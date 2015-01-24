橄欖油品嚐棒只是一種趨勢嗎？

橄欖油品嚐棒可能起源於歐洲，但在過去幾年中，它們在美國的影響力一直在迅速擴大。 據估計，全國美食市場上這樣的專賣店和專門配備的品酒區有-多家。 客戶無需直接從貨架上拿一瓶，而是可以對油進行取樣 “on-tap”（通常存儲在傳統的意大利容器中，稱為 富斯蒂) 購買前。



這件事已經全力以赴。 現在回去會很困難。 - Veronica Bradley，維羅妮卡食品公司

“這件事已經全力以赴，”首席執行官維羅妮卡布拉德利斷言 維羅妮卡食品公司，當被問及所謂的未來 “即點即用的橄欖油品嚐。 “這是前進的方向，我認為現在很難回頭。”

Veronica Foods 是目前在美國提供橄欖油品嚐棒的幾家企業之一。 從他們在威斯康星州菲什克里克的第一家商店開始，進口商現在與 600 多個地點合作，未來還會有更多。

Bradley 的競爭對手包括 Vom Fass 和 Oil & Vinegar 特許經營權，它們在世界各地擁有數百家商店。 兩家公司都是在進入美國市場之前在歐洲成立的。 另一家特許經營權，總部位於加利福尼亞的橄欖油零售商 We Olive， 打開了它的第一個 上個月在布魯克林的東海岸商店。

即使在北美開始使用自來水品嚐酒吧，英國的衛生官員也在 2014 年宣布禁止這種做法的各個方面。農村支付機構 (RPA) 將未密封橄欖油的銷售列為違反歐洲法規。 在一個 後來的採訪 - Olive Oil Times，一位官員澄清說，允許客戶在購買單獨的密封瓶之前對油進行取樣不是違規行為，但前提是瓶子的內容與樣品的內容完全匹配。

西好萊塢 Oliana Premium Olive Oil and Vinegars 的前所有者 Randy Hernandez 描述了與當地衛生部門就他的品嚐吧進行溝通的過程是一次嘗試。 條例 零售食品抽樣 他說，美國因州而異，這可能會使獲得許可證變得困難。 然而，埃爾南德斯很快強調，奧利安娜的 最近關閉 是租賃問題的結果，而不是對產品或品嚐酒吧的受歡迎程度缺乏信心。

猶他州帕克城的山城橄欖油公司

對現成橄欖油的批評者還提出了有關存儲做法的問題，以及零售商是否可以全年保持產品新鮮。 當被問及在更換油之前可能會保留多長時間時，維羅妮卡布拉德利說它會有所不同。 布拉德利承認，並非所有的試油棒都是平等的，並且已經嘗試使用流行的即時品嚐模式來銷售低於標準的產品。 “我們非常關注油的化學成分。 人會撒謊，瓶子會撒謊，但化學不會撒謊。”

儘管在試油地點為客戶提供產品的方式有許多相似之處，但公司之間的運營選擇存在差異。 運營總監 馮法斯, David Eisner-Kleyle 將先進的包裝技術歸功於他們的新鮮油，使水果的質量 “時間凍結了，”他說。 Eisner-Kleyle 說，容器一旦密封，就永遠不會打開以轉移其內容物，這可能會使它們暴露在光線或氧氣中。

但是橄欖油品嚐酒吧是美國人有興趣經常光顧的那種生意嗎？ 該國所有最大的大都市地區都出現了地點，但是小城鎮和城市呢？

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一些人認為，這些專賣店的價格可能高達每升 60 美元，與其說是日常主食，不如說是奢侈的紀念品，難怪這些商店往往位於以遊客為中心的地點。

Eisner-Kleyle 相信該模式可以在城市或農村環境中發揮作用，並認為質量比負擔能力更能表明成功。 他沒有預見到橄欖油品嚐酒吧在不久的將來開展業務的方式會發生很多變化。 “這些產品是非常傳統的產品，已經存在了很長時間。 隨著美國人習慣了它們，他們就會明白為什麼它們如此受歡迎。”

