱其啞光塑料是可回收的，但該公司通過為其兩個旗艦品牌推出鋁罐裝筆芯，默認了這一擔憂。 （格拉薩拒絕對本文發表評論。）

Fox 表示，COR 使用半透明 PET 塑料，可以在美國廣泛回收。

“塑膠的兩極分化非常嚴重，」福克斯告訴《現代零售》。 “很多人喜歡塑膠和擠壓瓶，因為它有趣且用途廣泛，但也有一群人非常直言不諱地討厭它。

根據美國環保署的說法，任何未經徹底清潔和乾燥的塑膠或鋁 無法回收.