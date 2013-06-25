農業法案修正案提請注意分工



喬治亞州橄欖油生產商賈森·肖

在眾議院投票反對 2013 年農業法案之前不久，紐約國會議員克里斯·吉布森和邁克爾·格林提出了一項修正案，以刪除將實施橄欖油進口管制的部分。 眾議員格林說，農業法案的規定是 “試圖讓 2% 的國內橄欖油市場對剩餘的 98% 徵收隱性稅——提高了消費者的橄欖油成本。” 這 修正案通過 以巨大的優勢（343 - 81-1）。 最終，投票是一個有爭議的問題，因為整個農業法案都被否決了。 然而，關於進口管制條款的鬥爭引起了人們對嚴重分裂的橄欖油行業的關注。

修正案的反對者對其批准感到失望。 喬治亞橄欖種植者協會主席 Jason Shaw 表示，他們首先努力將進口控制語言納入法案。 該協會在致喬治亞州美國立法者的信息中，要求他們反對該修正案，並指出： “橄欖油進口商允許猖獗的橄欖油欺詐”，將劣質混合油錯誤地標記為更高質量。 “我們試圖做的只是讓每個人都遵守我們想要讓自己遵守的相同標準，”Shaw 說。

肖認為，關於該法案的影響存在很多錯誤信息。 他說，該法案不會批准橄欖油的抽樣和測試計劃——在該條款生效之前，橄欖油行業仍需制定營銷訂單。

- 月發布的國會預算辦公室 (CBO) 報告指出，如果 橄欖油銷售訂單 獲得批准後，必須對進口產品進行測試，以確保它們符合標準，並且成本可以總計 “每年數千萬美元。” Shaw 反駁說，該行業將負責制定自己的標準，並且不會對創建成本過高的標準感興趣。 他引用 CBO 報告作為修正案通過的一個因素。 那個報告 “沒有幫助的原因。 牌堆在我們身上，”肖說。

帕蒂·達拉格，執行董事 加州橄欖油委員會 還對修正案表示失望，因為它影響了建立一個致力於生產優質油的有競爭力的國內產業的努力，並且 “這對消費者和零售商來說都不是好消息。”

吉布森-格林修正案的支持者包括國家飯店協會、北美橄欖油協會和美國希臘研究所 (AHI) 等團體。

“營銷訂單將成為貿易壁壘。 它會提高消費者的橄欖油價格，並且對小企業有害，”非營利性希臘裔美國公共政策組織 AHI 主席尼克·拉里加基斯 (Nick Larigakis) 說。 “我們當然也對美國和歐盟之間未來貿易談判的後果感到擔憂。 我們相信這會擾亂這些談判。”

喬治亞橄欖種植者協會不同意進口管制會造成貿易壁壘，理由是歐盟已經對橄欖油以及所有水果、蔬菜和堅果進行了進口檢查。 任何增加的美國程序都必須符合世界貿易組織的規則。

執行副總裁 Eryn Balch 說，北美橄欖油協會（NAOOA）支持該修正案，因為營銷訂單會很昂貴，但不能解決橄欖油質量問題。 “對進口後的油品沒有任何監督——檢查後可能會發生混合和貼錯標籤，”Balch 補充道。

然而，喬治亞橄欖種植者協會認為，美國人消費的橄欖油應該在出口時進行測試。 在美國境內發生的任何欺詐行為都將受到國內營銷訂單的控制。

作為營銷訂單的替代方案，NAOOA 正在尋求美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的支持，以製定國家 “橄欖油的身份標準”，類似於為白巧克力和其他商品設定的標準。 FDA 標準將定義 橄欖油等級 而且，與美國農業部的自願分級標準不同，FDA 標準是強制性的並且可以強制執行。

儘管業內人士一致認為，確保 橄欖油質量 很關鍵，他們沒有就如何最好地實現這一目標達成一致意見。 然而，他們確實同意，努力改善消費者教育是當務之急。 NAOOA 表示，它希望看到美國農業部發布研究和推廣令，因為這將允許該行業利用美國農業部的資源和基礎設施進行消費者教育。

當農業法案塵埃落定時，傑森肖說 “我們將繼續做我們正在做的事情——教育公眾並生產我們能做的最好的產品。”