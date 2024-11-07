與致力於在假期結束後增加油類旅遊銷售的零售商會面

兩年的 歉收 橫跨地中海， 生產成本飆升 全球生活成本危機擠壓了世界上許多小規模橄欖油生產商的利潤。

這些農民和磨坊主被視為當地橄欖油傳統和品種的守護者，因此尋找替代收入來源以保持其業務盈利對於更廣泛行業的成功和健康至關重要。 （Deoleo 執行長伊格納西奧席爾瓦當然 這麼認為.)

而 出售碳信用額 和橄欖油生產 廢品 儘管旅遊業是會議和行業協會聚會上經常提出的想法之一，但旅遊業仍然是生產者的重要收入來源，他們的許多樹林都坐落在壯麗的風景之中。

然而，艾麗西婭·史洛夫 (Alicia Shroff) 和維傑·史洛夫 (Vijay Shroff) 是密蘇裡州聖路易斯專賣店的共同所有者 特級初榨橄欖歡呼，已經發現了許多前往地中海橄欖林的國際遊客遇到的問題，並正在研究解決方案。

“我懷疑大多數油類旅遊生產商都面臨的問題是我所說的 “托運行李問題，」維傑說。 “當您在國外時，您可能不想在托運行李中攜帶多瓶橄欖油回家，這將現場生產商的銷量限制為一兩瓶。

收稅人在參觀安達盧西亞巴西利波的樹林和磨坊時遇到了這個問題。然而，與許多油類旅遊愛好者不同的是，它們作為葡萄酒有著很好的地位， 特級初榨橄欖油 和特色食品零售商來解決這個問題。

“我們將成為他們的美國遊客的銷售履行機構，」維傑說。 “這可以完成很多事情。它解決了托運行李問題，也應該解決運費問題。

Vijay（左）和 Alicia（右）Shroff 進口 Juana Roldán 的 Basilippo 特級初榨橄欖油，以便農場的美國遊客可以繼續體驗。

“透過托盤進口然後使用國內履行服務[到達最終客戶]比某人從西班牙南部運送六瓶到他們家要高效得多，」他補充道。

除了降低生產成本之外，Shroffs 相信這種方法可以更好地維持特級初榨橄欖油的品質。他們使用完善的物流路線，而不是消費者希望履行服務使用氣候控制的貨櫃和倉庫。

“這對客戶來說也是一場勝利，因為他們可以在假期後繼續與製片人保持聯繫，」維傑說。 “現在，他們擁有了可能發布的新收穫或不同品種的國內來源。

艾莉西亞引用該公司的軼事經驗表示，她發現客戶有一種強烈的傾向，從他們去過的地方尋找特級初榨橄欖油品牌，並建立了牢固的聯繫。

“我們確實看到相當強勁的轉售，因此顧客會回來尋找新的收穫，尋找他們最喜歡的生產商，」她說。 “因此，巴西利波在美國擁有了相當多的追隨者。

艾莉西亞說，除了在旅行結束後將度假者與他們最喜歡的生產商聯繫起來之外，她相信在專賣店和生產商之間建立這些關係可以為雙方創造共生關係。

雖然專賣店老闆從鮮為人知的品種和地區收到一系列不拘一格的特級初榨橄欖油，使它們能夠從連鎖雜貨店的典型產品中脫穎而出，但生產商將受益於他們的客戶資料庫和行銷工作。

“當新的收穫季節到來時，我們將向所有過去購買過你們橄欖油的人發送電子郵件，以鼓勵此類交易，」艾莉西亞說。

“除了進口、海關和履行之外，我認為美國以外的許多生產商還面臨行銷問題，」她補充道。

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艾莉西亞和維傑在實現專案成果時面臨的主要挑戰之一是與投資橄欖油旅遊的生產商建立關係，將橄欖油運往美國，並將其出售給以前的遊客和新客戶。

“儘管我很想在橄欖林裡永久度假，但我做不到，」維傑說。 “我們發現很多人都是透過旅遊公司到達這些樹林的，所以並不總是那麼容易找到他們。

自從推出他們的網站並開始這項計劃以來，Shroffs 已經聯繫了 oleotourism 經營者來宣傳這個想法。

“我們只需要證明用例即可，」Vijay 說。 “我們必須與人們交談，確保人們有機會發現我們所做的事情。

從更廣泛的角度來看，維杰和艾莉西亞一致認為，將零售購物體驗與橄欖油旅遊聯繫起來也可以強化有關橄欖油生產的事實，並消除常見的神話和虛假信息，尤其是那些圍繞橄欖油生產的神話和虛假資訊。 用橄欖油烹飪.

“除了培育鮮為人知的品種外，我認為這些油旅遊種植者所做的就是培養意識和知識，」維傑說。 “關於特級初榨橄欖油存在著許多虛假資訊和誤解。

“當人們看到橄欖油就像果汁一樣，很像橙汁，而不是加工食品，就像其他所有食用油一樣，這會有所幫助，」他補充道。 “他們的故事需要由種植者、零售商和價值鏈中的每個人講述。