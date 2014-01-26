橄欖油欺詐的“互動”課程

信息圖表和所謂的 “互動」旨在以美學簡單的方式呈現複雜的主題。 然而，它們的美麗往往是有代價的。 就像 140 個字元的 Twitter 更新的資訊限制一樣，這些可滑動的漫畫讓讀者對值得仔細研究的主題有不完整且常常不準確的理解。

昨天，《紐約時報》提供了一個 幻燈片 標題 “Extra Virgin Suicide”，展示了 15 張關於意大利橄欖油行業大規模摻假過程的卡片。

這篇文章發表幾小時後，我在一次晚宴上邀請四個人用我的手機瀏覽《紐約時報》的文章，並告訴我他們對這篇文章的看法。 “外賣”的功能是。 他們是這麼說的：

“ 不要買意大利橄欖油。”

不要買意大利橄欖油。” “ 橄欖油行業的每個人都是騙子。”

橄欖油行業的每個人都是騙子。” “ 讓我想使用另一種油，例如葡萄籽油。”

讓我想使用另一種油，例如葡萄籽油。” “ 我不知道大多數橄欖油是用化學物質切割的。 這讓我感到噁心。”

儘管演示文稿的第二張幻燈片包含關鍵限定詞 “許多” 義大利橄欖油，一些讀者留下的印像是所有義大利生產商都是這樣工作的。

系列中的一張卡片說： “在美國銷售的橄欖油中大約有 69% 是經過篡改的。” 它大概指的是 2010 年加州大學戴維斯分校研究 發現在加州的三個超市（不完全是全國抽樣）中標有特級初榨的十個進口品牌的樣品不合格——並不是故意的 “醫治過。”

尼古拉斯·布萊克曼

文章引用 “Extra Virginity”的作者湯姆·穆勒（Tom Mueller）作為其來源。

泰晤士報對這個詞應用了一個鬆散的定義 “互動式”，顯然指的是我們如何從一張幻燈片單擊到下一張幻燈片，然後根據需要單擊返回。 讀者無法對這篇文章進行實際評論（當然會有評論）。

在過去的幾年裡，迷惑不解的消費者被橄欖油傳教士的混亂信息和生產者團體為追求市場份額而發起的負面運動所轟炸。

關於橄欖油質量、益處和用途的簡單、信息豐富的信息最終將消除混亂並促進人們更多地消費這種重要的健康食品。

然而，在努力將如此復雜的話題歸結為越來越短的注意力時，過度簡化可能會掩蓋通常只是更多錯誤信息的危險。

紐約時報橄欖油詐欺資訊圖表時間表