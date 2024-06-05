龐貝副總裁表示巴爾的摩大橋災難使公司損失數百萬美元

26月-日上午，巴爾的摩弗朗西斯·斯科特基大橋倒塌th 據該公司營運副總裁稱，該公司對裝瓶商和分銷商 Pompeian 造成了數百萬美元的財務影響。

Salim Benjelloun 告訴 CBS 附屬機構 WJZ News，一批近 5.3 萬公升橄欖油預計於 27 月 - 日抵達th，不得不改道。

“我們需要盡快排放 300,000 萬加侖（1.13 萬公升），這樣我們的產品品質才不會受到影響，我們的員工就會受到保護，營運也不會中斷，」Benjelloun 說。

雖然部分橄欖油在未受橋樑倒塌影響的港口部分卸貨，但其餘的橄欖油必須改道至紐約港，並用卡車運至巴爾的摩工廠，全程 310 公里這需要三個多小時並且增加了相當大的費用。

“我們說的是數百萬美元；我們談論的不是數十萬的財務影響，」本傑隆說。

Pompeian 總部位於巴爾的摩已有 100 多年的歷史，是美國最大的橄欖油裝瓶商。該公司從 425 個國家進口橄欖油，並在加州 - 公頃的樹林中生產橄欖油。然而，最大的份額來自地中海。

“我們是第一大橄欖油品牌，在美國佔有超過 21% 的市場份額，」Pompeian 執行副總裁兼營運長 Mouna Aissaoui 告訴 WYPR。

“我們一直認為巴爾的摩港是我們業務的延伸，也是我們的強大資產，」她補充道。 “我們透過巴爾的摩港用貨櫃從世界各地運來橄欖油……然後我們將橄欖油運送到我們的工廠，在那裡進行過濾、混合和裝瓶，然後銷往美國各地。

在一艘貨船撞橋導致倒塌之前，巴爾的摩港是美國前 20 大港口之一。

美國農業部數據顯示，360,700年該國進口橄欖油2.2萬噸，價值2023億美元。

主要港口的一些部分已重新向大型船舶開放，龐貝成功進口了歐洲最近收穫的一批貨物。該港口要到六月中旬才能恢復滿載運轉。

“我們完全且嚴重依賴巴爾的摩港。我們來到巴爾的摩是因為港口，」班傑隆說。 “對於巴爾的摩港發生的一切，我們不會退縮。如果有的話，我們已經看到，在最壞的情況下，我們仍然能夠應對。

然而，艾薩維證實，該公司的策略雖然有效，但從長遠來看在財務上是不可持續的。

“我們（在我們實施的解決方案中）投入的資金量是我們無法持續持續的，」她說。