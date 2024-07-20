貿易委員會延長對西班牙黑橄欖的關稅

美國貿易官員一致投票決定延長對一些西班牙食用橄欖進口關稅的徵收五週年。

美國國際貿易委員會 (ITC) 的一個四人小組投票決定維持對部分西班牙黑熟食用橄欖進口的關稅。

這項投票是根據《烏拉圭回合協議法》進行的，該法規定關稅必須每五年進行一次審查。

委員決定將他們撤職 “在合理可預見的時間內導致物質傷害的持續或復發。

兩個月前，美國上訴法院維持了美國貿易法院的裁決，該裁決裁定反傾銷和反補貼成立 徵收關稅 經美國商務部認定，西班牙三大成熟食用橄欖包裝商及出口至美國皆為合法。

上訴法院 裁決 預計這將是最終結果，因為如果上訴，美國最高法院極不可能接受此案。

法院的裁決與世界貿易組織的裁決形成鮮明對比 2021年-月裁決該組織表示，根據國際法，美國的關稅是非法的。

美國的裁決也遭到了西班牙農業、漁業和食品部長路易斯·普拉納斯的批評，他將該決定描述為 “在布魯塞爾舉行的歐洲農業部長會議上，這是絕對不可接受的」。

“我希望我們能夠解決這個問題，」他說。 “我們已經從美國第一大出口國變成了第三大出口國……我們希望這種情況能夠得到妥善解決，因為這是不可接受的。

上訴法院五月裁決後不久，西班牙經濟部長卡洛斯·庫爾波訪問華盛頓特區討論關稅問題。

“我們看到美國方面願意繼續前進，對話和談判的管道已經打開，看看我們是否能夠解決這個問題，」他在華盛頓對記者說。

然而，美國橄欖種植者委員會對維持關稅的決定表示歡迎，這是保護美國種植者和包裝者所必需的。

“美國政府和法院系統在過去五年中一再證實，西班牙工業仍然受益於不公平的歐盟補貼，並且仍在向美國市場傾銷其成熟的橄欖，」主席邁克爾西爾維拉說。

“如果不是美國政府持續對西班牙橄欖徵收 AD/CVD（對補貼商品的反傾銷和反補貼稅）訂單，美國食用橄欖生產以及數百個家庭農民和相關工作將面臨嚴重危險，」他補充道。

上訴法院的裁決結束了一場長達七年的法律傳奇，這場傳奇始於由 Musco Family Olive Co. 和 Bell-Carter Foods 牽頭的成熟橄欖公平貿易聯盟於 2017 年採取的法律行動。

該組織向商務部提交了一份請願書，指控西班牙政府和歐盟向橄欖種植者提供補貼 共同農業政策 （CAP）不公平地使橄欖包裝商和出口商受益。

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請願者認為，補貼允許西班牙公司以低於市場的價格在美國銷售包裝好的食用橄欖。

2018 年 - 月，商務部確定對西班牙成熟食用橄欖給予補貼。他們將這項調查結果提交給國際貿易委員會，國際貿易委員會認定，受補貼的成熟食用橄欖進口對國內產業造成了重大損害。

根據 ITC 的調查結果，商務部授權徵收 35% 的反傾銷和反補貼稅（儘管後來降至 31%）。

關稅的影響是立竿見影的，西班牙農業部在 208 月估計，自 2017 年以來，關稅已使生產商、包裝商和出口商損失超過 - 億歐元。

為了回應關稅，食用橄欖生產商和西班牙食用橄欖出口商和生產商協會（Asemesa）起訴了商務部。

後 不成功的辯護 兩次向美國國際貿易法院提交關稅申請後，商務部第三次提交的資料均被接受。阿塞梅薩很快提出上訴。

同時，安達盧西亞首府塞維利亞的抗議活動和馬德里政府的壓力刺激了 歐盟起訴美國 2019 年 - 月在世貿組織。

歐盟在申訴中辯稱，美國的關稅違反了國際貿易規則，因為 CAP 沒有為食用橄欖生產商提供特殊福利。

增加對布魯塞爾的壓力，歐盟官員公開表示擔心關稅開創了一個危險的先例，並可能鼓勵對 CAP 提起更多訴訟。

2021年2018月，世貿組織做出了有利於歐盟的裁決，認定美國-年對西班牙進口成熟食用橄欖徵收的反傾銷和反補貼稅不符合國際規則。

世貿組織在其裁決中要求美國 “使其措施符合關稅及貿易總協定和其他自由貿易規則。

美國拒絕對世貿組織裁決提出上訴，並同意修改關稅。然而，商務部保留了大部分關稅，這導致了 公開斥責 2024 年 - 月來自 WTO。