川普的關稅提案將傷害美國橄欖油消費者

距離美國總統大選還有不到三週時間，主要候選人是 幾乎捆綁 在普選中，誤差範圍在六分之內 搖擺狀態 這將最終決定選舉。

前總統唐納德·J·特朗普正在連續第三次競選。儘管他的許多國內和外交政策優先事項在過去十年中發生了變化，但他堅信關稅是行政部門可以使用的有用工具，這一信念始終如一。

關稅將影響美國人如何使用橄欖油。美國的橄欖油消費量將下降。 - Juan Vilar，Vilcon 首席執行官

川普在 2019 年擔任總統期間批准了一項 25％的關稅 為了報復歐洲對飛機製造商空中巴士的補貼，世界貿易組織表示，這使得美國飛機製造商波音公司處於競爭劣勢。

之後 達成協議，關稅暫停。儘管如此，許多生產商和大型進口商仍對新一輪關稅將對美國橄欖油市場的影響保持警惕。

“唐納德·川普提議對所有進口商品徵收10% 的關稅，以抵消外國政府造成的經濟扭曲，減少美國的貿易赤字並加速其再工業化，」川普的美國貿易代表羅伯特·萊特希澤( Robert Lighthizer) 表示。 寫道： 在《經濟學人》中。 “經驗表明，這將會成功，並將創造高薪工業就業機會。

自從萊特希澤發表聲明以來，川普也在多個場合建議對所有進口商品徵收20%或60%的關稅。 “對我來說，字典中最美麗的詞是關稅。 “關稅人” 布隆伯格說. “這是我最喜歡的詞。

然而，現任財政部長珍妮特耶倫警告說，全面關稅將加劇通貨膨脹並損害企業。

“耶倫在聲明中表示，呼籲對朋友和競爭對手徵收高關稅，或將我們最親密的盟友視為交易夥伴，從而將美國隔離開來，這些都是被嚴重誤導的。 發言 外交關係委員會。 “全面、無針對性的關稅將提高美國家庭的物價，並降低我們企業的競爭力。

在大西洋的另一邊， 戰略顧問 胡安·維拉爾表示，美國的裝瓶商將承擔關稅成本，是否轉嫁給消費者將取決於他們。

“關稅將影響美國人如何使用橄欖油，」維拉爾說。 “美國的橄欖油消費量將下降。美國的橄欖油價格將會上漲。

“對橄欖油這樣的產品徵收關稅是沒有意義的，」他補充道，因為美國消費的橄欖油約 97% 依賴進口。

維拉爾表示，他不確定關稅會對西班牙出口商產生什麼影響，但他補充說，這不會是好事，因為美國是 第二大 橄欖油消費者和 主要目的地 用於西班牙出口。

“這當然不是一個好情況，這些措施將導致（美國）價格復甦速度放緩，」維拉爾說。 “這對美國人或西班牙、義大利和希臘橄欖油生產商來說都不是好事。

回到美國，紐約市一家橄欖油進口商的創辦人同意耶倫和維拉爾的看法。

“橄欖油行業將遭受重大打擊，過去兩年成本和價格上漲已經對其造成了巨大打擊，」該創始人表示。

“我認為橄欖油行業中沒有人不完全意識到過去兩年石油的價格有多貴......再加上通貨膨脹和材料成本的上漲，橄欖油行業不需要現在是另一個成本增加因素，」他們補充道。

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畢竟， 特級初榨橄欖油 在美國，家庭普及率有限（估計為 45%），任何增加成本而對該行業其他人幾乎沒有好處的措施都是不受歡迎的。

“這是一款已經很昂貴的產品，不需要更貴，」創辦人說。 “我想每個人都能同意這一點。

然而，加州一家大型橄欖油公司的執行長表示，關稅可能不會像一些人擔心的那樣損害美國橄欖油的消費，這一說法是基於 消費者復原力 在近期通膨與歷史高點趨同期間 橄欖油價格.

“任何關稅都會轉嫁給消費者，」他們表示。 “這只會導致更高的成本。過去關於消費者無法承受更高成本的論點已被過去兩年經歷的通貨膨脹程度所證明。

該高層引述的數據顯示，儘管價格上漲了 25% 至 30%，但特級初榨橄欖油的零售量仍以每年 -% 的速度成長。

“在多年的大規模通貨膨脹中，消費者已經吸收了[價格上漲]，」該高層表示。 “這是一個非常有彈性的類別。

“特級初榨橄欖油和橄欖油生產商不能提高價格的論點，這是反對關稅的首要論點，是不正確的，」他們補充道。 “不過，我認為不應該徵收關稅。我不確定它們是否會產生預期的影響。

“關稅最終會傷害美國消費者，因為它從他們的口袋裡掏錢購買一些不會減緩進口的東西，」這位高層總結道。