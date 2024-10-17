主要橄欖油生產商因一系列竊盜事件損失 3 萬美元

突尼斯最大的橄欖油生產商， CHO集團，呼籲北美橄欖油界協助調查其屢獲殊榮的 Terra Delyssa 的大規模盜竊事件 特級初榨橄欖油.

在九月21上st一輛滿載 Terra Delyssa 瓶子托盤的卡車在加拿大蒙特婁被盜，當地政府正在進行調查。

幾天后，休士頓警方在收到報告稱一家折扣零售商以異常低廉的價格出售 CHO 集團的橄欖油後開始調查。

CHO Group 利用被扣押的瓶子中的批號，將其追溯到第三方營運的休士頓倉庫。這些事件造成的損失估計約為 3 萬美元（2.8 萬歐元）。

這是竊賊第三次針對 CHO 集團的特級初榨橄欖油，儘管該公司認為最近的兩起盜竊案並無關聯。

“我們相信發生這種情況是因為 Terra Delyssa 很容易投放市場，因為它是加拿大第一品牌，也是美國商店最暢銷的品牌之一，」CHO America 執行長 Wajih Rekik 告訴我們 Olive Oil Times.

“Terra Delyssa 的名聲和消費者對該產品的信任使其非常容易出售，特別是對於以 50% 折扣出售該產品的小偷來說，」他補充道。

CHO集團的 區塊鏈溯源技術最初旨在幫助消費者追蹤橄欖油的來源，在調查中發揮了至關重要的作用。

“在這種情況下，它幫助我們追蹤所有批號到儲存位置，並能夠立即識別被盜產品，」Rekik 說。

自從盜竊事件曝光以來，橄欖油行業的許多公司都表示支持。

“我們接到了零售商和競爭對手打來的電話，提供了有用的線索，這些線索已轉交給警方，」雷基克說。 “一些竊賊在盜竊發生後立即試圖聯繫合法零售商，其中一些零售商現在正在幫助追捕罪犯。

CHO 集團已向消費者保證，主要零售商出售的所有 Terra Delyssa 瓶子都是安全的，與竊盜案無關。

“我們直接向大型零售商銷售產品，例如 Whole Foods、Kroger、Target、Walmart 和 Costco，」Rekik 說。 “這些瓶子是完全合法的。

然而，一些較小的零售商購買了被盜的橄欖油，主要是國際食品店、專賣店和折扣店。

“提供這些瓶子的商店是較小的國際食品商店或我們從未與之開展業務的折扣管道，」雷基克說。

在某些情況下，這些商店在意識到自己購買了贓物後聯繫了CHO Group。 “他們配合調查並提出立即歸還瓶子，」雷基克補充道。

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只有大約百分之十的被偷瓶被追回，雷基克強調需要廣泛合作。

“我們要求業內所有參與者提供他們可能掌握的任何信息，」他說。 “這就是為什麼傳播盜竊消息至關重要，因為整個行業都對促進和捍衛合法銷售有直接利益。

他警告零售商，購買和轉售贓物可能會使他們成為犯罪的共犯。

“從竊賊手中購買這些產品並轉售，可以輕鬆地將任何零售商變成盜竊犯罪的同謀，」雷基克說。 “一些零售商在收到被盜瓶子時並沒有聯繫我們，只是在看到新聞後才聯繫我們。

雷基克對大幅打折的商品如此輕易影響人們表示失望。

“人們以 90 美元（83 歐元）或 10 美元（9.20 歐元）的價格購買 15 美元（13.80 歐元）的產品，而且他們不會提出任何問題，」他說。 “他們應該致電標籤上列出的公司。美國的每種食品都有一個帶有生產商資訊的標籤。很容易取得聯繫。

他補充說，一些購買被盜橄欖油的零售商聲稱，他們認為折扣是由於品質問題造成的。

“如果某件事看起來好得令人難以置信，而你仍然完成購買，那麼你就有成為共謀的風險，」雷基克說。

儘管許多零售商最終配合了調查，但雷基克強調，防止這個問題是多麼簡單： “阻止這種情況很容易：給製片人打電話兩分鐘就可以解決所有問題。

為了減少未來發生事故的可能性，CHO 集團正在為其托盤安裝 GPS 追蹤系統，並增加對第三方物流公司的審核，從每年一次增加到每年四次。 “我們也將繼續使用第三方物流的第三方審計，」雷基克說。

雷基克對協助調查的人員表示感謝。 “我要感謝所有透過分享資訊提供幫助的零售商、小型零售商和競爭對手，」他說。 “我們對直接競爭對手伸出援手、投入時間和精力來支持我們感到非常感動。

“正是這種強烈的社區意識將幫助我們整個行業，」Rekik 補充道。

他還分享了一個單獨的軼事，可以作為該行業的警示故事。

“當產品到達零售商的配送中心時，我們接到電話，通知我們堆高機不小心撞到托盤並打破了五個瓶子，」雷基克說。

像這樣的事故的後果不僅僅是打破幾個瓶子。 “五瓶橄欖油可以浸泡整個托盤，由於濕滑而幾乎無法搬運，」雷基克說。 “你已經具備了引發災難的所有要素。

一般情況下，物流團隊會聯絡CHO集團尋求處理建議。

“打撈剩餘瓶子和清理溢出物的成本將在 3,000 美元（2,755 歐元）至 4,000 美元（3,675 歐元）之間，而受損產品的總價值可能僅為 1,000 美元（920 歐元）左右。

雷基克解釋說，回收這些產品在經濟上沒有意義。 “在這種情況下，我們通常會告訴他們要處理橄欖油，」他說。

然而，該系統存在一個漏洞：負責處理受損貨物的人員並不總是監督其銷毀。

“運輸者或管理這些瓶子的人不一定是處置它們的人，」雷基克說。 “有時，司機、裝載人員，甚至其他工作人員最終負責，卻沒有人檢查瓶子是否被銷毀。

這為不法行為創造了機會。 “這些瓶子可能會被某人拿走並轉售，」他補充道。

儘管雷基克理解這種誘惑，但他對這種情況表達了複雜的感受。 “當然，我們對因洩漏而銷毀我們的橄欖油感到難過，」他說。 “如果是我，我會把瓶子洗乾淨然後在家使用。

“但對一些人來說，以大幅折扣非法出售這些瓶子是輕鬆賺錢的快捷方式，」他補充道。 “這可能會讓某些人期待下一次發生此類事故。

涉案地段

CHO America 列出了涉案批次，並要求任何了解這些產品資訊的人致電 +1 2817121549。